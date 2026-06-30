Pakai Dada Ayam Tetap Lembut! Chicken Cordon Bleu Bites Renyah di Luar, Lumer di Dalam, Praktis Jadi Stok Lezat

Chicken Cordon Bleu Bites Renyah di Luar, Lumer di Dalam, Praktis Jadi Stok Lezat yang Siap Dinikmati Kapan Saja (youtube devina hermawan)
JawaPos.com - Ada kalanya olahan ayam sederhana bisa disulap menjadi camilan atau lauk istimewa yang terasa seperti hidangan restoran.
Dada ayam yang sering dianggap kering, justru bisa menjadi sangat lembut jika diolah dengan teknik dan bumbu yang tepat.
Dipadukan dengan isian keju dan smoked beef yang gurih, sajian ini menghadirkan sensasi renyah di luar sekaligus lumer di dalam.
Seperti yang dibagikan oleh kanal YouTube Devina Hermawan, chicken cordon bleu bites ini tidak hanya lezat, tetapi juga praktis karena bisa dijadikan stok makanan.
Cocok untuk camilan, bekal, atau lauk pendamping yang tinggal digoreng kapan saja.
Bahan Marinasi:
· 350 gr dada ayam filet
· ¼ sdt garam
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