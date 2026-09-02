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Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 2 September 2026 | 18.19 WIB

Menu Murah Meriah, Ini Resep Tumis Jamur Lombok Ijo Pedas Gurih

Resep Tumis Jamur Lombok Ijo yang Enak dan Menggugah Selera Makan - Image

Resep Tumis Jamur Lombok Ijo yang Enak dan Menggugah Selera Makan

JawaPos.com – Tidak harus menggunakan bahan mahal untuk membuat lauk yang lezat. Berbagai olahan sederhana dari bahan yang mudah ditemukan di dapur pun bisa menjadi hidangan favorit keluarga.

Salah satunya adalah tumis jamur lombok ijo. Sajian ini memadukan tekstur lembut jamur tiram dengan aroma bawang, rasa gurih terasi, serta sensasi pedas dari cabai hijau dan cabai rawit.

Selain rasanya menggugah selera, proses pembuatannya juga cukup praktis. Hidangan ini cocok disajikan sebagai lauk makan siang atau makan malam bersama nasi putih hangat.

Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep tumis jamur lombok ijo yang bisa dibuat dengan mudah di rumah.

Bahan-Bahan

  • 400 gram jamur tiram
  • 12 buah bakso sapi
  • 1 sendok teh terasi udang
  • 1,5 sendok teh garam
  • 2 sendok teh kaldu jamur
  • Minyak secukupnya untuk menumis

Bumbu Iris

  • 50 gram bawang merah
  • 30 gram bawang putih
  • 1 buah bawang bombai
  • 120 gram cabai hijau besar
  • 20 gram cabai rawit merah

Cara Membuat

  1. Pisahkan jamur tiram dari bagian pangkalnya, kemudian suwir-suwir dengan ukuran sesuai selera. Cuci hingga bersih dan tiriskan.

  • Iris bawang merah, bawang putih, bawang bombai, cabai hijau besar, serta cabai rawit merah. Sisihkan masing-masing bahan.

  • Potong bakso sapi menjadi beberapa bagian atau iris tipis agar lebih mudah tercampur dengan tumisan.

  • Panaskan sedikit minyak dalam wajan. Masukkan bawang putih dan tumis hingga harum.

  • Tambahkan bawang merah serta bawang bombai. Aduk dan masak sampai kedua bahan mulai layu dan aromanya keluar.

  • Masukkan cabai rawit merah bersama irisan bakso sapi. Tumis beberapa saat hingga semua bahan tercampur.

  • Bumbui dengan garam, terasi udang, dan kaldu jamur. Aduk rata agar bumbu menyebar ke seluruh bagian tumisan.

  • Masukkan jamur tiram yang sudah disuwir. Aduk perlahan sampai jamur tercampur dengan bumbu.

  • Setelah jamur mulai layu, tambahkan irisan cabai hijau besar. Aduk kembali dan masak sebentar agar cabai tetap memberikan aroma serta tekstur yang nikmat.

  • Koreksi rasa. Jika sudah sesuai selera, matikan api dan pindahkan tumis jamur lombok ijo ke piring saji.

    • Editor: Setyo Adi Nugroho
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