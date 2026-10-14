Bikin Sendiri di Rumah! Resep Sup Ayam Hainan dengan Kuah Gurih dan Ayam Empuk

Resep Sup Ayam Hainan yang Comfort Food dan Bikin Nagih./YouTube Ika Mardatillah JawaPos.com – Sup ayam Hainan menjadi salah satu hidangan berkuah yang menawarkan perpaduan rasa gurih, aroma rempah, dan tekstur daging ayam yang lembut. Menu yang terinspirasi dari kuliner Asia ini cocok dinikmati sebagai hidangan utama bersama nasi putih hangat. Tak hanya mengenyangkan, semangkuk sup ayam dengan kuah hangat juga bisa menjadi pilihan makanan yang nyaman disantap saat ingin menikmati hidangan rumahan. Perpaduan kaldu ayam, jahe, dan bawang putih menghasilkan aroma khas yang menggugah selera. Rahasia kelezatan sup ayam Hainan terletak pada penggunaan bumbu sederhana yang dimasak bersama ayam hingga menghasilkan kuah bercita rasa gurih. Tambahan kecap asin dan minyak wijen membuat rasanya semakin kaya, sedangkan bawang putih goreng memberikan aroma yang lebih sedap. Bagi kamu yang ingin mencoba membuatnya sendiri, resep sup ayam Hainan ini bisa menjadi pilihan menu praktis untuk keluarga. Dilansir dari akun YouTube Ika Mardatillah, berikut bahan-bahan dan langkah pembuatannya. Baca Juga:Resep Fuyunghai Telur Ayam dan Udang, Menu Rumahan Seenak Resto Bahan-Bahan Sup Ayam Hainan 500 gram paha ayam, potong-potong

1 buah bawang bombay, iris

10 siung bawang putih, cincang

1 ruas jahe, iris

3 siung bawang putih, geprek

Daun bawang secukupnya, potong-potong

2 sdm kecap asin

1 sdm minyak wijen

Lada bubuk secukupnya

Garam secukupnya

Kaldu bubuk secukupnya

Air secukupnya

Minyak goreng secukupnya Cara Membuat Sup Ayam Hainan 1. Goreng Bawang Putih hingga Harum Panaskan sedikit minyak di dalam panci. Masukkan bawang putih cincang, lalu tumis hingga harum dan berubah warna menjadi kuning keemasan. Angkat bawang putih goreng dan sisihkan dalam wadah terpisah. Bumbu ini akan digunakan kembali untuk memperkaya aroma sup. 2. Masak Potongan Ayam Gunakan panci yang sama untuk memasak potongan paha ayam. Masak hingga permukaan ayam berubah warna dan ayam mulai matang. Tahap ini membantu membangun cita rasa dasar sebelum air dan bumbu lainnya ditambahkan. 3. Masukkan Air dan Bumbu Tuangkan air secukupnya ke dalam panci berisi ayam. Tambahkan bawang putih geprek, irisan jahe, bawang bombay, dan daun bawang. Kemudian, masukkan kecap asin, minyak wijen, garam, lada bubuk, serta kaldu bubuk. Aduk perlahan sampai seluruh bumbu tercampur rata. 4. Tambahkan Bawang Putih Goreng Masukkan bawang putih cincang yang telah digoreng ke dalam kuah. Aduk kembali agar aromanya menyebar dan berpadu dengan kaldu ayam serta bumbu lainnya. Biarkan sup dimasak hingga ayam benar-benar matang dan bumbunya meresap. Gunakan api sedang cenderung kecil agar kuah matang merata. Jika kuah terlalu menyusut, tambahkan air secukupnya. 5. Koreksi Rasa dan Sajikan Sebelum mematikan api, cicipi kuah dan sesuaikan rasa garam, lada, atau kecap asin sesuai selera. Pastikan ayam sudah matang hingga bagian dalamnya.