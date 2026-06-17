Resep Chicken Cordon Bleu Bites, Camilan Ayam Crispy dengan Isian Keju Lumer

Potret chicken cordon blue bites dengan isian lumer dan luarah crispy (Instagram @devinahermawan)
JawaPos.com - Kalau biasanya chicken cordon bleu dibuat dalam ukuran besar, versi Chicken Cordon Bleu Bites dari Instagram chef @devinahermawan ini lebih praktis, mudah disantap, dan cocok dijadikan camilan maupun lauk pendamping. Ukurannya yang mini membuat setiap gigitan langsung menghadirkan kombinasi ayam yang juicy, smoked beef gurih, dan keju yang lumer di dalam.
Lapisan luarnya yang renyah berpadu sempurna dengan isian creamy sehingga cocok disajikan untuk keluarga, bekal anak, hingga ide jualan frozen food rumahan.
Berbeda dengan chicken cordon bleu klasik yang berukuran besar, versi bites lebih mudah dibuat dan matang lebih cepat. Selain itu, rasio antara lapisan crispy dan isian menjadi lebih seimbang sehingga setiap gigitan terasa lebih nikmat.
Perpaduan smoked beef dan garlic butter cheese juga memberikan rasa gurih yang kaya tanpa perlu banyak tambahan saus.
Bahan-Bahan
Bahan Marinasi Ayam
350 gram dada ayam fillet
¼ sdt garam
½ sdt kaldu ayam bubuk
½ sdt gula pasir
⅛ sdt merica bubuk
1 sdt bawang putih bubuk
¼ sdt thyme kering
2 sdt maizena
½ sdt mustard
1 sdt minyak
Bahan Isian
4 lembar smoked beef
100 gram keju oles garlic butter
Bahan Pelapis Basah
75 gram tepung terigu protein sedang
1 butir telur
100 ml air
Bahan Pelapis Kering
Tepung terigu protein sedang secukupnya
Tepung roti putih secukupnya
Cara Membuat Chicken Cordon Bleu Bites
1. Marinasi Ayam
Iris tipis dada ayam.
Campurkan dengan garam, kaldu ayam bubuk, gula pasir, merica bubuk, bawang putih bubuk, thyme kering, maizena, mustard, dan minyak.
Aduk hingga rata lalu diamkan beberapa saat agar bumbu meresap.
2. Siapkan Isian
Belah dua smoked beef lalu susun membentuk persegi.
Oleskan keju oles garlic butter di atasnya hingga rata.
Tutup kembali dengan smoked beef lalu potong menjadi 12 bagian kecil.
3. Bentuk Chicken Bites
Ambil selembar ayam yang telah dimarinasi.
Letakkan satu potong isian smoked beef dan keju di tengah.
Bungkus hingga tertutup rapat lalu bentuk bulat atau oval kecil.
Lakukan hingga semua bahan habis.
4. Buat Pelapis Basah
Campurkan tepung terigu dan air sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga tidak bergerindil.
Masukkan telur lalu aduk hingga tercampur rata.
5. Balur Ayam
Gulingkan ayam ke tepung terigu kering.
Celupkan ke pelapis basah.
Balurkan kembali ke tepung roti hingga seluruh permukaan tertutup rata.
6. Goreng
Panaskan minyak dengan api sedang cenderung kecil.
Goreng chicken cordon bleu bites selama kurang lebih 5 menit atau hingga berwarna keemasan dan matang sempurna.
Angkat lalu tiriskan.
7. Sajikan
Nikmati selagi hangat agar keju di dalamnya masih lumer dan creamy.
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Pastikan isian tertutup rapat oleh ayam agar keju tidak keluar saat digoreng. Setelah dibentuk dan dilapisi tepung, simpan terlebih dahulu di kulkas selama 15-30 menit agar lapisan lebih menempel dan hasil gorengan lebih crispy. Gunakan api sedang agar bagian dalam matang sempurna tanpa membuat bagian luar cepat gosong.
Chicken Cordon Bleu Bites semakin nikmat disantap bersama:
- Saus sambal
- Honey mustard
- Saus keju
- Mayones pedas
- Kentang goreng
- Salad sayur segar
Selain disajikan langsung, Chicken Cordon Bleu Bites juga bisa dijadikan stok frozen food. Setelah dilapisi tepung, simpan dalam wadah tertutup lalu bekukan di freezer. Saat ingin disantap, cukup goreng tanpa perlu dicairkan terlebih dahulu.
Untuk hasil yang lebih juicy, jangan mengiris dada ayam terlalu tipis. Saat menggoreng, gunakan minyak yang cukup banyak agar seluruh permukaan matang merata dan lapisan tepung menjadi renyah sempurna. Jika ingin sensasi keju yang lebih melimpah, tambahkan sedikit mozzarella bersama keju oles pada bagian isian.
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