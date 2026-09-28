Resep Roti Sisir Mochi Mozza dan Smoked Beef, Lembut dengan Isian Keju Lumer

Cara Pembuatan

1. Kukus kentang hingga matang dan empuk, kemudian haluskan. Pastikan kentang sudah cukup halus agar mudah tercampur dengan bahan adonan roti.

2. Campurkan kentang yang sudah dihaluskan dengan tepung terigu protein tinggi, ragi instan, gula pasir, susu cair dingin, dan telur. Uleni hingga bahan mulai menyatu menjadi adonan.

3. Tambahkan mentega tawar dan garam. Lanjutkan menguleni hingga adonan menjadi lebih elastis dan tidak mudah hancur saat ditarik.

4. Siapkan adonan mochi dengan mencampurkan tepung ketan, tepung maizena, susu cair, gula pasir, serta minyak atau mentega. Aduk hingga seluruh bahan tercampur dan membentuk adonan mochi.

5. Ambil bagian adonan mochi, kemudian beri satu potong mozzarella berbentuk dadu di bagian tengah. Tutup dan bulatkan hingga mozzarella benar-benar terbungkus. Lakukan hingga seluruh potongan mozzarella habis.

6. Bagi adonan roti kentang menjadi beberapa bagian. Pipihkan masing-masing bagian, kemudian letakkan isian mochi mozzarella dan smoked beef di dalamnya. Tutup rapat dan bentuk sesuai konsep roti sisir.

7. Susun adonan roti yang sudah diberi isian di dalam loyang atau wadah yang sesuai untuk air fryer. Beri jarak secukupnya agar roti memiliki ruang ketika mengembang.

8. Siapkan garlic butter dengan mencampurkan mentega tawar, bawang putih yang sudah dicincang, dan parsley kering. Aduk hingga tercampur rata.

9. Oleskan garlic butter di atas permukaan adonan. Tambahkan parmesan cheese dan parsley kering sebagai topping. Jika ingin rasa keju yang lebih kuat, tambahkan mozzarella parut sesuai selera.

10. Panggang roti menggunakan air fryer hingga adonan mengembang dan bagian permukaannya matang serta berwarna kecokelatan. Sesuaikan suhu dan waktu dengan jenis air fryer yang digunakan karena sumber tidak mencantumkan pengaturan spesifik.

11. Setelah matang, keluarkan roti dan biarkan sedikit hangat sebelum disajikan. Roti dapat disobek satu per satu sehingga isian smoked beef dan mochi mozzarella di dalamnya lebih mudah terlihat.