Bikin Sendiri di Rumah, Ini Resep Ayam Goreng Lamongan yang Gurih dengan Sambal Nikmat

Resep Ayam Goreng Lamongan dengan Sambal yang Enak
JawaPos.com – Ayam goreng Lamongan menjadi salah satu sajian khas Nusantara yang begitu mudah ditemukan dan digemari berbagai kalangan.
Ciri khas hidangan ini terletak pada ayam berbumbu yang gurih, bagian luarnya renyah setelah digoreng, tetapi bagian dalamnya tetap terasa lembut. Sajian tersebut semakin nikmat ketika disantap bersama sambal pedas dan berbagai lalapan segar.
Tidak harus pergi ke rumah makan untuk menikmati ayam goreng Lamongan. Menu ini juga dapat dibuat sendiri di rumah menggunakan bahan-bahan yang relatif mudah ditemukan.
Bagi Anda yang ingin mencoba membuatnya, resep berikut dapat menjadi pilihan untuk menu makan keluarga.
Resep ayam goreng Lamongan ini dilansir dari akun YouTube Willgoz Kitchen.
Bahan utama:
Bumbu halus:
Bahan aromatik:
Bumbu tambahan:
Ayam goreng Lamongan dengan sambal pedas pun siap disantap. Perpaduan ayam yang gurih dan renyah dengan sambal bercita rasa pedas, manis, serta gurih membuat hidangan ini cocok menjadi menu makan siang maupun makan malam bersama keluarga.
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Jawa Pos
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