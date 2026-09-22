Resep Camilan Kentang Simple, Gurih dan Cocok untuk Teman Santai

Potret camilan kentang simple yang mudah dibuat di rumah. (Sumber: instagram.com/@rikasafitrilbs)
JawaPos.com - Kentang menjadi salah satu bahan yang mudah diolah menjadi berbagai macam camilan. Tidak selalu harus dibuat menjadi kentang goreng, bahan sederhana ini juga bisa diolah menjadi kudapan gurih dengan tambahan telur dan tepung.
Dikutip dari Instagram @rikasafitrilbs, resep ini hanya membutuhkan beberapa bahan utama, yaitu kentang, telur, tepung terigu, dan tepung maizena. Bumbunya juga cukup sederhana karena hanya menggunakan garam, lada bubuk, dan penyedap rasa.
Dengan bahan yang relatif sedikit, camilan kentang ini cocok dicoba ketika sedang ingin membuat makanan ringan tanpa perlu menyiapkan banyak bahan. Rasanya gurih dan tekstur kentangnya membuat sajian ini cocok disantap saat masih hangat.
Potongan kentang dalam resep ini dibuat mengikuti bentuk yang ditunjukkan dalam video. Setelah itu, kentang dipadukan dengan adonan tepung dan telur sebelum dimasak hingga matang.
Resep seperti ini juga bisa menjadi alternatif untuk mengolah stok kentang di rumah. Bahan-bahannya mudah ditemukan dan proses pembuatannya cukup sederhana sehingga cocok untuk pemula yang ingin mencoba membuat camilan sendiri.
Bahan
4 buah kentang ukuran sedang
1 butir telur
1/4 sdt garam
1/2 sdt lada bubuk
1/2 sdt penyedap
1 sdm tepung maizena
3 sdm tepung terigu
Minyak secukupnya untuk memasak
Cara Pembuatan
1. Kupas kentang, kemudian cuci hingga bersih.
2. Potong kentang sesuai bentuk yang ditunjukkan dalam video resep.
3. Siapkan wadah, lalu masukkan telur, garam, lada bubuk, penyedap, tepung maizena, dan tepung terigu.
4. Aduk seluruh bahan hingga menjadi adonan yang tercampur rata.
5. Masukkan potongan kentang ke dalam adonan. Aduk hingga seluruh permukaan kentang terbalut.
6. Panaskan minyak dalam wajan.
7. Masak kentang yang sudah terbalut adonan hingga matang dan bagian luarnya berwarna kecokelatan.
8. Angkat dan tiriskan setelah matang.
9. Sajikan camilan kentang selagi hangat.
Camilan kentang ini bisa menjadi pilihan sederhana untuk menemani waktu santai di rumah. Perpaduan kentang dengan adonan gurih dari telur, tepung terigu, dan maizena membuat bahan yang sederhana terasa lebih menarik.
Kalau sedang mencari ide camilan yang tidak membutuhkan banyak bahan, resep dari @rikasafitrilbs ini bisa masuk daftar untuk dicoba. Sajikan selagi hangat agar teksturnya lebih nikmat, dan bisa dilengkapi saus cocolan sesuai selera.
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