Resep Sambal Cumi Super Pedas, Cocok untuk Pecinta Hidangan Berbumbu

Resep Sambal Cumi yang Menggugah Selera Makan. (YouTube Luvita Ho)
JawaPos.com – Sambal menjadi salah satu pelengkap makanan yang mampu membuat hidangan sederhana terasa jauh lebih menggugah selera. Bagi pencinta makanan pedas, sambal bahkan bisa menjadi menu utama yang selalu dicari saat waktu makan tiba.
Salah satu olahan yang patut dicoba adalah sambal cumi. Perpaduan cumi asin dengan sambal merah yang pedas, gurih, dan kaya rempah menghasilkan hidangan yang cocok disantap bersama nasi putih hangat.
Selain rasanya yang menggoda, sambal cumi juga cukup mudah dibuat sendiri di rumah. Bahan-bahannya pun relatif mudah ditemukan di dapur maupun pasar.
Dilansir dari kanal YouTube Luvita Ho, berikut resep sambal cumi pedas yang praktis dan cocok menjadi pendamping berbagai hidangan.
Siapkan cumi. Potong cumi asin sesuai ukuran yang diinginkan, kemudian masukkan ke dalam wadah. Siram dengan air panas dan aduk sebentar untuk membantu mengurangi rasa asin.
Rebus cumi. Setelah itu, saring cumi dan masukkan ke dalam air mendidih. Rebus selama kurang lebih lima menit, kemudian angkat dan tiriskan.
Haluskan bumbu. Masukkan cabai keriting, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, tomat, kemiri sangrai, serta sedikit air ke dalam blender. Haluskan hingga mendapatkan tekstur bumbu yang diinginkan.
Tumis bumbu. Panaskan minyak dalam wajan. Masukkan lengkuas, serai, dan daun jeruk, kemudian tumis sebentar sampai aromanya harum.
Masukkan bumbu halus. Tuangkan bumbu yang sudah dihaluskan ke dalam wajan. Masak sambil sesekali diaduk hingga bumbu matang dan aromanya semakin keluar.
Berikan bumbu. Tambahkan gula pasir, garam, dan kaldu bubuk. Aduk hingga seluruh bumbu tercampur rata.
Masukkan cumi. Tuangkan sedikit air, kemudian masukkan cumi asin yang telah direbus. Aduk hingga cumi terbalut bumbu secara merata.
Masak hingga meresap. Tambahkan air secukupnya dan masak beberapa saat sampai bumbu meresap ke dalam cumi serta kuahnya mulai menyusut.
Angkat dan sajikan. Setelah sambal matang dan rasanya sesuai selera, matikan api. Pindahkan sambal cumi ke dalam wadah.
Sambal cumi pedas gurih pun siap dinikmati. Sajikan bersama nasi putih hangat agar perpaduan rasa pedas, gurih, dan asin semakin terasa nikmat.
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Jawa Pos
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