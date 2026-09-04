Sekali Bikin Bisa Jadi Stok Bekal, Ini Resep Nugget Ayam Rumahan yang Praktis

JawaPos.com - Nugget ayam menjadi salah satu menu praktis yang cukup digemari, terutama oleh anak-anak. Rasanya yang gurih dengan bagian luar renyah dan tekstur daging yang lembut membuat makanan ini cocok dijadikan lauk maupun camilan.

Meski mudah ditemukan dalam bentuk kemasan, membuat nugget sendiri di rumah bisa menjadi pilihan bagi orang tua yang ingin lebih leluasa menentukan bahan dan bumbunya. Selain dapat disesuaikan dengan selera keluarga, nugget homemade juga bisa dibuat dalam jumlah banyak kemudian disimpan sebagai stok makanan.