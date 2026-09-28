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Aulia Ramadhani
Senin, 28 September 2026 | 20.28 WIB

Simak Resep Pentol Dos ala Chef Devina Hermawan, Mudah dibuat!

Pentol dos. Sumber foto: YouTube @Devina Hermawan - Image

Pentol dos. Sumber foto: YouTube @Devina Hermawan

JawaPos.com – Chef ternama Devina Hermawan membagikan pentol dos dan mudah disajikan untuk orang tersayang

Tentunya bahan-bahan yang digunakan mudah dicari dan harganya pun terjangkau, dan rasanya pasti nikmat

Jika penasaran bagaimana membuatnya yuk simak resep yang dibagikan di YouTube @Devina Hermawan ini

Bahan biang:

1. 5 siung bawang putih, 5 siung bawang merah

2. 50 ml minyak, 350 ml air

3. 120 gr tepung beras

4. 1 sdt garam ¼ sdt merica

5. 1 sdm kaldu ayam bubuk

6. 1 sdt penyedap dan 1 sdm gula pasir

Editor: Hanny Suwindari
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