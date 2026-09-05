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Diajeng Gentalia Rifani
Minggu, 6 September 2026 | 04.21 WIB

Ide Lauk Kering untuk Stok, Begini Resep Kentang Teri Balado yang Bikin Nagih

Resep Kentang Teri Balado yang Renyah dan Bikin Nagih./ YouTube Ade Koerniawan - Image

Resep Kentang Teri Balado yang Renyah dan Bikin Nagih./ YouTube Ade Koerniawan

JawaPos.com – Bingung mencari ide lauk kering yang bisa disimpan untuk beberapa waktu? Kentang teri balado dapat menjadi pilihan yang praktis.

Perpaduan kentang yang renyah dengan ikan teri gurih serta bumbu balado bercita rasa pedas, manis, dan sedikit gurih membuat hidangan ini cocok disantap bersama nasi hangat.

Tak hanya nikmat sebagai menu makan sehari-hari, kentang teri balado juga bisa dijadikan bekal atau persediaan lauk di rumah. Dengan proses pengolahan dan penyimpanan yang tepat, lauk kering ini dapat tetap renyah dan nikmat.

Hidangan tersebut juga cukup populer sebagai pelengkap nasi kotak maupun menu rumahan. Sensasi kentang yang kriuk berpadu dengan bumbu balado yang meresap membuatnya sulit untuk ditolak.

Dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut resep kentang teri balado yang bisa dicoba di rumah.

Bahan-Bahan

Bahan utama:

  • 250 gram kentang
  • 60 gram ikan teri
  • 1/2 sendok teh garam
  • 4 lembar daun jeruk
  • 1 lembar daun salam
  • 3 sendok makan gula merah
  • 2 sendok makan kaldu jamur
  • 1 sendok teh garam
  • 1/2 sendok teh merica
  • 1/4 sendok teh MSG

Bumbu halus:

  • 6 siung bawang putih
  • 5 siung bawang merah
  • 40 gram cabai merah keriting
  • 5 gram cabai rawit merah
  • 1 sendok teh terasi

Cara Membuat

  • Kupas dan cuci kentang, kemudian iris tipis memanjang menyerupai korek api. Rendam irisan kentang di dalam air agar tidak berubah warna.
  • Setelah itu, tiriskan kentang hingga airnya berkurang. Tambahkan garam, kemudian aduk sampai seluruh bagian kentang terbalut bumbu.
  • Panaskan minyak dalam jumlah cukup. Goreng kentang sampai kering dan renyah, lalu angkat dan tiriskan.
  • Selanjutnya, goreng ikan teri yang sebelumnya telah direndam. Masak hingga teri kering dan garing, kemudian angkat.
  • Untuk membuat bumbu, potong bawang putih, bawang merah, cabai merah keriting, dan cabai rawit. Masukkan ke dalam blender bersama terasi dan sedikit minyak, kemudian haluskan.
  • Panaskan sedikit minyak dalam wajan. Tumis bumbu yang sudah dihaluskan hingga matang dan aromanya harum.
  • Masukkan daun salam serta daun jeruk yang telah dibuang bagian batangnya. Aduk dan tumis kembali hingga tercampur.
  • Tambahkan kaldu jamur, garam, merica, MSG, dan gula merah. Aduk hingga semua bumbu menyatu.
  • Tuangkan sedikit air, kemudian masak sampai bumbu kembali matang dan mengental.
  • Setelah bumbu matang, masukkan kentang dan ikan teri goreng. Jika menggunakan kacang goreng sebagai tambahan, masukkan pada tahap ini.
  • Aduk perlahan hingga kentang dan teri tercampur rata dengan bumbu. Setelah itu, matikan api.
  • Dinginkan kentang teri balado sepenuhnya sebelum dimasukkan ke dalam wadah atau stoples kedap udara.
  • Kentang teri balado siap dinikmati sebagai lauk pendamping nasi.

Agar teksturnya tetap renyah saat dijadikan stok, pastikan kentang teri balado sudah benar-benar dingin sebelum disimpan. Gunakan wadah yang bersih dan kering serta tutup rapat setelah mengambil lauk.

Dengan bahan sederhana dan proses yang cukup mudah, kentang teri balado bisa menjadi solusi bagi yang ingin memiliki persediaan lauk kering di rumah. Rasa gurih, pedas, dan manisnya juga cocok untuk menemani sepiring nasi hangat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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