Bikin Sendiri di Rumah, Ini Resep Salad ala Hokben yang Praktis dan Segar

JawaPos.com – Salad ala Hokben menjadi salah satu sajian berbahan sayuran yang cukup digemari. Tekstur sayuran yang renyah berpadu dengan cita rasa asam, manis, dan gurih membuatnya terasa menyegarkan.

Tak hanya cocok untuk orang dewasa, salad ini juga bisa menjadi pilihan menu pendamping yang disukai anak-anak. Rasanya ringan dengan sensasi segar yang membuatnya cocok disantap kapan saja.

Menariknya, salad ala Hokben tidak sulit dibuat sendiri di rumah. Bahan-bahannya sederhana dan proses pembuatannya pun cukup praktis. Dengan teknik yang tepat, sayuran tetap terasa renyah dan segar.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep salad ala Hokben yang bisa dicoba di rumah.

Bahan-bahan Untuk membuat salad:

2 buah wortel Berastagi berukuran besar

1 buah lobak putih

5 lembar kol Untuk membuat acar:

3–4 sdm cuka

8 sdm gula pasir

2 sdt garam

150 ml air Untuk membuat dressing mayo:

8 sdm mayones

1 sdm kental manis

1–2 sdm saus tomat

1 sdt mustard, opsional

¼ sdt garam

Merica secukupnya Cara Membuat Bersihkan wortel, kemudian serut menggunakan parutan atau potong berbentuk korek api. Sisihkan dalam wadah.

Potong lobak secara miring, kemudian iris memanjang hingga bentuknya menyerupai korek api. Masukkan ke wadah.

Siapkan panci, lalu masukkan air, gula pasir, cuka, dan garam. Panaskan sambil diaduk hingga seluruh bahan larut.

Tuangkan larutan tersebut ke dalam wadah berisi wortel dan lobak. Aduk hingga seluruh sayuran terkena campuran acar, kemudian diamkan sampai dingin.

Sementara itu, iris kol setipis mungkin. Rendam sebentar dalam air es agar teksturnya tetap segar dan renyah.

Untuk dressing, campurkan mayones, saus tomat, kental manis, mustard jika digunakan, garam, dan merica dalam sebuah mangkuk.