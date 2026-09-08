Bikin di Rumah, Ini Resep Bumbu Dasar Nasi Goreng ala Solaria yang Praktis

JawaPos.com -- Nasi goreng ala Solaria dikenal memiliki rasa gurih, harum, dan khas yang membuatnya menjadi salah satu menu favorit banyak orang.

Menariknya, cita rasa tersebut bisa ditiru di rumah dengan membuat bumbu dasar terlebih dahulu. Racikan ini tidak hanya cocok untuk nasi goreng, tetapi juga dapat digunakan sebagai bumbu mie goreng, kwetiau, hingga berbagai tumisan.

Dengan membuat bumbu dalam jumlah lebih banyak, proses memasak pun menjadi lebih praktis. Saat ingin membuat menu ala restoran, kamu cukup mengambil beberapa sendok bumbu dasar tersebut.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep bumbu dasar sekaligus cara membuat nasi goreng ala Solaria yang bisa dicoba di rumah.

Bahan Bumbu Halus 75 gram bawang putih

60 gram bawang merah

7 ekor udang kupas

3 batang daun bawang, ambil bagian putihnya Bahan Bumbu Lain 4 sdm saus tiram

3 sdm kecap ikan

2 sdm kecap asin

1 sdm minyak wijen

1 sdm margarin

¾ sdt merica

100 ml minyak Bahan Nasi Goreng 400 gram nasi putih

2 butir telur

4 buah cabai rawit merah

1 buah cabai merah

2 buah bakso ikan

2 batang daun bawang, ambil bagian hijau

50 gram paha ayam filet

2 sdm minyak

2–3 sdm bumbu dasar

½ sdt gula pasir

½ sdt penyedap

1 sdm kecap manis Untuk ayam, siapkan marinasi berupa:

⅛ sdt garam

⅛ sdt merica

½ sdt tepung maizena Pelengkap Acar timun Cara Membuat Bumbu Dasar Pertama, masukkan bawang putih, bawang merah, bagian putih daun bawang, dan udang kupas ke dalam blender. Proses hingga seluruh bahan menjadi halus.

Panaskan 100 ml minyak dalam wajan. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan, kemudian tumis menggunakan api sedang cenderung kecil.

Tambahkan merica dan masak sambil terus diaduk sampai bumbu mengeluarkan aroma harum.

Setelah itu, tuangkan saus tiram, kecap ikan, kecap asin, dan minyak wijen. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.