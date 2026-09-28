Simak Resep Pentol Dos ala Chef Devina Hermawan, Mudah dibuat!

Pentol dos. Sumber foto: YouTube @Devina Hermawan
JawaPos.com – Chef ternama Devina Hermawan membagikan pentol dos dan mudah disajikan untuk orang tersayang
Tentunya bahan-bahan yang digunakan mudah dicari dan harganya pun terjangkau, dan rasanya pasti nikmat
Jika penasaran bagaimana membuatnya yuk simak resep yang dibagikan di YouTube @Devina Hermawan ini
Bahan biang:
1. 5 siung bawang putih, 5 siung bawang merah
2. 50 ml minyak, 350 ml air
3. 120 gr tepung beras
4. 1 sdt garam ¼ sdt merica
5. 1 sdm kaldu ayam bubuk
6. 1 sdt penyedap dan 1 sdm gula pasir
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