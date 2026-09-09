Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 9 September 2026 | 22.04 WIB

Bikin Sendiri di Rumah, Ini Resep Salad ala Hokben yang Praktis dan Segar

Resep Salad Ala Hokben yang Mudah Dibuat di Rumah. (YouTube Devina Hermawan) - Image

Resep Salad Ala Hokben yang Mudah Dibuat di Rumah. (YouTube Devina Hermawan)

JawaPos.com – Salad ala Hokben menjadi salah satu sajian berbahan sayuran yang cukup digemari. Tekstur sayuran yang renyah berpadu dengan cita rasa asam, manis, dan gurih membuatnya terasa menyegarkan.

Tak hanya cocok untuk orang dewasa, salad ini juga bisa menjadi pilihan menu pendamping yang disukai anak-anak. Rasanya ringan dengan sensasi segar yang membuatnya cocok disantap kapan saja.

Menariknya, salad ala Hokben tidak sulit dibuat sendiri di rumah. Bahan-bahannya sederhana dan proses pembuatannya pun cukup praktis. Dengan teknik yang tepat, sayuran tetap terasa renyah dan segar.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep salad ala Hokben yang bisa dicoba di rumah.

Bahan-bahan

Untuk membuat salad:

  • 2 buah wortel Berastagi berukuran besar
  • 1 buah lobak putih
  • 5 lembar kol

Untuk membuat acar:

  • 3–4 sdm cuka
  • 8 sdm gula pasir
  • 2 sdt garam
  • 150 ml air

Untuk membuat dressing mayo:

  • 8 sdm mayones
  • 1 sdm kental manis
  • 1–2 sdm saus tomat
  • 1 sdt mustard, opsional
  • ¼ sdt garam
  • Merica secukupnya

Cara Membuat

  1. Bersihkan wortel, kemudian serut menggunakan parutan atau potong berbentuk korek api. Sisihkan dalam wadah.

  • Potong lobak secara miring, kemudian iris memanjang hingga bentuknya menyerupai korek api. Masukkan ke wadah.

  • Siapkan panci, lalu masukkan air, gula pasir, cuka, dan garam. Panaskan sambil diaduk hingga seluruh bahan larut.

  • Tuangkan larutan tersebut ke dalam wadah berisi wortel dan lobak. Aduk hingga seluruh sayuran terkena campuran acar, kemudian diamkan sampai dingin.

  • Sementara itu, iris kol setipis mungkin. Rendam sebentar dalam air es agar teksturnya tetap segar dan renyah.

  • Untuk dressing, campurkan mayones, saus tomat, kental manis, mustard jika digunakan, garam, dan merica dalam sebuah mangkuk.

  • Aduk seluruh bahan dressing sampai tercampur rata dan memiliki tekstur yang lembut.

    • Editor: Setyo Adi Nugroho
    Ikuti kami di Google
    Tags

    Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

    Jawa Pos

    Ikuti

    Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

    Artikel Terkait
    Resep Cheese Omelette Breakfast Wrap, Sarapan Ala Cafe yang Praktis - Image
    Kuliner

    Resep Cheese Omelette Breakfast Wrap, Sarapan Ala Cafe yang Praktis

    Rabu, 9 September 2026 | 13.12 WIB

    Resep Zucchini Cake Gurih dengan Smoked Salmon, Alternatif Kue Ulang Tahun Tanpa Manis - Image
    Kuliner

    Resep Zucchini Cake Gurih dengan Smoked Salmon, Alternatif Kue Ulang Tahun Tanpa Manis

    Rabu, 9 September 2026 | 13.08 WIB

    Resep Japadog, Hotdog ala Jepang dengan Egg Mayo dan Pickles - Image
    Kuliner

    Resep Japadog, Hotdog ala Jepang dengan Egg Mayo dan Pickles

    Rabu, 9 September 2026 | 13.04 WIB

    Terpopuler

    Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar - Image
    1

    Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

    2

    Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium

    3

    Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP

    4

    Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome

    5

    Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang

    6

    Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti

    7

    Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung

    8

    Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia

    9

    Prediksi Skor AEK Athens vs LASK Linz di Liga Champions: Tuan Rumah Pesta Gol!

    10

    Raditya Dika Gagal Pulang ke Indonesia, Pesawat dari Doha Putar Balik Usai 4 Jam di Udara

    Jawa Pos
    JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
    Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
    021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
    info@jawapos.com
    ©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
    Download Aplikasi JawaPos.com
    Download PlaystoreDownload Appstore