Resep Martabak Telur Praktis dengan Sambal Kecap, Bikin Nagih!

JawaPos.com – Martabak telur merupakan salah satu hidangan yang cukup mudah ditemukan dan digemari berbagai kalangan. Perpaduan kulit yang renyah dengan isian telur gurih membuat makanan ini cocok disantap kapan saja.

Tidak hanya nikmat sebagai camilan, martabak telur juga bisa menjadi lauk pendamping nasi. Menariknya, hidangan ini dapat dibuat sendiri di rumah dengan bahan yang relatif sederhana.

Dengan menggunakan kulit lumpia sebagai pembungkus, proses pembuatannya pun menjadi lebih praktis. Tambahan sayuran, bumbu kari, dan daun bawang membuat isi martabak semakin gurih dan harum.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep martabak telur rumahan yang praktis dan cocok disajikan bersama sambal kecap.

Bahan-Bahan Martabak Telur 6 lembar kulit lumpia

4 butir telur

4 batang daun bawang

1 buah wortel

3 buah jamur shiitake

2 sdm tepung terigu

1 sdt bubuk kari

1 sdt garam

½ sdt gula

½ sdt merica

½ sdt penyedap

5 buah cabai rawit

1 siung bawang putih

1 buah jeruk nipis

50 ml kecap manis

1 sdm bawang goreng

20 ml minyak goreng Cara Membuat Martabak Telur Pertama, kupas wortel kemudian potong menjadi bentuk dadu kecil agar lebih mudah tercampur dengan bahan lainnya.

Iris tipis daun bawang, lalu sisihkan dalam wadah.

Bersihkan jamur shiitake, buang bagian batangnya, kemudian potong kecil-kecil.

Masukkan wortel, daun bawang, dan jamur ke dalam mangkuk.

Tambahkan telur, tepung terigu, bubuk kari, garam, gula, merica, dan penyedap. Aduk seluruh bahan sampai tercampur rata.

Masukkan cabai rawit yang sudah diiris sesuai tingkat kepedasan yang diinginkan.

Panaskan teflon dengan sedikit minyak menggunakan api sedang.

Letakkan satu lembar kulit lumpia hingga menutupi permukaan teflon.

Tuangkan adonan telur secukupnya di atas kulit lumpia, kemudian ratakan.

Tutup bagian atasnya menggunakan lembar kulit lumpia lainnya.

Masak hingga bagian bawah mulai matang dan berwarna kecokelatan, kemudian balik secara perlahan.

Jika permukaan martabak terlihat terlalu kering, tambahkan sedikit minyak agar kulitnya lebih renyah.

Masak kedua sisi hingga matang sempurna dan berwarna kuning kecokelatan.

Angkat martabak telur, lalu potong sesuai selera. Cara Membuat Sambal Kecap Siapkan bawang putih, cabai rawit, garam, dan kaldu bubuk.

Ulek seluruh bahan hingga cukup halus.

Tambahkan kecap manis, kemudian aduk sampai bumbu tercampur rata.

Masukkan bawang goreng dan perasan jeruk nipis untuk memberikan sentuhan rasa segar.

Aduk kembali hingga semua bahan menyatu. Martabak telur rumahan pun siap disajikan. Nikmati selagi hangat bersama sambal kecap sebagai pelengkap.