Resep Tahu Begedil Khas Malaysia, Gorengan Tanpa Tepung Isi Perkedel Kentang

Potret tahu begedil khas Malaysia, gorengan tanpa tepung yang tetap enak. (Sumber: instagram.com/@dapur.bu.aya)
JawaPos.com - Tahu pong tidak hanya cocok dijadikan tahu isi dengan sayuran atau adonan tepung. Bahan sederhana ini juga bisa dipadukan dengan perkedel kentang untuk membuat tahu begedil, salah satu kreasi gorengan khas Malaysia.
Resep tahu begedil ini dibagikan oleh akun Instagram @dapur.bu.aya. Berbeda dari gorengan yang menggunakan adonan tepung sebagai lapisan utama, kreasi ini memanfaatkan perkedel kentang sebagai isian tahu pong.
Bagian isi dibuat dari kentang yang dibumbui bawang putih bubuk, bawang goreng, daun bawang atau seledri, garam, dan lada. Setelah dimasukkan ke dalam tahu, adonan kemudian dilapisi telur sebelum dimasak hingga matang.
Bahan:
Bahan perkedel kentang:
500 gram kentang
1 sachet bawang putih bubuk
1 sendok makan bawang goreng
1 batang daun bawang atau seledri
1 sendok teh garam
1/2 sendok teh lada
Bahan lainnya:
10 buah tahu pong
Telur, kocok lepas, untuk coating
Bahan sambal kecap:
Bawang merah
Cabai rawit
Sedikit garam
Sedikit lada
Kecap manis
Cara Pembuatan:
1. Masak kentang hingga matang, kemudian haluskan sampai teksturnya lembut.
2. Campurkan kentang dengan bawang putih bubuk, bawang goreng, daun bawang atau seledri, garam, dan lada. Aduk hingga seluruh bumbu tercampur rata.
3. Ambil tahu pong, lalu isi bagian dalamnya dengan adonan perkedel kentang. Lakukan hingga seluruh tahu dan isian habis.
4. Celupkan tahu yang sudah diberi isian ke dalam telur kocok hingga seluruh permukaannya terlapisi.
5. Masak tahu begedil hingga matang dan bagian luarnya berwarna kecokelatan. Angkat dan tiriskan.
6. Untuk sambal kecap, iris bawang merah dan cabai rawit. Campurkan dengan sedikit garam, lada, dan kecap manis.
7. Sajikan tahu begedil bersama sambal kecap.
Tahu begedil khas Malaysia ini bisa menjadi alternatif ketika ingin membuat gorengan tanpa menggunakan tepung sebagai bahan utama. Isian perkedel kentang membuat tahu pong terasa lebih padat, sementara sambal kecap memberikan rasa manis dan pedas sebagai pendamping.
Dengan bahan yang cukup sederhana, menu ini juga cocok disajikan sebagai camilan keluarga. Jumlah isian dapat disesuaikan dengan ukuran tahu pong yang digunakan.
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