Resep Nugget Sambel Gebuk, Perpaduan Nugget Crispy dan Sambal Pedas yang Bikin Boros Nasi

JawaPos.com - Jika Anda pencinta makanan pedas, Nugget Sambel Gebuk bisa menjadi salah satu menu yang wajib masuk daftar recook. Perpaduan nugget yang gurih dan renyah dengan sambal gebuk berbahan cabai rawit, bawang putih, dan kacang mente menghasilkan rasa pedas, gurih, dan sedikit creamy yang sangat menggugah selera.

Resep ala @gio.mci10 ini menawarkan cara sederhana mengubah nugget menjadi lauk yang lebih spesial. Disajikan bersama nasi hangat, kol goreng, dan timun segar, menu ini dijamin membuat siapa saja ingin menambah porsi makan.

Nugget merupakan bahan makanan praktis yang mudah ditemukan dan disukai berbagai kalangan. Ketika dipadukan dengan sambal gebuk yang pedas dan gurih, nugget berubah menjadi lauk yang lebih kaya rasa dan tidak membosankan.

Tambahan kacang mente pada sambal juga memberikan tekstur dan cita rasa gurih yang khas, sehingga sambal terasa lebih creamy dan kompleks dibanding sambal biasa.

Bahan-Bahan

Bahan Utama

1 bungkus nugget

Nasi putih hangat

Kol goreng

Timun

Bahan Sambal Gebuk

5 siung bawang putih

30 buah cabai rawit merah

50 gram kacang mente

1/2 sdt gula

1/2 sdt garam

1 sdt micin

4-5 sdm minyak goreng panas

1 sdt minyak wijen

Cara Membuat Nugget Sambel Gebuk

1. Goreng Nugget

Panaskan minyak, lalu goreng nugget hingga matang dan berwarna kuning keemasan.

Angkat dan tiriskan.

2. Siapkan Sambal Gebuk

Goreng bawang putih, cabai rawit merah, dan kacang mente hingga matang dan harum.

Pindahkan ke cobek atau food processor.

Tambahkan gula, garam, dan micin, lalu ulek kasar sesuai selera.

3. Tambahkan Minyak

Siram sambal dengan minyak goreng panas dan tambahkan minyak wijen.

Aduk hingga seluruh bumbu tercampur rata.

4. Campurkan dengan Nugget

Masukkan nugget yang sudah digoreng ke dalam sambal.

Aduk atau geprek ringan hingga seluruh permukaan nugget terbalut sambal.

5. Penyajian

Sajikan Nugget Sambel Gebuk bersama nasi putih hangat, kol goreng, dan irisan timun segar.

Gunakan cabai rawit sesuai tingkat kepedasan yang diinginkan. Jangan terlalu halus saat mengulek sambal agar teksturnya tetap terasa. Penambahan minyak wijen memberikan aroma yang lebih harum, tetapi dapat disesuaikan dengan selera.

Jika ingin sensasi yang lebih gurih, Anda juga bisa menambahkan sedikit terasi bakar saat mengulek sambal.