Resep Ayam Kremes Rumahan, Daging Empuk dengan Kremesan Renyah yang Menggoda

Resep Ayam Goreng Kremes yang Anti Gagal
JawaPos.com – Ayam kremes menjadi salah satu hidangan rumahan yang kerap disukai berbagai kalangan. Perpaduan daging ayam yang empuk, bumbu gurih, serta kremesan renyah membuat menu ini cocok disantap bersama nasi hangat.
Tidak harus selalu membeli di rumah makan, ayam kremes juga bisa dibuat sendiri di dapur dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan. Prosesnya pun cukup sederhana sehingga dapat dicoba oleh pemula yang baru belajar memasak.
Kunci kelezatan menu ini terletak pada proses mengungkep ayam hingga bumbu meresap dan daging menjadi empuk. Sementara itu, air bekas ungkepan dapat dimanfaatkan kembali sebagai bahan dasar untuk membuat kremesan.
Dengan cara tersebut, cita rasa kremesan akan semakin gurih karena menggunakan kaldu dari ayam yang telah dibumbui.
Dilansir dari akun YouTube Ika Mardatillah, berikut resep ayam kremes yang praktis dan cocok disajikan sebagai menu makan bersama keluarga.
Ayam kremes pun siap disajikan bersama nasi hangat dan pelengkap favorit keluarga. Kremesan yang renyah berpadu dengan ayam berbumbu gurih membuat hidangan sederhana ini cocok menjadi menu makan siang maupun makan malam.
Bagi pemula, resep ini juga bisa menjadi pilihan karena proses pembuatannya tidak terlalu rumit. Selain itu, pemanfaatan air ungkepan sebagai bahan kremesan membuat cita rasa gurih ayam tetap terasa dalam setiap gigitan.
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