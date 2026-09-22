Resep Tumis Jamur Garlic Butter, Gurih dengan Jagung dan Cabai

JawaPos.com - Jamur kancing bisa diolah menjadi berbagai hidangan sederhana yang tetap punya rasa menarik. Salah satunya tumis jamur garlic butter dengan tambahan jagung dan cabai yang menawarkan perpaduan rasa gurih, manis, serta sedikit pedas dalam satu sajian.

Dikutip dari Instagram @etira.indonesia, resep ini menggunakan jamur sebagai bahan utama yang dipadukan dengan 70 gram jagung pipil. Penggunaan butter dan lima siung bawang putih menjadi kunci munculnya aroma garlic butter yang kuat pada masakan.

Selain jamur dan jagung, hidangan ini juga menggunakan daun bawang serta cabai merah besar. Bumbu kemudian dilengkapi dengan saus tiram, kaldu jamur, gula, dan parsley kering sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih gurih dan aromatik.

Proses memasaknya pun cukup sederhana karena seluruh bahan dimasak dengan cara ditumis. Butter digunakan sebagai dasar untuk menumis bawang putih hingga harum sebelum bahan lainnya dimasukkan secara bertahap.

Jamur kancing memiliki tekstur yang kenyal, sementara jagung memberikan rasa manis sekaligus tekstur yang berbeda. Ketika dipadukan dengan garlic butter dan bumbu gurih, keduanya menjadi kombinasi yang cocok untuk menu makan sehari-hari.

Resep tumis jamur ini juga bisa menjadi pilihan ketika ingin mengolah jamur dengan cara yang berbeda. Bahan yang digunakan tidak terlalu banyak dan proses pembuatannya praktis sehingga bisa dicoba sebagai menu rumahan.

Bahan

2 pouch jamur

70 gram jagung pipil

25 gram butter

5 siung bawang putih

2 batang daun bawang

2 buah cabai merah besar

1 sdt kaldu jamur

1 sdt parsley kering

1 sdm saus tiram

1/2 sdm gula

Cara Pembuatan

1. Bersihkan jamur, kemudian potong sesuai selera. Siapkan juga jagung pipil.

2. Iris bawang putih, daun bawang, dan cabai merah besar.

3. Panaskan butter di dalam wajan.

4. Masukkan bawang putih, lalu tumis hingga harum.

5. Tambahkan cabai merah besar dan daun bawang. Tumis hingga aromanya keluar.

6. Masukkan jamur dan jagung pipil. Aduk hingga kedua bahan tercampur dengan tumisan.

7. Tambahkan saus tiram, kaldu jamur, gula, dan parsley kering.

8. Aduk seluruh bahan hingga bumbu tercampur rata dan jamur serta jagung matang.

9. Koreksi rasa sesuai selera, kemudian angkat.

10. Tumis jamur garlic butter siap disajikan.

Tumis jamur garlic butter dari @etira.indonesia bisa menjadi pilihan menu sederhana dengan perpaduan rasa yang cukup lengkap. Gurihnya butter dan bawang putih berpadu dengan tekstur jamur yang kenyal, rasa manis dari jagung, serta sensasi cabai yang membuat hidangan semakin menarik.