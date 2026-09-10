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Diajeng Gentalia Rifani
Jumat, 11 September 2026 | 05.45 WIB

Resep Ayam Kremes Rumahan, Daging Empuk dengan Kremesan Renyah yang Menggoda

Resep Ayam Goreng Kremes yang Anti Gagal - Image

Resep Ayam Goreng Kremes yang Anti Gagal

JawaPos.com – Ayam kremes menjadi salah satu hidangan rumahan yang kerap disukai berbagai kalangan. Perpaduan daging ayam yang empuk, bumbu gurih, serta kremesan renyah membuat menu ini cocok disantap bersama nasi hangat.

Tidak harus selalu membeli di rumah makan, ayam kremes juga bisa dibuat sendiri di dapur dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan. Prosesnya pun cukup sederhana sehingga dapat dicoba oleh pemula yang baru belajar memasak.

Kunci kelezatan menu ini terletak pada proses mengungkep ayam hingga bumbu meresap dan daging menjadi empuk. Sementara itu, air bekas ungkepan dapat dimanfaatkan kembali sebagai bahan dasar untuk membuat kremesan.

Dengan cara tersebut, cita rasa kremesan akan semakin gurih karena menggunakan kaldu dari ayam yang telah dibumbui.

Dilansir dari akun YouTube Ika Mardatillah, berikut resep ayam kremes yang praktis dan cocok disajikan sebagai menu makan bersama keluarga.

Bahan-bahan ayam kremes

  • 1 kg ayam
  • 10 butir bawang merah, haluskan
  • 7 siung bawang putih, haluskan
  • 1 bungkus bumbu racik ayam goreng
  • 2 batang serai
  • 2 lembar daun salam
  • 2 lembar daun jeruk
  • 500–700 ml air
  • Garam secukupnya
  • Penyedap rasa secukupnya

Bahan kremesan

  • 400 ml air sisa ungkepan ayam
  • 1 butir telur
  • 9 sendok makan tepung beras
  • 4 sendok makan tepung tapioka

Cara membuat ayam kremes

  • Bersihkan ayam terlebih dahulu dengan air mengalir, kemudian potong sesuai selera dan sisihkan.
  • Masukkan ayam ke dalam panci bersama bawang merah dan bawang putih yang telah dihaluskan.
  • Tambahkan bumbu racik ayam goreng, serai, daun salam, daun jeruk, garam, serta penyedap rasa.
  • Tuangkan air secukupnya, kemudian aduk agar seluruh bumbu tercampur rata.
  • Masak ayam dengan cara diungkep menggunakan api sedang hingga dagingnya empuk dan bumbu meresap.
  • Setelah ayam matang, angkat dan sisihkan. Jangan langsung membuang air ungkepannya karena akan digunakan untuk membuat kremesan.
  • Saring air ungkepan terlebih dahulu agar tidak ada sisa rempah atau bumbu yang terlalu kasar.

Cara membuat kremesan

  • Pecahkan telur ke dalam wadah, kemudian kocok hingga tercampur.
  • Masukkan tepung beras dan tepung tapioka.
  • Tuangkan air ungkepan sedikit demi sedikit sambil terus diaduk sampai adonan tercampur rata.
  • Pastikan adonan memiliki tekstur yang cukup encer agar mudah dibuat menjadi kremesan tipis dan renyah.
  • Masukkan adonan ke dalam botol atau wadah yang memudahkan proses menuangkan adonan ke minyak.
  • Panaskan minyak dalam jumlah cukup banyak.
  • Setelah minyak benar-benar panas, tuangkan adonan kremesan secara perlahan dengan gerakan menyebar.
  • Goreng hingga kremesan berubah warna menjadi kuning keemasan dan teksturnya renyah.
  • Angkat kremesan kemudian tiriskan.

Menggoreng ayam

  • Setelah kremesan selesai dibuat, panaskan kembali minyak.
  • Masukkan ayam yang sudah diungkep.
  • Goreng hingga bagian luarnya berwarna kecokelatan dan terasa garing.
  • Angkat ayam kemudian tiriskan agar minyak berlebih berkurang.
  • Tata ayam goreng di atas piring dan tambahkan kremesan sesuai selera.

Ayam kremes pun siap disajikan bersama nasi hangat dan pelengkap favorit keluarga. Kremesan yang renyah berpadu dengan ayam berbumbu gurih membuat hidangan sederhana ini cocok menjadi menu makan siang maupun makan malam.

Bagi pemula, resep ini juga bisa menjadi pilihan karena proses pembuatannya tidak terlalu rumit. Selain itu, pemanfaatan air ungkepan sebagai bahan kremesan membuat cita rasa gurih ayam tetap terasa dalam setiap gigitan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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