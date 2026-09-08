Bikin Sendiri di Rumah, Ini Resep Ayam Goreng Lamongan yang Gurih dengan Sambal Nikmat

JawaPos.com – Ayam goreng Lamongan menjadi salah satu sajian khas Nusantara yang begitu mudah ditemukan dan digemari berbagai kalangan.

Ciri khas hidangan ini terletak pada ayam berbumbu yang gurih, bagian luarnya renyah setelah digoreng, tetapi bagian dalamnya tetap terasa lembut. Sajian tersebut semakin nikmat ketika disantap bersama sambal pedas dan berbagai lalapan segar.

Tidak harus pergi ke rumah makan untuk menikmati ayam goreng Lamongan. Menu ini juga dapat dibuat sendiri di rumah menggunakan bahan-bahan yang relatif mudah ditemukan.

Bagi Anda yang ingin mencoba membuatnya, resep berikut dapat menjadi pilihan untuk menu makan keluarga.

Resep ayam goreng Lamongan ini dilansir dari akun YouTube Willgoz Kitchen.

Bahan Ayam Goreng Lamongan Bahan utama:

1 ekor ayam negeri, potong menjadi 8 bagian

5 potong tahu

5 potong tempe Bumbu halus:

6 siung bawang putih

12 siung bawang merah

5 butir kemiri

1 sdm bubuk ketumbar

1 ruas jahe

2 ruas kunyit Bahan aromatik:

2 batang serai

5 lembar daun jeruk

2 lembar daun salam Bumbu tambahan: