Resep Chicken Cordon Bleu Bites, Camilan Ayam Crispy Isi Keju dan Smoked Beef

JawaPos.com - Chicken cordon bleu biasanya dikenal sebagai olahan ayam dengan isian smoked beef dan keju yang kemudian dilapisi tepung hingga bagian luarnya renyah. Namun, hidangan ini juga bisa dibuat dalam versi lebih kecil seperti Chicken Cordon Bleu Bites yang cocok disantap sebagai camilan.

Dikutip dari Instagram @ragabriella_, resep ini menggunakan daging ayam sebanyak 250 gram sebagai bahan utama. Ayam dipadukan dengan smoked beef dan keju melt untuk menghasilkan isian yang gurih dan cheesy di bagian tengah.

Berbeda dari chicken cordon bleu dalam ukuran besar, versi bites bisa dibuat dalam bentuk potongan kecil sehingga lebih praktis untuk disajikan. Potongan ayam juga dibalut tepung terigu, telur, dan tepung panir sebelum dimasak hingga lapisan luarnya renyah.

Bahan yang dibutuhkan pun cukup sederhana. Selain ayam, smoked beef, dan keju, bumbunya hanya menggunakan lada serta penyedap rasa. Sementara tepung terigu, telur, dan tepung panir digunakan sebagai lapisan luar.

Kombinasi ayam gurih, smoked beef, dan keju melt membuat camilan ini cocok untuk pencinta makanan dengan isian keju. Tekstur renyah dari tepung panir juga memberikan kontras dengan bagian dalam yang lebih lembut.

Bahan

250 gram daging ayam

5 lembar smoked beef

1 sdt lada

1 sdt penyedap rasa

Keju melt secukupnya

Telur secukupnya

Tepung terigu secukupnya

Tepung panir secukupnya

Cara Pembuatan

1. Siapkan daging ayam, kemudian haluskan atau cincang hingga teksturnya cukup mudah dibentuk.

2. Campurkan ayam dengan lada dan penyedap rasa. Aduk hingga bumbu tercampur rata.

3. Ambil sebagian adonan ayam, kemudian pipihkan.

4. Letakkan smoked beef dan keju melt di bagian tengah adonan ayam.

5. Tutup kembali dengan adonan ayam, lalu bentuk menjadi ukuran kecil seperti bites. Pastikan isian keju tertutup rapat agar tidak mudah keluar saat dimasak.

6. Siapkan tiga wadah berisi tepung terigu, telur yang sudah dikocok, dan tepung panir.

7. Balurkan setiap chicken cordon bleu bites ke tepung terigu terlebih dahulu.

8. Celupkan ke dalam telur, kemudian balurkan dengan tepung panir hingga seluruh permukaannya tertutup.

9. Masak chicken cordon bleu bites hingga lapisan luarnya matang dan berwarna kecokelatan.

10. Angkat dan tiriskan, kemudian sajikan selagi hangat.

Chicken Cordon Bleu Bites dari @ragabriella_ bisa menjadi pilihan camilan gurih dengan bahan yang cukup sederhana. Ukurannya yang kecil juga membuat sajian ini lebih praktis disantap dan cocok untuk disajikan sebagai camilan di rumah.