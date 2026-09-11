Resep Oseng Sosis Thailand, Asem Pedas dan Bikin Nambah Nasi

JawaPos.com - Sosis biasanya identik dengan menu praktis yang tinggal digoreng atau ditumis dengan saus. Namun, kalau ingin mencoba olahan sosis yang lebih berbumbu, oseng sosis Thailand bisa menjadi pilihan yang menarik untuk dibuat di rumah.

Dikutip dari Instagram @gio.mci10, resep ini menggunakan sosis rasa tom yum yang dipadukan dengan bawang putih, cabai, gula, dan jeruk nipis. Kombinasi tersebut menghasilkan rasa yang dominan asem dan pedas, dengan aroma bawang putih yang membuat tumisan semakin menggugah selera.

Menariknya, resep oseng sosis Thailand ini tidak membutuhkan banyak bahan. Bumbu utamanya hanya terdiri dari bawang putih dan beberapa jenis cabai yang dicincang atau di-chopper secara kasar. Setelah ditumis, bumbu tersebut menjadi dasar rasa yang kuat untuk sosis.

Penggunaan sosis rasa tom yum juga membuat menu ini semakin praktis karena sudah memberikan karakter rasa khas Thailand sejak awal. Rasa tersebut kemudian diperkuat dengan perasan jeruk nipis yang memberikan sensasi asam dan segar.

Tambahan gula pasir dan kaldu jamur membantu menyeimbangkan rasa pedas dan asam dalam tumisan. Sementara itu, daun ketumbar bisa ditambahkan sebagai pelengkap jika menyukai aroma herbal yang khas.

Oseng sosis Thailand cocok disantap sebagai lauk sederhana bersama nasi putih hangat. Rasa asem pedasnya membuat menu ini tidak terasa monoton, bahkan bisa menjadi pilihan ketika sedang ingin makan lauk yang berbumbu tanpa harus memasak terlalu rumit.

Bahan:

4 pack sosis rasa tom yum

9 siung bawang putih

4 buah cabai rawit merah

5 buah cabai merah besar

1 sdt gula pasir

2 sdt kaldu jamur bubuk

1 buah jeruk nipis

5 lembar daun ketumbar, opsional

Minyak untuk menumis secukupnya



Cara Pembuatan:

1. Siapkan bawang putih, cabai rawit merah, dan cabai merah besar. Chopper atau cincang kasar seluruh bahan tersebut.

2. Potong sosis sesuai selera agar lebih mudah dimasak dan bumbu dapat melapisi permukaannya.

3. Panaskan sedikit minyak dalam wajan, kemudian tumis bawang putih dan cabai yang sudah dicincang kasar hingga harum dan matang.

4. Masukkan sosis tom yum ke dalam wajan. Aduk bersama bumbu hingga sosis tercampur rata.

5. Tambahkan gula pasir dan kaldu jamur bubuk. Aduk kembali hingga bumbu merata dan meresap ke sosis.

6. Masak beberapa saat hingga sosis matang dan bumbu tercampur dengan baik.

7. Peras satu buah jeruk nipis ke dalam tumisan. Aduk rata dan sesuaikan rasa asem pedasnya dengan selera.

8. Tambahkan daun ketumbar jika digunakan, lalu aduk sebentar.

9. Angkat oseng sosis Thailand dan sajikan bersama nasi putih hangat.

Oseng sosis Thailand bisa menjadi pilihan menu rumahan yang praktis ketika ingin menikmati lauk dengan rasa yang lebih berani. Perpaduan sosis tom yum, cabai, bawang putih, dan jeruk nipis menghasilkan rasa pedas dan asam yang saling melengkapi.

Resep dari @gio.mci10 ini juga cocok untuk pencinta makanan dengan cita rasa segar dan pedas. Bahannya sederhana, prosesnya singkat, dan hasil akhirnya bisa langsung dinikmati bersama nasi hangat.