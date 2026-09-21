Resep Tahu Cabe Garam, Menu Restoran yang Gampang dan Hemat Dibuat di Rumah

JawaPos.com - Tahu cabe garam menjadi salah satu menu yang sering ditemui di restoran, terutama bagi pencinta hidangan gurih dengan aroma bawang putih yang kuat. Namun, siapa sangka menu ini ternyata cukup mudah dibuat sendiri di rumah dengan bahan yang sederhana.

Dikutip dari Instagram @madeby.janicee, resep tahu cabe garam ini menggunakan tahu putih yang dibalut adonan tepung sebelum digoreng hingga renyah. Tahu kemudian dicampur dengan tumisan cabai, daun bawang, dan bawang putih goreng yang sudah dibumbui.

Salah satu bagian menarik dari resep ini adalah penggunaan metode double fry. Tahu tidak langsung digoreng hingga benar-benar matang dalam satu kali proses, tetapi digoreng terlebih dahulu dengan api sedang, didiamkan, kemudian digoreng kembali menggunakan minyak panas dan api besar.

Teknik tersebut membuat bagian luar tahu menjadi lebih renyah. Setelah itu, tahu yang sudah crispy tinggal dicampurkan dengan tumisan bawang putih, cabai, dan daun bawang sehingga menghasilkan perpaduan tekstur serta rasa gurih dan pedas dalam satu hidangan.

Bahan yang digunakan juga relatif mudah ditemukan. Selain tahu putih, adonan pelapis hanya membutuhkan tepung serbaguna, tepung maizena, dan air. Sementara untuk bumbunya, cukup siapkan bawang putih, cabai keriting, daun bawang, garam, dan penyedap.

Dengan bahan sederhana tersebut, tahu cabe garam bisa menjadi alternatif lauk atau camilan gurih di rumah. Tak perlu selalu memesan saat sedang makan di restoran, resep ini bisa dicoba sendiri dengan proses yang cukup praktis.

Bahan

Bahan utama:

2 kotak tahu putih

2 buah cabai keriting, iris

1 batang daun bawang, iris

5 sdm bawang putih goreng

1/2 sdm garam

1/2 sdm penyedap

Bahan tepung:

6 sdm tepung serbaguna

2 sdm tepung maizena

10 sdm air

Cara Pembuatan

1. Iris tipis cabai keriting dan daun bawang, kemudian sisihkan.

2. Cincang kasar bawang putih, lalu goreng hingga berwarna kecokelatan. Setelah matang, diamkan selama kurang lebih 15 menit.

3. Potong tahu putih menjadi bentuk kotak-kotak.

4. Campurkan tepung serbaguna, tepung maizena, dan air hingga menjadi adonan tepung basah.

5. Baluri potongan tahu dengan adonan tepung hingga seluruh permukaannya terlapisi.

6. Panaskan minyak, kemudian goreng tahu menggunakan api sedang hingga setengah matang.

7. Angkat tahu dan diamkan selama sekitar 5 menit.

8. Panaskan kembali minyak dengan api besar, lalu goreng tahu untuk kedua kalinya hingga bagian luarnya lebih renyah. Angkat dan tiriskan.

9. Tumis cabai keriting dan daun bawang hingga harum.

10. Masukkan bawang putih goreng, kemudian tambahkan garam dan penyedap. Aduk hingga seluruh bumbu tercampur rata.

11. Masukkan tahu goreng ke dalam tumisan bumbu. Aduk perlahan agar tahu tidak hancur dan seluruh bagian tahu terbalut bumbu.

12. Tahu cabe garam siap disajikan selagi hangat.

Resep tahu cabe garam dari @madeby.janicee bisa menjadi pilihan ketika ingin menikmati menu ala restoran tanpa perlu menggunakan bahan yang rumit. Tahu yang crispy dipadukan dengan bawang putih goreng, cabai, dan daun bawang membuat hidangan sederhana ini terasa lebih istimewa.

Kunci dari resep ini terletak pada proses double fry yang membantu menghasilkan tekstur tahu lebih renyah. Jadi, kalau biasanya tahu cabe garam hanya dipesan saat makan di restoran, sekarang kamu bisa mencoba membuat versi rumahannya sendiri.