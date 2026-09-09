Resep Martabak Telur Praktis dengan Sambal Kecap, Bikin Nagih!

Resep Martabak Telur yang Cocok Jadi Camilan atau Lauk Pendamping Nasi. (YouTube Devina Hermawan)
JawaPos.com – Martabak telur merupakan salah satu hidangan yang cukup mudah ditemukan dan digemari berbagai kalangan. Perpaduan kulit yang renyah dengan isian telur gurih membuat makanan ini cocok disantap kapan saja.
Tidak hanya nikmat sebagai camilan, martabak telur juga bisa menjadi lauk pendamping nasi. Menariknya, hidangan ini dapat dibuat sendiri di rumah dengan bahan yang relatif sederhana.
Dengan menggunakan kulit lumpia sebagai pembungkus, proses pembuatannya pun menjadi lebih praktis. Tambahan sayuran, bumbu kari, dan daun bawang membuat isi martabak semakin gurih dan harum.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep martabak telur rumahan yang praktis dan cocok disajikan bersama sambal kecap.
Martabak telur rumahan pun siap disajikan. Nikmati selagi hangat bersama sambal kecap sebagai pelengkap.
Tekstur kulitnya yang renyah berpadu dengan isian telur, sayuran, dan aroma kari yang gurih. Hidangan ini bisa disantap sebagai camilan sore maupun dijadikan lauk sederhana untuk menemani nasi.
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Jawa Pos
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