10 Spot Kuliner Sate Lezat di Malang, Sering Jadi Tujuan Karena Rasa dan Aroma Bakar yang Menggoda

JawaPos.com - Malang menyimpan banyak pilihan kuliner sate yang sangat lezat dan sangat menggugah selera untuk semua kalangan.

Dari warung sate legendaris yang sudah berdiri sejak tahun 1920 hingga kedai sate khas Ponorogo yang selalu ramai setiap malam, sate di Malang sering jadi tujuan utama karena rasa dan aroma bakar yang sangat menggoda.

Bagi kamu yang sedang berkunjung dan ingin mencicipi sate terenak di Malang, daftar berikut bisa jadi panduan yang sangat tepat.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Nahwa Travel pada Rabu (3/6), berikut sepuluh rekomendasi kuliner sate enak di Malang.

1. Sate Bunul Haji Paino

Warung yang berlokasi di Jalan Hamid Rusdi Timur Nomor 315, Pasar Bunul, Kecamatan Blimbing, ini sudah berdiri sejak tahun 1973 dan sangat terkenal dengan potongan daging yang sangat besar dan bertekstur sangat empuk.

Tersedia dua pilihan sate kambing yaitu dengan lemak atau tanpa lemak sesuai selera, serta pilihan menu lain seperti tongseng, sup, iga, gulai, dan layanan pesanan untuk hajatan aqiqah atau syukuran.

2. Warung Sate Gebug 1920

Warung legendaris yang berlokasi di Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Kecamatan Klojen, ini sudah berdiri sejak tahun 1920 dan sangat khas dengan olahan daging sapi yang digebug atau dipukul-pukul hingga sangat lembut sebelum dibumbui rempah dan dibakar.