Resep Tahu Cireng Cabe Garam, Renyah di Luar, Lembut di Dalam, Gurih dan Pedas

JawaPos.com - Olahan tahu memang tidak pernah membosankan karena bisa dikreasikan menjadi berbagai hidangan lezat. Salah satu yang sedang banyak digemari adalah Tahu Cireng Cabe Garam. Perpaduan tahu putih dan tepung tapioka menghasilkan tekstur renyah di bagian luar, tetapi tetap lembut dan kenyal di dalam. Setelah digoreng, tahu kemudian ditumis bersama bawang putih, cabai, dan daun jeruk sehingga aromanya semakin menggugah selera.

Resep ala @adekoerniawan_s ini cocok dijadikan lauk pendamping nasi maupun camilan gurih untuk dinikmati bersama keluarga.

Berbeda dari tahu goreng biasa, adonan tahu yang dicampur tepung tapioka memberikan tekstur khas seperti cireng, yaitu renyah di luar dan sedikit kenyal di dalam. Tambahan tumisan cabe garam membuat rasanya semakin gurih, pedas, dan harum berkat bawang putih serta daun jeruk.

Selain menggunakan bahan sederhana, proses pembuatannya juga praktis sehingga cocok untuk menu sehari-hari.

Bahan-Bahan

Bahan Utama

10 buah atau sekitar 550 gram tahu putih

100 gram tepung tapioka

1 sdt kaldu ayam bubuk

1/2 sdt merica bubuk

1/2 sdt garam

Bahan Tumisan Cabe Garam

12 siung bawang putih, cincang kasar

5 lembar daun jeruk, iris tipis

8 buah cabai merah keriting, iris

Daun bawang secukupnya, iris

2 sdt kaldu jamur

1/4 sdt garam

1/4 sdt gula pasir

1/4 sdt merica bubuk



Cara Membuat Tahu Cireng Cabe Garam

1. Siapkan Adonan Tahu

Hancurkan tahu putih hingga halus.

Tambahkan tepung tapioka, kaldu ayam, garam, dan merica.

Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata dan dapat dipulung.

2. Bentuk Adonan

Ambil secukupnya adonan, lalu bentuk sesuai selera, misalnya bulat pipih atau tidak beraturan seperti cireng.

3. Goreng

Panaskan minyak dengan api sedang.

Goreng adonan tahu hingga bagian luar berwarna kuning keemasan dan terasa renyah.

Angkat lalu tiriskan.

4. Tumis Bumbu Cabe Garam

Panaskan sedikit minyak.

Tumis bawang putih hingga harum dan mulai berwarna keemasan.

Masukkan cabai merah keriting, daun jeruk, dan daun bawang.

Aduk hingga layu dan aromanya keluar.

5. Bumbui

Tambahkan kaldu jamur, garam, gula, dan merica.

Aduk hingga bumbu tercampur rata.

6. Campurkan Tahu

Masukkan tahu cireng yang telah digoreng ke dalam tumisan.

Aduk cepat hingga seluruh permukaannya terbalut bumbu.

Sajikan selagi hangat.

Pastikan tahu tidak mengandung terlalu banyak air. Jika perlu, peras perlahan sebelum dicampur dengan tepung agar adonan tidak terlalu lembek.

Gunakan api sedang saat menggoreng supaya bagian luar menjadi renyah sementara bagian dalam matang merata.

Setelah bumbu selesai ditumis, masukkan tahu saat api kecil atau setelah kompor dimatikan agar tekstur renyahnya tetap terjaga.

Selain cabai merah keriting, Anda bisa menambahkan cabai rawit untuk sensasi pedas yang lebih kuat. Jika menyukai aroma rempah, tambahkan sedikit bubuk ngohiong atau bawang putih bubuk ke dalam adonan tahu.

Menu ini juga cocok disajikan bersama saus sambal, mayones pedas, atau cabai bubuk sebagai pelengkap.

Tahu Cireng Cabe Garam menghadirkan perpaduan tekstur renyah, lembut, dan kenyal dengan cita rasa gurih pedas yang khas. Dengan bahan yang mudah didapat dan cara membuat yang praktis, hidangan ini cocok menjadi lauk maupun camilan favorit di rumah.

Agar hasilnya lebih maksimal, goreng tahu cireng hingga permukaannya benar-benar kering dan kokoh sebelum ditumis dengan bumbu cabe garam. Cara ini membuat teksturnya tetap renyah meski sudah tercampur tumisan bumbu.