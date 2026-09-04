Sekali Bikin Bisa Jadi Stok Bekal, Ini Resep Nugget Ayam Rumahan yang Praktis

Resep Nugget Ala Rumahan yang Enak dan Lebih Sehat./Tangkap Layar YouTube Ika Mardatillah
JawaPos.com - Nugget ayam menjadi salah satu menu praktis yang cukup digemari, terutama oleh anak-anak. Rasanya yang gurih dengan bagian luar renyah dan tekstur daging yang lembut membuat makanan ini cocok dijadikan lauk maupun camilan.
Meski mudah ditemukan dalam bentuk kemasan, membuat nugget sendiri di rumah bisa menjadi pilihan bagi orang tua yang ingin lebih leluasa menentukan bahan dan bumbunya. Selain dapat disesuaikan dengan selera keluarga, nugget homemade juga bisa dibuat dalam jumlah banyak kemudian disimpan sebagai stok makanan.
Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep nugget ayam rumahan yang dapat dicoba untuk menu bekal sekolah maupun camilan keluarga.
Bahan adonan nugget:
Bahan pelapis:
Potong ayam menjadi bagian lebih kecil agar mudah dihaluskan. Masukkan ayam bersama bawang bombay dan bawang putih yang sebelumnya sudah ditumis ke dalam chopper.
Tambahkan es batu, putih telur, lada, garam, kaldu bubuk, dan gula pasir. Proses seluruh bahan sampai adonan menjadi lembut dan tercampur rata.
Masukkan tepung tapioka dan tepung maizena, kemudian proses kembali sebentar hingga semua bahan menyatu.
Siapkan loyang atau wadah tahan panas dan olesi permukaannya dengan sedikit minyak. Tuangkan adonan ayam, kemudian ratakan hingga permukaannya rapi.
Kukus adonan selama kurang lebih 30–35 menit sampai matang. Setelah matang, angkat dan biarkan hingga suhunya turun.
Setelah dingin, keluarkan adonan dari wadah lalu potong sesuai bentuk dan ukuran yang diinginkan.
Siapkan larutan tepung yang telah dicampur air dan sedikit penyedap. Celupkan potongan nugget ke dalam larutan tersebut.
Selanjutnya, gulingkan nugget ke tepung panir hingga seluruh permukaannya tertutup rata.
Jika ingin dijadikan stok, susun nugget dalam wadah tertutup lalu simpan di freezer.
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Jawa Pos
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