Tak Perlu Beli, Ini Cara Membuat Lumpia Goreng Ayam Jamur yang Lezat

Resep Lumpia Goreng Ayam Jamur yang Cocok Jadi Camilan
JawaPos.com – Mencari ide camilan yang gurih, renyah, dan bisa dibuat sendiri di rumah? Lumpia goreng ayam jamur dapat menjadi pilihan yang menarik untuk disajikan sebagai teman bersantai bersama keluarga.
Perpaduan kulit lumpia yang garing setelah digoreng dengan isian ayam, jamur, sayuran, dan telur membuat camilan ini memiliki rasa yang kaya. Bagian dalamnya terasa lembut dan gurih, sementara kulit luarnya memberikan tekstur renyah yang menggugah selera.
Selain rasanya lezat, bahan yang diperlukan juga relatif mudah ditemukan. Proses pembuatannya pun tidak terlalu rumit sehingga cocok dicoba bagi yang ingin membuat camilan rumahan.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep lumpia goreng ayam jamur yang dapat dibuat untuk camilan keluarga.
Bersihkan jamur, kemudian cincang atau potong kecil-kecil. Potong pula wortel dan buncis dengan ukuran kecil agar mudah digunakan sebagai isian.
Haluskan bawang putih, sementara bawang merah dapat diiris tipis.
Pecahkan telur ke dalam wadah. Bumbui dengan garam dan merica, lalu kocok hingga tercampur rata.
Panaskan sedikit minyak di wajan. Tuangkan telur dan masak sambil diorak-arik hingga matang. Setelah itu, angkat dan sisihkan.
Gunakan wajan yang sama untuk menumis jamur. Masak sampai jamur berubah warna dan terlihat kecokelatan.
Masukkan wortel serta buncis. Tumis hingga sayuran matang, kemudian pindahkan ke wadah dan sisihkan.
Tambahkan sedikit minyak ke dalam wajan. Tumis bawang merah sampai harum, kemudian masukkan bawang putih dan masak hingga aromanya keluar.
Masukkan ayam giling. Tumis sambil diaduk hingga ayam matang sempurna.
Masukkan kembali telur dan sayuran yang telah dimasak sebelumnya. Aduk seluruh bahan sampai tercampur rata.
Bumbui isian dengan saus tiram, kecap asin, garam, merica, gula pasir, dan minyak wijen. Aduk hingga bumbu merata, kemudian koreksi rasanya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium
Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP
Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome
Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang
Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti
Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung
Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia
Prediksi Skor AEK Athens vs LASK Linz di Liga Champions: Tuan Rumah Pesta Gol!
Raditya Dika Gagal Pulang ke Indonesia, Pesawat dari Doha Putar Balik Usai 4 Jam di Udara