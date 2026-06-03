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Kamis, 4 Juni 2026 | 06.24 WIB

10 Spot Kuliner Sate Lezat di Malang, Sering Jadi Tujuan Karena Rasa dan Aroma Bakar yang Menggoda

rekomendasi kuliner sate enak di Malang./Magnific/ diah prabhawati - Image

rekomendasi kuliner sate enak di Malang./Magnific/ diah prabhawati

JawaPos.com - Malang menyimpan banyak pilihan kuliner sate yang sangat lezat dan sangat menggugah selera untuk semua kalangan.

Dari warung sate legendaris yang sudah berdiri sejak tahun 1920 hingga kedai sate khas Ponorogo yang selalu ramai setiap malam, sate di Malang sering jadi tujuan utama karena rasa dan aroma bakar yang sangat menggoda.

Bagi kamu yang sedang berkunjung dan ingin mencicipi sate terenak di Malang, daftar berikut bisa jadi panduan yang sangat tepat.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Nahwa Travel pada Rabu (3/6), berikut sepuluh rekomendasi kuliner sate enak di Malang.

1. Sate Bunul Haji Paino

Warung yang berlokasi di Jalan Hamid Rusdi Timur Nomor 315, Pasar Bunul, Kecamatan Blimbing, ini sudah berdiri sejak tahun 1973 dan sangat terkenal dengan potongan daging yang sangat besar dan bertekstur sangat empuk.

Tersedia dua pilihan sate kambing yaitu dengan lemak atau tanpa lemak sesuai selera, serta pilihan menu lain seperti tongseng, sup, iga, gulai, dan layanan pesanan untuk hajatan aqiqah atau syukuran.

2. Warung Sate Gebug 1920

Warung legendaris yang berlokasi di Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Kecamatan Klojen, ini sudah berdiri sejak tahun 1920 dan sangat khas dengan olahan daging sapi yang digebug atau dipukul-pukul hingga sangat lembut sebelum dibumbui rempah dan dibakar.

Sate disajikan bersama nasi hangat dan bumbu kecap sedikit pedas seharga sekitar Rp 27.000 per tusuk dengan porsi yang sangat besar, tersedia pula soto dan sup sebagai pendamping.

Editor: Hanny Suwindari
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