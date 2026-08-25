Resep Tumis Jamur Lombok Ijo, Olahan Praktis yang Sedap untuk Menu Sehari-hari

Resep Tumis Jamur Lombok Ijo yang Enak dan Menggugah Selera Makan

JawaPos.com – Bingung mencari ide lauk sederhana untuk menemani nasi hangat? Tumis jamur lombok ijo bisa menjadi pilihan yang praktis sekaligus menggugah selera.

Hidangan ini memadukan tekstur lembut jamur tiram dengan sensasi pedas dari cabai hijau dan cabai rawit. Tambahan bakso sapi membuat sajian semakin nikmat dan mengenyangkan.

Bumbu yang digunakan juga cukup sederhana sehingga cocok dibuat sebagai menu sehari-hari. Aroma bawang yang ditumis bersama terasi membuat cita rasanya semakin khas dan terasa seperti masakan rumahan.

Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep tumis jamur lombok ijo yang dapat dicoba di rumah.

Bahan-bahan Tumis Jamur Lombok Ijo 400 gram jamur tiram

12 buah bakso sapi

1 sendok teh terasi udang

1,5 sendok teh garam

2 sendok teh kaldu jamur Bumbu Iris 50 gram bawang merah

30 gram bawang putih

1 buah bawang bombai

120 gram cabai hijau besar

20 gram cabai rawit merah Cara Membuat Tumis Jamur Lombok Ijo Suwir-suwir jamur tiram, kemudian cuci hingga bersih. Tiriskan dan sisihkan. Iris bawang merah, bawang putih, bawang bombai, cabai hijau besar, serta cabai rawit merah. Sisihkan masing-masing bahan. Panaskan sedikit minyak dalam wajan. Masukkan bawang putih dan tumis hingga mengeluarkan aroma harum. Tambahkan bawang merah dan bawang bombai. Aduk dan tumis sampai layu. Masukkan cabai rawit merah bersama bakso sapi yang telah diiris. Tumis sebentar hingga semua bahan tercampur. Bumbui dengan garam, terasi udang, dan kaldu jamur. Aduk hingga bumbu merata. Masukkan jamur tiram yang sudah ditiriskan. Tumis sambil diaduk agar jamur tercampur dengan bumbu. Setelah jamur mulai layu, tambahkan irisan cabai hijau besar. Aduk kembali hingga semua bahan menyatu. Masak sebentar sampai tingkat kematangan sesuai selera, kemudian matikan api. Pindahkan tumis jamur lombok ijo ke piring saji. Tumis jamur lombok ijo pun siap disantap. Sajikan selagi hangat bersama nasi putih agar perpaduan rasa gurih, pedas, dan aroma bumbunya semakin nikmat.