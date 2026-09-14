Resep Ayam Goreng Madu Mentega yang Renyah di Luar, Juicy di Dalam ala Devina Hermawan

JawaPos.com - Menu ayam selalu jadi andalan saat waktu makan terasa spesial, apalagi jika dipadukan dengan saus madu dan mentega yang harum.

Perpaduan rasa manis, gurih, dan sedikit asin membuat hidangan ini terasa nyaman di lidah, cocok disantap hangat saat berbuka maupun praktis untuk sahur.

Bersumber dari kanal YouTube Devina Hermawan, resep Honey Butter Chicken ini dibuat dengan teknik sederhana namun menghasilkan ayam goreng yang renyah, berpadu saus madu mentega yang meleleh dan membungkus setiap potongan ayam dengan sempurna.

Bahan-Bahan yang Disiapkan

1. Bahan Utama

1. 450 gr paha ayam filet

2. 3 siung bawang putih

3. 8 sdm pati kentang (sanfen)

4. 1 sdt air jeruk nipis