Resep Chicken Nugget Homemade, Praktis Tanpa Pengawet dan Cocok untuk Stok Frozen Food

JawaPos.com - Ingin membuat nugget ayam sendiri di rumah tanpa bahan pengawet dan tambahan yang tidak perlu? Chicken Nugget Homemade dari @alifa.frh bisa menjadi pilihan yang tepat. Dengan bahan sederhana dan proses yang mudah, Anda bisa menghasilkan nugget ayam yang gurih, lembut, dan cocok untuk stok lauk maupun camilan keluarga.

Selain lebih hemat, membuat nugget sendiri juga memungkinkan Anda mengontrol kualitas bahan yang digunakan. Hasilnya tidak kalah lezat dengan nugget siap saji, bahkan terasa lebih segar karena dibuat langsung dari daging ayam pilihan.

Nugget homemade memiliki beberapa keunggulan dibanding produk kemasan. Selain bebas pengawet, Anda juga bisa menyesuaikan rasa sesuai selera keluarga. Teksturnya tetap lembut di dalam dengan lapisan luar yang renyah setelah digoreng.

Menu ini juga cocok dijadikan stok frozen food. Setelah dibuat dan dibekukan, nugget bisa langsung digoreng kapan saja saat membutuhkan lauk praktis.

Bahan-Bahan

Adonan Nugget

200 gram paha ayam cincang

½ sdt bawang putih cincang

1 sdt paprika powder

½ sdt garam

Sedikit lada bubuk

2 sdm tepung terigu

Tepung Coating

3-4 sdm tepung ayam serbaguna

Sedikit air

Cara Membuat Chicken Nugget Homemade

1. Campur Adonan

Masukkan ayam cincang ke dalam wadah.

Tambahkan bawang putih cincang, paprika powder, garam, lada, dan tepung terigu.

Aduk hingga semua bahan tercampur rata dan adonan terasa menyatu.

2. Dinginkan Adonan

Simpan adonan ke dalam freezer selama kurang lebih 15 menit.

Langkah ini penting agar adonan lebih padat dan mudah dibentuk.

3. Bentuk Nugget

Keluarkan adonan dari freezer.

Bentuk sesuai selera, bisa bulat, oval, kotak, atau bentuk nugget klasik.

4. Siapkan Coating

Campurkan tepung ayam serbaguna dengan sedikit air hingga membentuk adonan pelapis yang cukup kental.

Celupkan nugget ke dalam adonan coating hingga seluruh permukaannya tertutup.

5. Goreng atau Simpan

Nugget dapat langsung digoreng dalam minyak panas hingga berwarna keemasan.

Jika ingin dijadikan stok, simpan terlebih dahulu di freezer hingga beku, lalu masukkan ke wadah tertutup.

Gunakan paha ayam karena kandungan lemaknya membuat tekstur nugget lebih juicy dibanding dada ayam. Jika ingin lapisan lebih renyah, tambahkan baluran tepung panir setelah proses coating. Untuk variasi rasa, Anda juga bisa menambahkan keju parut, daun parsley, atau bubuk cabai ke dalam adonan.

Chicken Nugget Homemade bisa dinikmati bersama:

- Saus sambal

- Saus tomat

- Mayones

- Honey mustard

- Kentang goreng

- Nasi hangat dan sayuran

Menu ini juga cocok sebagai bekal sekolah maupun bekal kerja karena praktis dan disukai berbagai usia.

Membuat nugget sendiri di rumah adalah cara mudah untuk menyediakan stok makanan praktis tanpa harus bergantung pada produk kemasan. Dengan bahan yang sederhana dan proses yang cepat, Chicken Nugget Homemade bisa menjadi salah satu menu andalan untuk keluarga.