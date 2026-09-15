7 Rekomendasi Spot Nongkrong di Citra 8 Jakbar yang Cocok untuk Menikmati Senja dengan View Danau

5. Polly Cafe



Menikmati suasana sore dengan pemandangan danau juga bisa kamu lakukan di Polly Cafe. Tempat ini cocok untuk hangout sepulang kerja maupun menghabiskan waktu bersama teman saat akhir pekan. Suasananya yang nyaman dengan area yang estetik membuat Polly Cafe menjadi salah satu pilihan untuk bersantai.



Suasana kafenya semakin lengkap dengan berbagai sajian menu yang tersedia. Kamu bisa memilih aneka pastry, croissant, salad, hingga makanan yang lebih mengenyangkan seperti Japanese Curry Katsu. Untuk minuman, tersedia kopi, minuman non-kopi, serta jus buah segar.



Sambil menikmati makanan dan minuman, kamu bisa merasakan angin sepoi-sepoi sambil menikmati senja di tepi danau. Polly Cafe buka mulai pukul 08.00 WIB pada Senin-Kamis dan pukul 07.00 WIB pada Jumat-Minggu.



6. Ichisan Ramen Lakeside



Pilihan tempat nongkrong di Citra 8 tidak hanya didominasi kafe dan kopi. Kalau sedang ingin makanan Jepang, kamu bisa mampir ke Ichisan Ramen Lakeside yang berada di kawasan Sunset Avenue Citra 8. Restoran ini punya area duduk yang menghadap langsung ke danau, sehingga cocok untuk menikmati suasana sore sambil menyantap ramen.



Pilihan ramennya juga cukup beragam. Ada Signature Ramen, Spicy Kara Ramen, Black Garlic Naked Ramen, hingga Truffle Inako Ramen. Kalau ingin mencoba menu yang berbeda, ada Krabby Baby Ramen dengan topping kepiting utuh.



Menjelang sore, area tepi danau bisa menjadi tempat yang cocok untuk bersantai. Suasana yang tenang dengan angin sepoi-sepoi membuat waktu makan terasa lebih santai, baik saat datang bersama teman maupun keluarga. Setelah makan, kamu juga bisa mencoba Japanese Raindrop Cake sebagai hidangan penutup.



Ichisan Ramen Lakeside buka setiap hari pukul 10.00 hingga 22.00 WIB, dengan kisaran harga menu sekitar Rp40.000-Rp75.000 per porsi.



7. Kamarasan Baca Juga: 6 Zodiak Berpeluang Dapat Kerja Baru September 2026, Ada Tawaran dengan Gaji Lebih Besar



Kalau ingin mencari tempat makan dengan pilihan hidangan Nusantara, Kamarasan bisa menjadi salah satu pilihan yang bisa dikunjungi. Berada di kawasan Sunset Avenue Citra 8, restoran ini menghadirkan konsep soulfood Nusantara dengan suasana yang nyaman untuk bersantap bersama teman maupun keluarga.



Beragam hidangan khas Indonesia bisa kamu pilih sesuai selera. Selain makanan Nusantara, tersedia pula pilihan kopi dan hidangan penutup seperti slice cake. Suasana tempat yang tenang membuat sajian yang dinikmati terasa lebih lengkap.



Lokasinya yang berada di tepi danau juga menjadi daya tarik tersendiri. Saat senja, kamu bisa melihat langit yang mulai berubah warna dengan suasana danau yang tenang. Tempat ini buka setiap hari mulai pukul 10.00 hingga 22.00 WIB.