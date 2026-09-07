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Diajeng Gentalia Rifani
Senin, 7 September 2026 | 21.46 WIB

Menu Andalan Anak Kos, Ini Resep Nasi Telur Ceplok Enak dan Murah Meriah

Resep Nasi Telur Ceplok yang Enak dan Bikin Nagih (YouTube Devina Hermawan) - Image

Resep Nasi Telur Ceplok yang Enak dan Bikin Nagih (YouTube Devina Hermawan)

JawaPos.com - Nasi telur ceplok merupakan salah satu menu sederhana yang hampir selalu bisa diandalkan ketika ingin makan enak tanpa mengeluarkan banyak biaya.

Perpaduan nasi putih hangat dengan telur ceplok sebenarnya sudah cukup menggugah selera. Namun, tambahan tumisan daun bawang, bawang putih, serta bumbu sederhana dapat membuat hidangan ini terasa jauh lebih nikmat.

Menu ini juga cocok bagi siapa saja yang membutuhkan makanan praktis. Anak kos, pekerja yang memiliki waktu terbatas, maupun keluarga di rumah bisa menjadikannya sebagai pilihan ketika ingin menyajikan makanan cepat dan ekonomis.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep nasi telur ceplok sederhana yang dapat dibuat dalam waktu singkat.

Bahan-bahan

  • 2 butir telur
  • 2 batang daun bawang
  • 3 sdm minyak goreng
  • 2 siung bawang putih
  • ¼ sdt garam
  • ½ sdt gula pasir
  • ½ sdt kaldu bubuk atau penyedap rasa
  • ¼ sdt merica
  • 1 sdm air
  • Nasi putih secukupnya
  • Cabai rawit sesuai selera

Cara Membuat

  1. Iris tipis daun bawang dan bawang putih. Panaskan minyak dalam wajan, kemudian tumis daun bawang menggunakan api kecil hingga aromanya harum.

  • Masukkan bawang putih yang sudah diiris. Aduk dan tumis kembali sampai bawang mengeluarkan aroma wangi.

  • Tambahkan garam, gula pasir, kaldu bubuk, merica, dan satu sendok makan air. Aduk seluruh bahan sampai bumbu tercampur rata, kemudian sisihkan.

  • Gunakan wajan yang sama atau wajan berbeda untuk menggoreng telur. Masak telur ceplok dengan sedikit minyak hingga tingkat kematangan sesuai selera.

  • Siapkan nasi putih hangat di dalam piring, lalu letakkan telur ceplok di atasnya.

  • Siram atau tambahkan tumisan daun bawang dan bawang putih di atas telur. Agar rasanya semakin segar dan pedas, tambahkan irisan cabai rawit sesuai selera.

  • Nasi telur ceplok sederhana siap disantap selagi hangat.

    • Menu Sederhana yang Bikin Lahap

    Meski menggunakan bahan yang mudah ditemukan, kombinasi telur ceplok, nasi hangat, dan tumisan daun bawang memberikan rasa gurih serta aroma yang menggoda.

    Resep ini juga bisa disesuaikan dengan selera. Bagi pencinta pedas, jumlah cabai dapat ditambah. Sementara itu, telur bisa dimasak setengah matang atau matang sempurna sesuai preferensi.

    Dengan proses pembuatan yang cepat dan bahan yang relatif ekonomis, nasi telur ceplok bisa menjadi solusi ketika ingin makan lezat tanpa perlu repot memasak hidangan yang rumit.

    Editor: Setyo Adi Nugroho
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