Resep Tumis Jamur Lombok Ijo, Olahan Praktis yang Sedap untuk Menu Sehari-hari

JawaPos.com – Bingung mencari ide lauk sederhana untuk menemani nasi hangat? Tumis jamur lombok ijo bisa menjadi pilihan yang praktis sekaligus menggugah selera.
Hidangan ini memadukan tekstur lembut jamur tiram dengan sensasi pedas dari cabai hijau dan cabai rawit. Tambahan bakso sapi membuat sajian semakin nikmat dan mengenyangkan.
Bumbu yang digunakan juga cukup sederhana sehingga cocok dibuat sebagai menu sehari-hari. Aroma bawang yang ditumis bersama terasi membuat cita rasanya semakin khas dan terasa seperti masakan rumahan.
Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep tumis jamur lombok ijo yang dapat dicoba di rumah.
Tumis jamur lombok ijo pun siap disantap. Sajikan selagi hangat bersama nasi putih agar perpaduan rasa gurih, pedas, dan aroma bumbunya semakin nikmat.
Menu ini juga bisa menjadi alternatif lauk ketika ingin memasak hidangan sederhana tanpa membutuhkan banyak bahan.
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Jawa Pos
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