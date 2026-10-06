Kuliner Nostalgia Rawamangun Wajib Dicoba! Ada Asinan Kamboja Sampai Bakso Gepeng yang Melegenda

Ilustrasi asinan Kamboja/YouTube @Melkibajaj
JawaPos.com - Kawasan Rawamangun Jakarta Timur, menjadi salah satu surga kuliner yang menarik untuk dijelajahi.
Di kawasan ini terdapat berbagai kuliner legendaris khas Jakarta sudah bertahan puluhan tahun. Cita rasa dari hidangannya selalu menjadi pilihan warga Rawamangun.
Kawasan Rawamangun menyimpan beragam kuliner yang tidak kalah lezat. Meskipun berada di gang-gang kecil ataupun di pinggir jalan, sejumlah tempat makan tersebut kerap ramai dikunjungi dan membuat anda harus rela mengantri terutama pada jam makan siang.
Sebut saja salah satu warung UMKM bakso gepeng yang terkenal sebagai salah satu bakso gepeng yang banyak diburu di Jakarta.
Warung ini berada di kawasan Rawamangun dan menawarkan cita rasa khas, dengan tekstur kenyal sekaligus lembut, dengan perpaduan kuah bening yang ngaldu, serta tambahan tongcai yang membuat hidangan ini semakin istimewa.
Melansir informasi dari kanal YouTube @Melkibajaj pada (4/10) berikut makanan khas Rawamangun yang wajib anda coba untuk sarapan ataupun makan siang.
Ketupat Sayur
Ketupat sayur menjadi menu sarapan andalan bagi warga Jakarta. Salah satu tempat makan ketupat sayur yang bisa anda kunjungi adalah ketupat sayur Upik Campago yang berada di Jl Pegambiran, Pulo Gadung, Rawamangun. Ketupat sayur ini sudah berjualan sejak subuh.
Seporsi ketupat sayur terdiri dari ketupat, sayur nangka, dan kerupuk merah. Anda bisa memilih aneka lauk seperti tunjang, ayam, rendang, ataupun telur. Harga seporsi ketupat sayur dibanderol dengan harga mulai dari Rp 12.000.
Bakso Gepeng Jeko
Menjelang siang hari, anda bisa mampir ke warung bakso gepeng jeko. Pilihan menunya cukup lengkap, mulai dari bakso gepeng, bakso campur, bakso iga, bakso urat, bakso tetelan, bakso komplit, bakso spesial, sampai bakso rawon.
Harga seporsi bakso gepeng jeko dibanderol mulai dari Rp 20.000-an. Bakso Gepeng Jeko juga sudah dikenal legendaris karena telah berjualan sejak tahun 90-an.
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