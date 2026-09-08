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Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 9 September 2026 | 04.37 WIB

Bikin Sendiri di Rumah, Ini Resep Ayam Goreng Lamongan yang Gurih dengan Sambal Nikmat

Resep Ayam Goreng Lamongan dengan Sambal yang Enak - Image

Resep Ayam Goreng Lamongan dengan Sambal yang Enak

JawaPos.com – Ayam goreng Lamongan menjadi salah satu sajian khas Nusantara yang begitu mudah ditemukan dan digemari berbagai kalangan.

Ciri khas hidangan ini terletak pada ayam berbumbu yang gurih, bagian luarnya renyah setelah digoreng, tetapi bagian dalamnya tetap terasa lembut. Sajian tersebut semakin nikmat ketika disantap bersama sambal pedas dan berbagai lalapan segar.

Tidak harus pergi ke rumah makan untuk menikmati ayam goreng Lamongan. Menu ini juga dapat dibuat sendiri di rumah menggunakan bahan-bahan yang relatif mudah ditemukan.

Bagi Anda yang ingin mencoba membuatnya, resep berikut dapat menjadi pilihan untuk menu makan keluarga.

Resep ayam goreng Lamongan ini dilansir dari akun YouTube Willgoz Kitchen.

Bahan Ayam Goreng Lamongan

Bahan utama:

  • 1 ekor ayam negeri, potong menjadi 8 bagian
  • 5 potong tahu
  • 5 potong tempe

Bumbu halus:

  • 6 siung bawang putih
  • 12 siung bawang merah
  • 5 butir kemiri
  • 1 sdm bubuk ketumbar
  • 1 ruas jahe
  • 2 ruas kunyit

Bahan aromatik:

  • 2 batang serai
  • 5 lembar daun jeruk
  • 2 lembar daun salam

Bumbu tambahan:

  • 2 sdm saus tiram
  • 2 sdt garam
  • 2 sdt kaldu bubuk ayam
  • 1 sdt lada putih
  • 250 ml air kelapa

Bahan Sambal

  • 5 butir kemiri
  • 15 buah cabai merah
  • 25 buah cabai rawit merah
  • 4 buah tomat
  • 3 buah terasi
  • ½ bagian gula merah
  • ½ sdm gula pasir
  • 1 sdt garam
  • 1 sdt MSG

Cara Membuat Ayam Goreng Lamongan

  • Masukkan bawang putih, bawang merah, kemiri, bubuk ketumbar, jahe, kunyit, serta sedikit air kelapa ke dalam chopper. Haluskan seluruh bahan hingga menjadi bumbu yang lembut.
  • Panaskan minyak, kemudian tumis bumbu halus bersama serai, daun salam, dan daun jeruk. Masak sampai aromanya harum.
  • Masukkan potongan ayam ke dalam tumisan bumbu. Tambahkan saus tiram, kemudian aduk hingga seluruh bagian ayam terlapisi bumbu.
  • Potong tahu dan tempe sesuai selera, lalu masukkan ke dalam wajan bersama ayam.
  • Tuangkan air kelapa secara perlahan. Aduk hingga tercampur rata, kemudian ungkep selama kurang lebih satu jam agar bumbu meresap. Setelah matang, matikan api dan biarkan ayam, tahu, serta tempe sedikit dingin.
  • Untuk sambal, panaskan minyak lalu goreng tomat, cabai merah, dan cabai rawit hingga layu.
  • Pindahkan bahan sambal yang sudah digoreng ke dalam chopper. Tambahkan kemiri, terasi, gula merah, gula pasir, garam, dan MSG.
  • Haluskan seluruh bahan sambal sesuai tingkat kehalusan yang diinginkan, kemudian pindahkan ke wadah.
  • Panaskan minyak kembali. Goreng ayam, tahu, dan tempe yang sudah diungkep hingga permukaannya matang dan berwarna kecokelatan.
  • Angkat seluruh bahan yang telah digoreng, lalu tiriskan untuk mengurangi minyak berlebih.
  • Sajikan ayam goreng bersama tahu, tempe, sambal, serta pelengkap seperti kol, mentimun, dan kemangi.

Ayam goreng Lamongan dengan sambal pedas pun siap disantap. Perpaduan ayam yang gurih dan renyah dengan sambal bercita rasa pedas, manis, serta gurih membuat hidangan ini cocok menjadi menu makan siang maupun makan malam bersama keluarga.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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