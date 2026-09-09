Resep Japadog, Hotdog ala Jepang dengan Egg Mayo dan Pickles

Potret hotdog ala Jepang yang isiannya melimpah dan mudah dibuat. (instagram.com/@jennidish)
JawaPos.com - Hotdog biasanya identik dengan roti lembut yang diisi sosis dan berbagai saus. Namun, sajian ini bisa dibuat lebih menarik dengan menambahkan isian dan topping khas yang memberikan perpaduan rasa berbeda. Salah satunya adalah Japadog, kreasi hotdog ala Jepang dengan sosis, egg mayo, dan pickles homemade.
Resep Japadog ini dibagikan oleh akun Instagram @adelscooking. Dalam unggahannya, hotdog ini disebut sebagai alternatif dari hotdog biasa dengan kombinasi sosis yang juicy, egg mayo yang creamy, serta pickles yang memberikan rasa asam dan segar.
Perpaduan tersebut membuat setiap gigitan terasa lebih beragam. Rasa gurih dari sosis dan egg mayo berpadu dengan pickles yang segar, kemudian dilengkapi saus sambal, saus tomat, dan mayones sebagai topping.
Cara membuatnya juga cukup sederhana. Bagian yang perlu disiapkan adalah pickles homemade dan egg mayo, sementara sosis dapat dimasak terlebih dahulu sebelum dirangkai bersama roti hotdog.
Bahan:
Pickles:
1 buah timun
1/3 buah bawang bombay
500 ml air dingin
1 sdt garam
40 ml air
40 ml cuka putih
6 sdt gula pasir
Egg Mayo:
2 butir telur rebus
3 sdm mayones
1/2 sdt garam
Lada putih bubuk secukupnya
Bahan Utama:
4 buah sosis
4 buah roti hotdog
Topping:
Saus sambal
Saus tomat
Mayones
Daun parsley
Cara Pembuatan:
1. Untuk membuat pickles, potong tipis timun dan bawang bombay. Siapkan dalam wadah.
2. Campurkan air dingin dan garam, kemudian tuangkan ke timun dan bawang bombay. Diamkan beberapa saat, lalu tiriskan.
3. Campurkan 40 ml air, cuka putih, dan gula pasir. Aduk hingga tercampur rata.
4. Tuangkan campuran cuka ke dalam timun dan bawang bombay, kemudian aduk hingga seluruh bahan terlapisi. Sisihkan.
5. Untuk membuat egg mayo, haluskan telur rebus menggunakan garpu.
6. Tambahkan mayones, garam, dan lada putih bubuk. Aduk hingga menjadi campuran telur yang creamy.
7. Masak sosis hingga matang dan permukaannya sedikit kecokelatan.
8. Belah roti hotdog tanpa memotongnya hingga terpisah, kemudian siapkan untuk diisi.
9. Masukkan egg mayo, sosis, dan pickles ke dalam roti hotdog.
10. Tambahkan saus sambal, saus tomat, dan mayones sesuai selera.
11. Taburkan daun parsley sebagai pelengkap, lalu Japadog siap disajikan.
Japadog bisa menjadi pilihan menarik ketika ingin menikmati hotdog dengan kombinasi rasa yang lebih beragam. Egg mayo memberikan tekstur creamy, sementara pickles homemade menghadirkan rasa asam dan segar yang membantu menyeimbangkan rasa gurih dari sosis.
Dikutip dari Instagram @adelscooking, menu ini juga cocok dijadikan camilan rumahan. Dengan bahan yang mudah ditemukan dan proses penyajian yang sederhana, Japadog bisa menjadi pilihan untuk sarapan, camilan sore, maupun teman santai di rumah.
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