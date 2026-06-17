Resep Chicken Cordon Bleu Bites, Camilan Ayam Crispy dengan Isian Keju Lumer

JawaPos.com - Kalau biasanya chicken cordon bleu dibuat dalam ukuran besar, versi Chicken Cordon Bleu Bites dari Instagram chef @devinahermawan ini lebih praktis, mudah disantap, dan cocok dijadikan camilan maupun lauk pendamping. Ukurannya yang mini membuat setiap gigitan langsung menghadirkan kombinasi ayam yang juicy, smoked beef gurih, dan keju yang lumer di dalam.

Lapisan luarnya yang renyah berpadu sempurna dengan isian creamy sehingga cocok disajikan untuk keluarga, bekal anak, hingga ide jualan frozen food rumahan.

Berbeda dengan chicken cordon bleu klasik yang berukuran besar, versi bites lebih mudah dibuat dan matang lebih cepat. Selain itu, rasio antara lapisan crispy dan isian menjadi lebih seimbang sehingga setiap gigitan terasa lebih nikmat.

Perpaduan smoked beef dan garlic butter cheese juga memberikan rasa gurih yang kaya tanpa perlu banyak tambahan saus.

Bahan-Bahan

Bahan Marinasi Ayam

350 gram dada ayam fillet

¼ sdt garam

½ sdt kaldu ayam bubuk

½ sdt gula pasir

⅛ sdt merica bubuk

1 sdt bawang putih bubuk

¼ sdt thyme kering

2 sdt maizena

½ sdt mustard

1 sdt minyak



Bahan Isian

4 lembar smoked beef

100 gram keju oles garlic butter



Bahan Pelapis Basah

75 gram tepung terigu protein sedang

1 butir telur

100 ml air



Bahan Pelapis Kering

Tepung terigu protein sedang secukupnya

Tepung roti putih secukupnya



Cara Membuat Chicken Cordon Bleu Bites

1. Marinasi Ayam

Iris tipis dada ayam.

Campurkan dengan garam, kaldu ayam bubuk, gula pasir, merica bubuk, bawang putih bubuk, thyme kering, maizena, mustard, dan minyak.

Aduk hingga rata lalu diamkan beberapa saat agar bumbu meresap.

2. Siapkan Isian

Belah dua smoked beef lalu susun membentuk persegi.

Oleskan keju oles garlic butter di atasnya hingga rata.

Tutup kembali dengan smoked beef lalu potong menjadi 12 bagian kecil.

3. Bentuk Chicken Bites

Ambil selembar ayam yang telah dimarinasi.

Letakkan satu potong isian smoked beef dan keju di tengah.

Bungkus hingga tertutup rapat lalu bentuk bulat atau oval kecil.

Lakukan hingga semua bahan habis.

4. Buat Pelapis Basah

Campurkan tepung terigu dan air sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga tidak bergerindil.

Masukkan telur lalu aduk hingga tercampur rata.

5. Balur Ayam

Gulingkan ayam ke tepung terigu kering.

Celupkan ke pelapis basah.

Balurkan kembali ke tepung roti hingga seluruh permukaan tertutup rata.

6. Goreng

Panaskan minyak dengan api sedang cenderung kecil.

Goreng chicken cordon bleu bites selama kurang lebih 5 menit atau hingga berwarna keemasan dan matang sempurna.

Angkat lalu tiriskan.

7. Sajikan

Nikmati selagi hangat agar keju di dalamnya masih lumer dan creamy. Baca Juga:Resep Tamago Sando, Sandwich Telur Jepang yang Creamy dan Bikin Nagih

Pastikan isian tertutup rapat oleh ayam agar keju tidak keluar saat digoreng. Setelah dibentuk dan dilapisi tepung, simpan terlebih dahulu di kulkas selama 15-30 menit agar lapisan lebih menempel dan hasil gorengan lebih crispy. Gunakan api sedang agar bagian dalam matang sempurna tanpa membuat bagian luar cepat gosong.

Chicken Cordon Bleu Bites semakin nikmat disantap bersama:

- Saus sambal

- Honey mustard

- Saus keju

- Mayones pedas

- Kentang goreng

- Salad sayur segar

Selain disajikan langsung, Chicken Cordon Bleu Bites juga bisa dijadikan stok frozen food. Setelah dilapisi tepung, simpan dalam wadah tertutup lalu bekukan di freezer. Saat ingin disantap, cukup goreng tanpa perlu dicairkan terlebih dahulu.