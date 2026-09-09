Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Nola Amalia Rosyada
Rabu, 9 September 2026 | 19.50 WIB

Resep Nugget Lada Hitam, Menu Simpel Tapi Nendang!

Potret nugget lara hitam yang praktis sekali dimasak ketika Ramadhan karena sat-set. (Sumber: instagram.com/@hendrikpyong)

JawaPos.com - Perpaduan nugget yang renyah dengan saus lada hitam yang pekat memberikan sensasi rasa yang kuat namun tetap ramah di lidah. Menu ini juga tidak membutuhkan banyak waktu memasak, sehingga pas untuk disiapkan menjelang azan Magrib.


Dilansir dari Instagram @hendrikpyong, nugget lada hitam disebut sebagai menu “sat set” yang cocok dibuat menjelang buka puasa. Dengan bahan yang mudah ditemukan dan langkah memasak yang sederhana, menu ini dijamin anti ribet dan hasilnya memuaskan.

Selain untuk konsumsi keluarga, nugget lada hitam juga berpotensi dijadikan ide menu jualan selama Ramadhan. Rasanya familiar, tampilannya menarik, dan bisa diterima oleh berbagai kalangan usia.

Bahan Nugget Lada Hitam
Bahan Utama:
1 buah bawang bombay
4 siung bawang putih
2 buah cabai merah besar
Bawang prei secukupnya
12 buah nugget (sudah digoreng)

Bahan Saus:
2 sdm kecap asin
1 sdm saus tiram
1 sdm kecap manis
2 sdt gula
2 sdt kaldu jamur
2-3 sdt lada hitam (sesuaikan tingkat pedas)
1 sdt maizena
150 gram air

Cara Membuat Nugget Lada Hitam
1. Goreng nugget hingga matang dan berwarna keemasan, lalu angkat dan potong menjadi dua bagian.
2. Campurkan semua bahan saus dalam satu wadah, aduk hingga maizena larut dan saus tercampur rata.
Iris bawang bombay, bawang putih, cabai merah besar, dan bawang prei sesuai selera.
3. Tumis bawang bombay, bawang putih, dan cabai merah hingga harum dan layu.
4. Masukkan campuran saus ke dalam tumisan, masak hingga saus mendidih dan mengental.
5. Masukkan potongan nugget ke dalam saus, lalu aduk hingga semua nugget terbalut saus lada hitam.
6. Koreksi rasa, tambahkan lada hitam bila ingin sensasi lebih pedas.
7. Angkat dan sajikan selagi hangat untuk menu buka puasa.

Nugget lada hitam memiliki cita rasa gurih dan sedikit pedas yang sangat cocok disantap saat berbuka puasa. Rasa lada hitam yang hangat membantu membangkitkan selera makan setelah seharian berpuasa. Ditambah dengan saus yang kental, menu ini terasa lebih “niat” meskipun dibuat dengan bahan sederhana.

Dikutip dari @hendrikpyong, menu ini dijamin “auto lahap” karena rasanya yang kuat dan tidak membosankan. Nugget yang biasanya identik dengan makanan anak-anak bisa naik level menjadi hidangan keluarga yang menggugah selera.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Sekali Bikin Bisa Jadi Stok Bekal, Ini Resep Nugget Ayam Rumahan yang Praktis - Image
Kuliner

Sekali Bikin Bisa Jadi Stok Bekal, Ini Resep Nugget Ayam Rumahan yang Praktis

Sabtu, 5 September 2026 | 05.32 WIB

Resep Nugget Sambel Gebuk, Perpaduan Nugget Crispy dan Sambal Pedas yang Bikin Boros Nasi - Image
Kuliner

Resep Nugget Sambel Gebuk, Perpaduan Nugget Crispy dan Sambal Pedas yang Bikin Boros Nasi

Rabu, 1 Juli 2026 | 04.30 WIB

Resep Chicken Nugget Homemade, Praktis Tanpa Pengawet dan Cocok untuk Stok Frozen Food - Image
Kuliner

Resep Chicken Nugget Homemade, Praktis Tanpa Pengawet dan Cocok untuk Stok Frozen Food

Senin, 15 Juni 2026 | 21.01 WIB

Terpopuler

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar - Image
1

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

2

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium

3

Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP

4

Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome

5

Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang

6

Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti

7

Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung

8

Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia

9

Prediksi Skor AEK Athens vs LASK Linz di Liga Champions: Tuan Rumah Pesta Gol!

10

Raditya Dika Gagal Pulang ke Indonesia, Pesawat dari Doha Putar Balik Usai 4 Jam di Udara

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore