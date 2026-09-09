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Diajeng Gentalia Rifani
Kamis, 10 September 2026 | 00.33 WIB

Tak Perlu Beli, Ini Cara Membuat Lumpia Goreng Ayam Jamur yang Lezat

Resep Lumpia Goreng Ayam Jamur yang Cocok Jadi Camilan - Image

Resep Lumpia Goreng Ayam Jamur yang Cocok Jadi Camilan

JawaPos.com – Mencari ide camilan yang gurih, renyah, dan bisa dibuat sendiri di rumah? Lumpia goreng ayam jamur dapat menjadi pilihan yang menarik untuk disajikan sebagai teman bersantai bersama keluarga.

Perpaduan kulit lumpia yang garing setelah digoreng dengan isian ayam, jamur, sayuran, dan telur membuat camilan ini memiliki rasa yang kaya. Bagian dalamnya terasa lembut dan gurih, sementara kulit luarnya memberikan tekstur renyah yang menggugah selera.

Selain rasanya lezat, bahan yang diperlukan juga relatif mudah ditemukan. Proses pembuatannya pun tidak terlalu rumit sehingga cocok dicoba bagi yang ingin membuat camilan rumahan.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep lumpia goreng ayam jamur yang dapat dibuat untuk camilan keluarga.

Bahan-bahan

  • 20 lembar kulit spring roll ukuran besar
  • Minyak goreng secukupnya

Bahan Isian

  • 50 gram ayam giling
  • 150 gram jamur shitake dan champignon
  • 150 gram buncis
  • 100 gram wortel
  • 6 siung bawang putih
  • 8 siung bawang merah
  • 1 sdm saus tiram
  • 1 sdm kecap asin
  • ½ sdt minyak wijen
  • ¼ sdt garam
  • ¼ sdt merica
  • 1 sdm gula pasir

Bahan Telur

  • 3 butir telur
  • ⅛ sdt garam
  • ⅛ sdt merica

Bahan Saus Aci

  • 100 gram tepung tapioka
  • 750 ml air
  • 50 gram gula merah
  • ⅛ sdt garam

Pelengkap

  • Cabai rawit hijau
  • Sambal Bangkok

Cara Membuat Lumpia Goreng Ayam Jamur

  1. Bersihkan jamur, kemudian cincang atau potong kecil-kecil. Potong pula wortel dan buncis dengan ukuran kecil agar mudah digunakan sebagai isian.

  • Haluskan bawang putih, sementara bawang merah dapat diiris tipis.

  • Pecahkan telur ke dalam wadah. Bumbui dengan garam dan merica, lalu kocok hingga tercampur rata.

  • Panaskan sedikit minyak di wajan. Tuangkan telur dan masak sambil diorak-arik hingga matang. Setelah itu, angkat dan sisihkan.

  • Gunakan wajan yang sama untuk menumis jamur. Masak sampai jamur berubah warna dan terlihat kecokelatan.

  • Masukkan wortel serta buncis. Tumis hingga sayuran matang, kemudian pindahkan ke wadah dan sisihkan.

  • Tambahkan sedikit minyak ke dalam wajan. Tumis bawang merah sampai harum, kemudian masukkan bawang putih dan masak hingga aromanya keluar.

  • Masukkan ayam giling. Tumis sambil diaduk hingga ayam matang sempurna.

  • Masukkan kembali telur dan sayuran yang telah dimasak sebelumnya. Aduk seluruh bahan sampai tercampur rata.

  • Bumbui isian dengan saus tiram, kecap asin, garam, merica, gula pasir, dan minyak wijen. Aduk hingga bumbu merata, kemudian koreksi rasanya.

    • Editor: Setyo Adi Nugroho
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