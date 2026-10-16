Resep Dipped Smashburger dengan Homemade Cheese Sauce yang Creamy

JawaPos.com - Burger dengan keju leleh memang sulit ditolak, apalagi jika disajikan bersama saus keju creamy untuk dicocol. Salah satu kreasi yang bisa dicoba di rumah adalah dipped smashburger, yaitu burger dengan beef patty yang dimasak hingga kecokelatan dan disajikan bersama homemade cheese sauce.

Resep dipped smashburger ini dibagikan oleh akun Instagram @rubendavy. Hidangan ini terdiri dari beef patty, burger bun, irisan bawang bombay, dan cheddar cheese slice. Sebagai pelengkap, terdapat burger sauce dengan perpaduan saus tomat, mayones, mustard, dan bawang bombay cincang.

Daya tarik utama resep ini terletak pada homemade cheese sauce yang dibuat dari butter, tepung terigu, susu, dan cheese powder. Campuran tersebut dimasak hingga menghasilkan saus bertekstur creamy yang cocok disiramkan ke piring atau digunakan untuk mencocol burger.

Dalam unggahannya, kreator juga menggunakan Rumavin Cheese Powder yang disebut memiliki rasa premium, natural, dan telah bersertifikasi halal. Produk tersebut menjadi salah satu bahan dalam saus keju, tetapi bisa disesuaikan dengan produk serupa yang tersedia.

Proses memasak beef patty menggunakan teknik smashburger, yaitu daging ditekan hingga pipih saat dimasak di atas wajan panas. Teknik ini membantu menghasilkan permukaan daging yang kecokelatan, sementara tambahan cheddar cheese slice memberikan sensasi keju leleh pada bagian dalam burger.

Dipped smashburger cocok dibuat sebagai menu akhir pekan atau sajian spesial di rumah. Disajikan bersama kentang goreng, burger ini menawarkan perpaduan rasa gurih dari daging, creamy dari saus keju, dan sedikit asam dari burger sauce.

Bahan

Bahan burger:

2 buah beef patty

1/2 buah bawang bombay, iris

2 buah burger bun

French fries secukupnya

Cheddar cheese slice secukupnya

Butter secukupnya untuk memanggang roti

Minyak secukupnya untuk memasak

Bahan cheese sauce:

1 sdm butter

1 sdm tepung terigu

300 ml susu

3 sdm cheese powder

1/2 sdt garam

1/2 sdt chicken powder

Bahan burger sauce:

2 sdm saus tomat

2 sdm mayones

1 sdt yellow mustard

1/2 sdm bawang bombay cincang

Cara Pembuatan

1. Campurkan saus tomat, mayones, yellow mustard, dan bawang bombay cincang dalam wadah. Aduk hingga rata, lalu sisihkan sebagai burger sauce.

2. Untuk membuat cheese sauce, lelehkan butter di dalam panci menggunakan api sedang.

3. Masukkan tepung terigu, lalu aduk dan masak selama sekitar 2 menit agar tepung matang.

4. Tuangkan susu sedikit demi sedikit sambil terus diaduk hingga adonan halus dan tidak menggumpal.

5. Tambahkan cheese powder, garam, dan chicken powder. Aduk hingga saus mengental dan bertekstur creamy, kemudian sisihkan.

6. Belah burger bun menjadi dua bagian, lalu olesi permukaannya dengan sedikit butter.

7. Panggang burger bun di atas wajan hingga permukaannya berwarna kecokelatan. Angkat dan sisihkan.

8. Panaskan wajan dengan api besar, lalu tambahkan sedikit minyak. Letakkan beef patty dan irisan bawang bombay di atasnya.

9. Setelah sekitar 1 menit, tekan beef patty hingga pipih menggunakan spatula yang sesuai, kemudian lanjutkan memasak sampai bagian bawahnya kecokelatan.

10. Balik patty, lalu tambahkan cheddar cheese slice. Masak hingga daging matang dan keju meleleh. Pastikan tingkat kematangan daging aman sebelum disajikan.

11. Susun burger dengan urutan burger bun bagian bawah, burger sauce, beef patty beserta keju, lalu tutup dengan burger bun bagian atas.

12. Jika cheese sauce mulai mengental, panaskan kembali dengan api kecil sambil diaduk. Tambahkan sedikit susu jika diperlukan untuk mendapatkan konsistensi yang lebih mudah dituang.

13. Tuangkan cheese sauce ke atas piring saji. Potong burger menjadi dua bagian, lalu letakkan di atas atau di samping saus.

14. Tambahkan french fries sebagai pelengkap dan sajikan selagi hangat.

Dipped smashburger bisa menjadi pilihan bagi pencinta burger yang ingin mencoba sajian ala restoran di rumah. Teknik memasak patty hingga kecokelatan memberikan cita rasa gurih, sedangkan homemade cheese sauce menambah tekstur creamy yang membuat hidangan semakin menarik.

Agar saus keju tetap lembut, gunakan api kecil saat memanaskan kembali dan aduk secara perlahan. Sajikan saus sesaat sebelum burger disantap supaya konsistensinya tetap pas untuk mencocol burger maupun kentang goreng.