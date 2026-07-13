Resep Tumis Jamur Kancing Pedas, Lauk Pendamping Sederhana yang Gurih dan Bikin Nagih

JawaPos.com - Jamur kancing atau champignon merupakan salah satu bahan makanan yang mudah diolah menjadi berbagai hidangan lezat.

Salah satu menu yang wajib dicoba adalah Tumis Jamur Kancing Pedas, perpaduan jamur yang kenyal dengan bumbu cabai merah, bawang, dan saus tiram yang menghasilkan cita rasa gurih, pedas, sekaligus sedikit manis.

Resep ala @adelscooking yang terinspirasi dari kreasi Farida Nurhan ini menggunakan bahan-bahan sederhana dan proses memasak yang cepat. Meski hanya sebagai lauk pendamping, rasanya begitu nikmat hingga membuat siapa pun ingin menambah sepiring nasi.

Jamur kancing memiliki tekstur yang lembut dan mampu menyerap bumbu dengan baik. Saat dipadukan dengan cabai merah keriting, bawang, dan saus tiram, tercipta hidangan yang kaya rasa tanpa memerlukan banyak bahan.

Menu ini cocok dijadikan lauk pendamping, menu makan siang, maupun pelengkap hidangan keluarga sehari-hari.

Bahan-Bahan

Jamur champignon secukupnya

4 siung bawang merah

2 siung bawang putih

8 buah cabai merah keriting

1 sdt saus tiram

1 sdt gula pasir

1 sdt kaldu jamur

1/2 sdt garam

1 batang daun bawang, iris

Cara Membuat Tumis Jamur Kancing Pedas

1. Siapkan Bahan

Cuci bersih jamur champignon, lalu iris sesuai selera.

Iris bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, dan daun bawang.

2. Tumis Bumbu

Panaskan sedikit minyak.

Tumis bawang merah dan bawang putih hingga harum.

Masukkan irisan cabai merah keriting, lalu tumis hingga layu.

3. Masukkan Jamur

Tambahkan jamur champignon ke dalam wajan.

Aduk hingga jamur mulai layu dan mengeluarkan sedikit air.

4. Bumbui

Masukkan saus tiram, gula pasir, kaldu jamur, dan garam.

Aduk hingga seluruh bumbu tercampur rata dan meresap ke dalam jamur.

5. Tambahkan Daun Bawang

Masukkan irisan daun bawang.

Aduk sebentar hingga layu, kemudian angkat.

6. Sajikan

Tumis Jamur Kancing Pedas siap disajikan selagi hangat.

Hindari mencuci jamur terlalu lama di bawah air mengalir karena jamur mudah menyerap air. Cukup bilas dengan cepat atau lap menggunakan tisu dapur yang lembap agar teksturnya tetap padat saat dimasak.

Gunakan api sedang hingga besar saat menumis agar jamur tidak terlalu banyak mengeluarkan air dan tetap terasa kenyal.

Tumis Jamur Kancing Pedas sangat nikmat disantap bersama nasi putih hangat.

Sebagai pelengkap, hidangan ini cocok dipadukan dengan ayam goreng, ikan bakar, telur dadar, tahu goreng, tempe, atau aneka sambal favorit.

Tumis Jamur Kancing Pedas merupakan menu sederhana yang menawarkan rasa gurih, pedas, dan sedikit manis dalam satu hidangan. Dengan waktu memasak yang singkat dan bahan yang mudah ditemukan, resep ini bisa menjadi pilihan lauk pendamping yang praktis untuk menu harian keluarga.