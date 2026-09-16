Menikmati Suasana Vintage di Kafe Rumah Go’a, Tangerang Selatan 

JawaPos.com - Di tengah banyaknya tempat nongkrong dengan konsep modern, Rumah Go’a di Ciputat, Tangerang Selatan hadir dengan karakter berbeda melalui konsep vintage yang membawa nuansa klasik di tengah kawasan perkotaan.

Kafe Rumah Go’a menghadirkan sentuhan klasik melalui bangunannya yang didominasi material kayu. Berbagai ukiran pada kayu memperkuat kesan vintage sekaligus memberikan suasana yang hangat dan nyaman.

Pada salah satu sudut kafe, terdapat area yang memajang koleksi buku serta hasil seni dan kerajinan tangan dari Dik Doank sebagai bagian dari dekorasi interior. Perpaduan elemen tersebut membuat pengunjung seolah sedang berada di rumah pedesaan yang sederhana dan penuh kehangatan.

Berada di Gg. Garuda I, Sawah Lama, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Rumah Go’a juga menawarkan pengalaman berbeda melalui pemandangan dari lantai atas. Dari area tersebut, pengunjung dapat melihat kereta yang sedang melintas. Pemandangan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang ingin menikmati waktu santai sambil menyaksikan kereta berjalan.

Selain suasana dan pemandangan, Rumah Go’a dilengkapi dengan fasilitas musala yang dapat digunakan pengunjung untuk beribadah. Keberadaan fasilitas tersebut memberikan kemudahan bagi pengunjung yang menghabiskan waktu cukup lama di kafe, terutama ketika waktu beribadah tiba.

Menjelang sore hingga malam, suasana Rumah Go’a semakin hidup dengan adanya hiburan karaoke. Pengunjung dapat bernyanyi bersama teman dan menikmati waktu dengan lebih santai. Kehadiran fasilitas ini membuat Rumah Go’a tidak hanya menjadi tempat untuk makan dan minum, tetapi juga ruang untuk berkumpul dan bersenang-senang.

Rumah Go’a dapat dikunjungi pada Senin hingga Kamis mulai pukul 11.00 hingga 21.00 WIB. Pada Jumat, kafe ini tutup, sedangkan Sabtu dan Minggu kembali buka pada pukul 11.00 hingga 21.00 WIB. Jam operasional tersebut memungkinkan pengunjung menikmati suasana kafe, terutama pada sore hingga malam hari ketika berbagai aktivitas hiburan mulai berlangsung.

Dari sisi menu, Rumah Go’a menyediakan pilihan makanan mulai dari hidangan berat hingga makanan ringan dengan harga yang relatif terjangkau. Beberapa menu bercita rasa Indonesia yang tersedia di antaranya pangsit basah, pisang goreng, ayam bakar, dan nasi goreng. Harga makanan berada di kisaran Rp20.000-an, sehingga pengunjung dapat menikmati hidangan sambil berkumpul bersama teman tanpa harus mengeluarkan biaya terlalu besar.

Pilihan minumannya juga cukup beragam, mulai dari teh dan kopi hingga minuman berbahan cokelat. Dengan harga sekitar Rp10.000-an, pengunjung dapat menikmati minuman sambil berbincang atau bersantai. Harga yang relatif terjangkau membuat Rumah Go’a dapat menjadi pilihan bagi mereka yang ingin mencari tempat nongkrong dengan suasana berbeda.

Perpaduan konsep vintage, menu dengan harga terjangkau, fasilitas musala, pemandangan kereta, serta hiburan karaoke menjadikan Rumah Go’a memiliki daya tarik tersendiri. Bagi masyarakat yang ingin menghabiskan waktu bersama teman dengan aktivitas yang beragam, kafe ini dapat menjadi pilihan untuk makan, berbincang, menikmati pemandangan, hingga bernyanyi bersama.

Di tengah hadirnya berbagai kafe dengan konsep kekinian, Rumah Go’a menawarkan cara berbeda untuk menikmati waktu luang. Nuansa vintage yang hangat, harga menu yang terjangkau, serta beragam aktivitas yang dapat dilakukan membuat kafe ini tidak hanya menjadi tempat untuk makan dan minum, tetapi juga ruang untuk menciptakan momen bersama orang-orang terdekat.

(Berliana Rizqia Putri/ JawaPos.com)