Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 9 September 2026 | 22.17 WIB

Resep Martabak Telur Praktis dengan Sambal Kecap, Bikin Nagih!

Resep Martabak Telur yang Cocok Jadi Camilan atau Lauk Pendamping Nasi. (YouTube Devina Hermawan) - Image

Resep Martabak Telur yang Cocok Jadi Camilan atau Lauk Pendamping Nasi. (YouTube Devina Hermawan)

JawaPos.com – Martabak telur merupakan salah satu hidangan yang cukup mudah ditemukan dan digemari berbagai kalangan. Perpaduan kulit yang renyah dengan isian telur gurih membuat makanan ini cocok disantap kapan saja.

Tidak hanya nikmat sebagai camilan, martabak telur juga bisa menjadi lauk pendamping nasi. Menariknya, hidangan ini dapat dibuat sendiri di rumah dengan bahan yang relatif sederhana.

Dengan menggunakan kulit lumpia sebagai pembungkus, proses pembuatannya pun menjadi lebih praktis. Tambahan sayuran, bumbu kari, dan daun bawang membuat isi martabak semakin gurih dan harum.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep martabak telur rumahan yang praktis dan cocok disajikan bersama sambal kecap.

Bahan-Bahan Martabak Telur

  • 6 lembar kulit lumpia
  • 4 butir telur
  • 4 batang daun bawang
  • 1 buah wortel
  • 3 buah jamur shiitake
  • 2 sdm tepung terigu
  • 1 sdt bubuk kari
  • 1 sdt garam
  • ½ sdt gula
  • ½ sdt merica
  • ½ sdt penyedap
  • 5 buah cabai rawit
  • 1 siung bawang putih
  • 1 buah jeruk nipis
  • 50 ml kecap manis
  • 1 sdm bawang goreng
  • 20 ml minyak goreng

Cara Membuat Martabak Telur

  • Pertama, kupas wortel kemudian potong menjadi bentuk dadu kecil agar lebih mudah tercampur dengan bahan lainnya.
  • Iris tipis daun bawang, lalu sisihkan dalam wadah.
  • Bersihkan jamur shiitake, buang bagian batangnya, kemudian potong kecil-kecil.
  • Masukkan wortel, daun bawang, dan jamur ke dalam mangkuk.
  • Tambahkan telur, tepung terigu, bubuk kari, garam, gula, merica, dan penyedap. Aduk seluruh bahan sampai tercampur rata.
  • Masukkan cabai rawit yang sudah diiris sesuai tingkat kepedasan yang diinginkan.
  • Panaskan teflon dengan sedikit minyak menggunakan api sedang.
  • Letakkan satu lembar kulit lumpia hingga menutupi permukaan teflon.
  • Tuangkan adonan telur secukupnya di atas kulit lumpia, kemudian ratakan.
  • Tutup bagian atasnya menggunakan lembar kulit lumpia lainnya.
  • Masak hingga bagian bawah mulai matang dan berwarna kecokelatan, kemudian balik secara perlahan.
  • Jika permukaan martabak terlihat terlalu kering, tambahkan sedikit minyak agar kulitnya lebih renyah.
  • Masak kedua sisi hingga matang sempurna dan berwarna kuning kecokelatan.
  • Angkat martabak telur, lalu potong sesuai selera.

Cara Membuat Sambal Kecap

  • Siapkan bawang putih, cabai rawit, garam, dan kaldu bubuk.
  • Ulek seluruh bahan hingga cukup halus.
  • Tambahkan kecap manis, kemudian aduk sampai bumbu tercampur rata.
  • Masukkan bawang goreng dan perasan jeruk nipis untuk memberikan sentuhan rasa segar.
  • Aduk kembali hingga semua bahan menyatu.

Martabak telur rumahan pun siap disajikan. Nikmati selagi hangat bersama sambal kecap sebagai pelengkap.

Tekstur kulitnya yang renyah berpadu dengan isian telur, sayuran, dan aroma kari yang gurih. Hidangan ini bisa disantap sebagai camilan sore maupun dijadikan lauk sederhana untuk menemani nasi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Pedas Gurihnya Bikin Ketagihan, Ini Resep Oseng Kikil Tahu Cabe Ijo untuk Lauk di Rumah - Image
Kuliner

Pedas Gurihnya Bikin Ketagihan, Ini Resep Oseng Kikil Tahu Cabe Ijo untuk Lauk di Rumah

Rabu, 9 September 2026 | 22.34 WIB

Resep Telur Petis Rumahan, Lauk Sederhana dengan Cita Rasa Khas Jawa Timur - Image
Kuliner

Resep Telur Petis Rumahan, Lauk Sederhana dengan Cita Rasa Khas Jawa Timur

Rabu, 9 September 2026 | 22.24 WIB

Bikin Sendiri di Rumah, Ini Resep Salad ala Hokben yang Praktis dan Segar - Image
Kuliner

Bikin Sendiri di Rumah, Ini Resep Salad ala Hokben yang Praktis dan Segar

Rabu, 9 September 2026 | 22.04 WIB

Terpopuler

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar - Image
1

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

2

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium

3

Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP

4

Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome

5

Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang

6

Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti

7

Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung

8

Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia

9

Prediksi Skor AEK Athens vs LASK Linz di Liga Champions: Tuan Rumah Pesta Gol!

10

Raditya Dika Gagal Pulang ke Indonesia, Pesawat dari Doha Putar Balik Usai 4 Jam di Udara

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore