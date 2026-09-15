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Bintang Pradewo
Selasa, 15 September 2026 | 17.39 WIB

7 Rekomendasi Spot Nongkrong di Citra 8 Jakbar yang Cocok untuk Menikmati Senja dengan View Danau

Kopi Nako menawarkan suasana tepi danau yang cocok untuk menghabiskan waktu bersama teman, keluarga, maupun pasangan. (Dok: citragardencity) - Image

Kopi Nako menawarkan suasana tepi danau yang cocok untuk menghabiskan waktu bersama teman, keluarga, maupun pasangan. (Dok: citragardencity)

JawaPos.com - Jakarta punya banyak pilihan tempat untuk sekadar melepas penat dan menghabiskan waktu bersama orang terdekat. Menikmati makanan atau minuman sambil mengobrol santai tentu akan terasa lebih menyenangkan jika ditemani pemandangan yang menarik. Salah satunya bisa kamu temukan di kawasan Citra 8, Jakarta Barat. 

Di kawasan ini, terdapat berbagai pilihan tempat makan dan nongkrong dengan suasana yang nyaman dan indah. Berikut tujuh rekomendasi tempat untuk nongkrong sambil menikmati senja dengan view danau yang bisa kamu kunjungi.

1. Kopi Nako Citra 8

Tempat ini menjadi salah satu pilihan nongkrong favorit bagi anak muda di kawasan Citra 8. Bukan hanya untuk menikmati kopi, Kopi Nako juga menawarkan suasana tepi danau yang cocok untuk menghabiskan waktu bersama teman, keluarga, maupun pasangan. 
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Selain view yang memanjakan mata, kamu juga bisa menikmati beragam camilan seperti pisang goreng, cireng, tahu walik, tahu cabe garam, hingga tempe mendoan yang cocok menemani waktu santai. Kalau ingin makan lebih berat, tersedia Mie Ayam Nako, Kwetiaw Goreng, hingga Nasi Goreng Kambing. Sementara untuk minuman, Es Kopi Nako menjadi salah satu pilihan yang bisa dicoba.

Datang pada sore hari bisa menjadi waktu yang tepat untuk menikmati suasana area outdoor sambil melihat pemandangan danau dan menikmati senja. Kopi Nako Citra 8 buka mulai pukul 07.00 WIB, dengan jam operasional hingga pukul 22.00 WIB pada Senin-Kamis, 00.00 WIB pada Jumat-Sabtu, dan 23.00 WIB pada Minggu.

2.  Vilo Gelato

Kalau ingin menikmati senja dengan suasana seperti berada di negeri dongeng, Villo Gelato bisa menjadi salah satu pilihan yang tepat. Tempat ini memiliki bangunan-bangunan mungil dengan konsep unik yang dikelilingi pepohonan, sehingga membuat suasana terasa lebih asri. 

Selain tempatnya yang menarik, Vilo Gelato juga punya berbagai pilihan menu. Gelato menjadi salah satu menu yang bisa kamu coba dengan banyak varian rasa, seperti Butter Coffee, Signature Chocolate, Green Tea, Mocha Almond Fudge dan lainnya. Ada juga pilihan minuman serta makanan ringan semuanya lengkap bisa dipilih sesuai dengan keinginan masing-masing. 
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Menjelang sore, kamu bisa memilih area duduk outdoor untuk menikmati suasana senja. Setelah hari mulai gelap, lampu-lampu yang berada di antara pepohonan membuat area luar terasa lebih nyaman untuk bersantai.

Vilo Gelato juga bisa menjadi pilihan untuk datang bersama keluarga. Tersedia area bermain untuk anak-anak sehingga mereka tetap bisa bersenang-senang selama kamu menikmati waktu santai. Bahkan, kamu juga bisa menyewa perahu untuk berkeliling danau bersama keluarga sambil menikmati suasana sekitar. Tempat ini buka pukul 10.00–22.00 WIB pada Senin–Jumat dan 08.00–22.00 WIB pada Sabtu–Minggu.

3. December Coffe By The Way

Ingin menikmati senja dengan suasana yang lebih cozy? December Coffee By The Way bisa menjadi salah satu pilihan yang tepat. Kafe ini menawarkan suasana yang nyaman dengan area yang estetis dan instagramable. Meski tidak terlalu luas, tempat ini tersedia area indoor dan outdoor yang bisa dipilih untuk menikmati waktu santai. 

Menjelang sore, tempat ini cocok untuk duduk santai sambil menikmati minuman dan melihat langit yang mulai berubah warna. Suasana nongkrong juga semakin seru dengan adanya live music di setiap akhir pekan. Menariknya, tempat ini juga pet friendly, jadi kamu bisa datang bersama hewan peliharaan untuk menikmati suasana di sini. December Coffee By The Way buka setiap hari mulai pukul 07.00 WIB.
4.  Sandwicherie Lakeside
Pecinta sandwich wajib memasukkan Sandwicherie Lakeside ke dalam daftar kunjungan. Sesuai namanya, tempat ini menawarkan berbagai pilihan sandwich yang cocok untuk sarapan, brunch, maupun sekadar mengganjal perut. Club Sandwich menjadi salah satu menu favorit di tempat ini. Selain sandwich, tersedia pula berbagai varian salad sebagai pilihan saat berkunjung ke tempat ini. 

Letaknya yang berada di tepi danau membuat area outdoor Sandwicherie Lakeside menjadi salah satu spot yang paling banyak diincar. Area ini dilengkapi bean bag dan tikar sehingga pengunjung dapat menikmati makanan dengan konsep duduk santai ala piknik sambil melihat suasana senja pada sore hari. Harga makanan dan minuman di sini dibanderol mulai dari Rp30.000-an. Sandwicherie Lakeside buka pukul 08.00–22.00 WIB pada Senin–Kamis dan 08.00–23.00 WIB pada Jumat–Minggu.

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5. Polly Cafe

Menikmati suasana sore dengan pemandangan danau juga bisa kamu lakukan di Polly Cafe. Tempat ini cocok untuk hangout sepulang kerja maupun menghabiskan waktu bersama teman saat akhir pekan. Suasananya yang nyaman dengan area yang estetik membuat Polly Cafe menjadi salah satu pilihan untuk bersantai.

Suasana kafenya semakin lengkap dengan berbagai sajian menu yang tersedia. Kamu bisa memilih aneka pastry, croissant, salad, hingga makanan yang lebih mengenyangkan seperti Japanese Curry Katsu. Untuk minuman, tersedia kopi, minuman non-kopi, serta jus buah segar.

Sambil menikmati makanan dan minuman, kamu bisa merasakan angin sepoi-sepoi sambil menikmati senja di tepi danau. Polly Cafe buka mulai pukul 08.00 WIB pada Senin-Kamis dan pukul 07.00 WIB pada Jumat-Minggu.

6. Ichisan Ramen Lakeside

Pilihan tempat nongkrong di Citra 8 tidak hanya didominasi kafe dan kopi. Kalau sedang ingin makanan Jepang, kamu bisa mampir ke Ichisan Ramen Lakeside yang berada di kawasan Sunset Avenue Citra 8. Restoran ini punya area duduk yang menghadap langsung ke danau, sehingga cocok untuk menikmati suasana sore sambil menyantap ramen.

Pilihan ramennya juga cukup beragam. Ada Signature Ramen, Spicy Kara Ramen, Black Garlic Naked Ramen, hingga Truffle Inako Ramen. Kalau ingin mencoba menu yang berbeda, ada Krabby Baby Ramen dengan topping kepiting utuh.

Menjelang sore, area tepi danau bisa menjadi tempat yang cocok untuk bersantai. Suasana yang tenang dengan angin sepoi-sepoi membuat waktu makan terasa lebih santai, baik saat datang bersama teman maupun keluarga. Setelah makan, kamu juga bisa mencoba Japanese Raindrop Cake sebagai hidangan penutup.

Ichisan Ramen Lakeside buka setiap hari pukul 10.00 hingga 22.00 WIB, dengan kisaran harga menu sekitar Rp40.000-Rp75.000 per porsi.

7. Kamarasan

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Kalau ingin mencari tempat makan dengan pilihan hidangan Nusantara, Kamarasan bisa menjadi salah satu pilihan yang bisa dikunjungi. Berada di kawasan Sunset Avenue Citra 8, restoran ini menghadirkan konsep soulfood Nusantara dengan suasana yang nyaman untuk bersantap bersama teman maupun keluarga.

Beragam hidangan khas Indonesia bisa kamu pilih sesuai selera. Selain makanan Nusantara, tersedia pula pilihan kopi dan hidangan penutup seperti slice cake. Suasana tempat yang tenang membuat sajian yang dinikmati terasa lebih lengkap. 

Lokasinya yang berada di tepi danau juga menjadi daya tarik tersendiri. Saat senja, kamu bisa melihat langit yang mulai berubah warna dengan suasana danau yang tenang. Tempat ini buka setiap hari mulai pukul 10.00 hingga 22.00 WIB.

Editor: Bintang Pradewo
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