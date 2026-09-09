Resep Nugget Lada Hitam, Menu Simpel Tapi Nendang!

Potret nugget lara hitam yang praktis sekali dimasak ketika Ramadhan karena sat-set. (Sumber: instagram.com/@hendrikpyong)





JawaPos.com - Perpaduan nugget yang renyah dengan saus lada hitam yang pekat memberikan sensasi rasa yang kuat namun tetap ramah di lidah. Menu ini juga tidak membutuhkan banyak waktu memasak, sehingga pas untuk disiapkan menjelang azan Magrib.



Dilansir dari Instagram @hendrikpyong, nugget lada hitam disebut sebagai menu “sat set” yang cocok dibuat menjelang buka puasa. Dengan bahan yang mudah ditemukan dan langkah memasak yang sederhana, menu ini dijamin anti ribet dan hasilnya memuaskan.



Selain untuk konsumsi keluarga, nugget lada hitam juga berpotensi dijadikan ide menu jualan selama Ramadhan. Rasanya familiar, tampilannya menarik, dan bisa diterima oleh berbagai kalangan usia.



Bahan Nugget Lada Hitam

Bahan Utama:

1 buah bawang bombay

4 siung bawang putih

2 buah cabai merah besar

Bawang prei secukupnya

12 buah nugget (sudah digoreng)



Bahan Saus:

2 sdm kecap asin

1 sdm saus tiram

1 sdm kecap manis

2 sdt gula

2 sdt kaldu jamur

2-3 sdt lada hitam (sesuaikan tingkat pedas)

1 sdt maizena

150 gram air



Cara Membuat Nugget Lada Hitam

1. Goreng nugget hingga matang dan berwarna keemasan, lalu angkat dan potong menjadi dua bagian.

2. Campurkan semua bahan saus dalam satu wadah, aduk hingga maizena larut dan saus tercampur rata.

Iris bawang bombay, bawang putih, cabai merah besar, dan bawang prei sesuai selera.

3. Tumis bawang bombay, bawang putih, dan cabai merah hingga harum dan layu.

4. Masukkan campuran saus ke dalam tumisan, masak hingga saus mendidih dan mengental.

5. Masukkan potongan nugget ke dalam saus, lalu aduk hingga semua nugget terbalut saus lada hitam.

6. Koreksi rasa, tambahkan lada hitam bila ingin sensasi lebih pedas.

7. Angkat dan sajikan selagi hangat untuk menu buka puasa.



Nugget lada hitam memiliki cita rasa gurih dan sedikit pedas yang sangat cocok disantap saat berbuka puasa. Rasa lada hitam yang hangat membantu membangkitkan selera makan setelah seharian berpuasa. Ditambah dengan saus yang kental, menu ini terasa lebih “niat” meskipun dibuat dengan bahan sederhana.



Dikutip dari @hendrikpyong, menu ini dijamin “auto lahap” karena rasanya yang kuat dan tidak membosankan. Nugget yang biasanya identik dengan makanan anak-anak bisa naik level menjadi hidangan keluarga yang menggugah selera.