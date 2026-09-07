Resep Gil Gamja, Camilan Kentang Crispy dengan Saus Creamy Pedas

Potret Gil Gamja yang garing di luar dan lembut di dalam. (Sumber: instagram.com/@ammirene)
JawaPos.com - Kentang memang menjadi salah satu bahan yang mudah diolah menjadi berbagai macam camilan. Salah satunya adalah Gil Gamja, sajian berupa potato bites dengan tekstur garing di bagian luar tetapi tetap lembut di dalam.
Resep Gil Gamja ini dibagikan oleh akun Instagram @ammirene. Dalam unggahannya, camilan kentang ini disajikan dengan saus mayo dan Samyang yang memberikan perpaduan rasa creamy, pedas, dan gurih.
Tidak membutuhkan banyak bahan, Gil Gamja bisa menjadi pilihan ketika ingin membuat camilan rumahan yang berbeda dari kentang goreng biasa. Teksturnya yang crispy juga membuat sajian ini cocok dinikmati saat sore hari atau sebagai teman menonton film.
Bahan:
Kentang secukupnya
Air secukupnya
Garam dan bumbu sesuai selera
Tepung tapioka secukupnya
Saus creamy pedas secukupnya
Parsley secukupnya
Cara Pembuatan:
1. Kupas dan bersihkan kentang, kemudian potong menjadi beberapa bagian agar lebih mudah diolah.
2. Rebus kentang dalam air hingga teksturnya empuk dan mudah dihancurkan.
3. Setelah matang, tiriskan kentang lalu haluskan hingga tidak ada bagian yang terlalu besar.
4. Tambahkan garam dan bumbu sesuai selera, kemudian masukkan tepung tapioka. Aduk dan uleni hingga adonan tercampur rata dan dapat dibentuk.
5. Ambil sedikit adonan kentang, kemudian bentuk menjadi potato bites sesuai ukuran yang diinginkan.
6. Masak potato bites hingga bagian luarnya matang dan garing. Setelah matang, tiriskan.
7. Siapkan saus creamy pedas, kemudian siram atau tuangkan di atas potato bites.
8. Tambahkan taburan parsley sebagai pelengkap.
9. Gil Gamja siap disajikan selagi hangat.
Gil Gamja menawarkan sensasi makan kentang yang sedikit berbeda. Bagian luarnya yang crispy berpadu dengan tekstur kentang yang lembut di dalam, kemudian dilengkapi saus creamy pedas yang membuat rasanya semakin gurih dan menggugah selera.
Camilan ini juga bisa menjadi ide sederhana untuk mengolah kentang yang ada di rumah. Dikutip dari Instagram @ammirene, Gil Gamja cocok dinikmati sebagai camilan sore maupun teman menonton. Sekali mencoba, perpaduan kentang crispy dan saus pedas creamy ini memang cukup sulit untuk berhenti ngemil.
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Jawa Pos
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