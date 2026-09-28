Resep Roti Sisir Mochi Mozza dan Smoked Beef, Lembut dengan Isian Keju Lumer

Potret roti sisir mochi mozza dan zmoked beef dengan isian keju lumer. (Sumber: instagram.com/@sama:piyo)
JawaPos.com - Roti sisir biasanya identik dengan tekstur lembut dan bagian yang mudah disobek satu per satu. Namun, resep dari Instagram @sama.piyo membuatnya lebih menarik dengan adonan roti kentang yang dipadukan mochi, mozzarella, smoked beef, dan garlic butter.
Dikutip dari Instagram @sama.piyo, adonan utama roti menggunakan kentang kukus yang dihaluskan, tepung terigu protein tinggi, ragi instan, gula, susu cair, telur, mentega tawar, dan garam. Penggunaan kentang menjadi salah satu komponen dalam adonan yang membuat roti memiliki tekstur lembut.
Tidak hanya bagian rotinya, resep ini juga memiliki isian mochi parmesan dengan mozzarella di bagian tengah. Adonan mochi dibuat dari tepung ketan, tepung maizena, susu, gula, dan minyak atau mentega, kemudian diisi potongan mozzarella berbentuk dadu.
Setelah roti dibentuk, smoked beef dapat ditambahkan sebagai isian atau topping. Bagian atasnya juga diberi garlic butter, parsley kering, parmesan cheese, dan mozzarella parut opsional. Menariknya, resep ini juga disebut air-fryer friendly sehingga dapat menjadi alternatif bagi yang ingin membuat roti homemade tanpa oven.
Bahan
Adonan Roti Kentang:
80 gram kentang, kukus dan haluskan
300-350 gram tepung terigu protein tinggi
4 gram ragi instan
35 gram gula pasir
80 ml susu cair dingin
1 butir telur
30 gram mentega tawar
3 gram garam
Mochi Parmesan dan Isian:
80 gram tepung ketan
25 gram tepung maizena
100 ml susu cair
1 sdm gula pasir
1 sdm minyak atau mentega
6-8 potong dadu keju mozzarella untuk isian
Garlic Butter:
40 gram mentega tawar
3 siung bawang putih
Parsley kering secukupnya
Topping dan Isian:
6-8 lembar smoked beef
Parmesan cheese secukupnya
Keju mozzarella parut, opsional
Parsley kering secukupnya
Cara Pembuatan
1. Kukus kentang hingga matang dan empuk, kemudian haluskan. Pastikan kentang sudah cukup halus agar mudah tercampur dengan bahan adonan roti.
2. Campurkan kentang yang sudah dihaluskan dengan tepung terigu protein tinggi, ragi instan, gula pasir, susu cair dingin, dan telur. Uleni hingga bahan mulai menyatu menjadi adonan.
3. Tambahkan mentega tawar dan garam. Lanjutkan menguleni hingga adonan menjadi lebih elastis dan tidak mudah hancur saat ditarik.
4. Siapkan adonan mochi dengan mencampurkan tepung ketan, tepung maizena, susu cair, gula pasir, serta minyak atau mentega. Aduk hingga seluruh bahan tercampur dan membentuk adonan mochi.
5. Ambil bagian adonan mochi, kemudian beri satu potong mozzarella berbentuk dadu di bagian tengah. Tutup dan bulatkan hingga mozzarella benar-benar terbungkus. Lakukan hingga seluruh potongan mozzarella habis.
6. Bagi adonan roti kentang menjadi beberapa bagian. Pipihkan masing-masing bagian, kemudian letakkan isian mochi mozzarella dan smoked beef di dalamnya. Tutup rapat dan bentuk sesuai konsep roti sisir.
7. Susun adonan roti yang sudah diberi isian di dalam loyang atau wadah yang sesuai untuk air fryer. Beri jarak secukupnya agar roti memiliki ruang ketika mengembang.
8. Siapkan garlic butter dengan mencampurkan mentega tawar, bawang putih yang sudah dicincang, dan parsley kering. Aduk hingga tercampur rata.
9. Oleskan garlic butter di atas permukaan adonan. Tambahkan parmesan cheese dan parsley kering sebagai topping. Jika ingin rasa keju yang lebih kuat, tambahkan mozzarella parut sesuai selera.
10. Panggang roti menggunakan air fryer hingga adonan mengembang dan bagian permukaannya matang serta berwarna kecokelatan. Sesuaikan suhu dan waktu dengan jenis air fryer yang digunakan karena sumber tidak mencantumkan pengaturan spesifik.
11. Setelah matang, keluarkan roti dan biarkan sedikit hangat sebelum disajikan. Roti dapat disobek satu per satu sehingga isian smoked beef dan mochi mozzarella di dalamnya lebih mudah terlihat.
Roti Sisir Mochi Mozza dan Smoked Beef menawarkan kombinasi tekstur yang cukup beragam dalam satu gigitan. Roti kentang yang lembut berpadu dengan mochi yang kenyal, smoked beef yang gurih, serta mozzarella yang meleleh di bagian tengah.
Garlic butter, parmesan, dan parsley di bagian atas juga memberikan aroma yang semakin kuat ketika roti dipanggang. Dengan konsep air-fryer friendly, resep ini bisa menjadi pilihan bagi yang ingin mencoba membuat roti homemade dengan isian yang lebih spesial di rumah.
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