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Diajeng Gentalia Rifani
Jumat, 11 September 2026 | 06.07 WIB

Tak Perlu Beli, Ini Resep Lupis Ketan Legit yang Bisa Dibuat di Rumah

Resep Lupis Ketan Yang Cocok Jadi Camilan. (YouTube Ika Mardatillah) - Image

Resep Lupis Ketan Yang Cocok Jadi Camilan. (YouTube Ika Mardatillah)

JawaPos.com – Lupis ketan menjadi salah satu jajanan tradisional yang hingga kini masih mudah ditemukan dan digemari berbagai kalangan. Teksturnya yang pulen dengan perpaduan rasa manis dari gula merah dan gurihnya kelapa parut membuat makanan ini selalu punya tempat tersendiri.

Lupis umumnya dibuat menggunakan beras ketan yang dibungkus daun pisang, kemudian direbus sampai matang. Setelah itu, lupis disajikan bersama kelapa parut dan kinca gula merah yang legit.

Jajanan ini cocok disantap sebagai menu sarapan, camilan sore, maupun hidangan untuk menjamu keluarga dan tamu. Sensasi lembut, manis, serta gurihnya juga mampu mengingatkan pada jajanan tradisional khas masa kecil.

Bagi yang ingin mencoba membuat lupis ketan sendiri di rumah, resep berikut dapat menjadi pilihan. Resep ini dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah.

Bahan-bahan Lupis Ketan

  • 1 kg beras ketan
  • 2 sdt garam
  • 2 lembar daun pandan
  • Pasta pandan secukupnya
  • Daun pisang secukupnya
  • Lidi atau tusuk gigi untuk menyematkan daun

Bahan Kinca Gula Merah

  • 250 gram gula merah, sisir
  • 200 ml air
  • 1 lembar daun pandan
  • ½ sdt garam
  • Larutan tepung maizena atau tapioka secukupnya jika ingin kinca lebih kental

Pelengkap

  • Kelapa parut secukupnya

Cara Membuat Lupis Ketan

  1. Cuci beras ketan hingga bersih, kemudian tiriskan. Campurkan dengan garam dan sedikit pasta pandan. Aduk sampai bumbu merata.

  • Siapkan daun pisang yang telah dibersihkan. Potong dengan ukuran yang cukup untuk membungkus beras ketan, kemudian bentuk menyerupai segitiga atau sesuai bentuk lupis yang diinginkan.

  • Masukkan beras ketan ke dalam bungkus daun pisang. Jangan mengisinya terlalu penuh karena beras akan mengembang ketika dimasak.

  • Rapikan dan tutup bungkus daun pisang, lalu sematkan menggunakan lidi atau tusuk gigi agar tidak terbuka saat direbus.

  • Didihkan air dalam panci bersama daun pandan. Masukkan lupis yang sudah dibungkus, kemudian rebus sekitar 1½ jam atau sampai ketan benar-benar matang dan teksturnya pulen.

  • Setelah matang, angkat lupis dan tiriskan. Biarkan hingga cukup dingin sebelum membuka bungkusnya.

  • Untuk membuat kinca, masukkan gula merah, air, daun pandan, dan garam ke dalam panci. Masak dengan api sedang sambil diaduk hingga gula larut.

  • Jika menginginkan saus yang lebih kental, tambahkan sedikit larutan maizena atau tepung tapioka. Aduk hingga kinca mencapai kekentalan yang diinginkan, kemudian matikan api.

  • Buka bungkus daun pisang dan potong lupis sesuai selera. Sajikan bersama kelapa parut.

  • Terakhir, siram lupis dengan kinca gula merah hingga merata.

    • Editor: Setyo Adi Nugroho
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