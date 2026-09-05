Ide Lauk Kering untuk Stok, Begini Resep Kentang Teri Balado yang Bikin Nagih

Resep Kentang Teri Balado yang Renyah dan Bikin Nagih./ YouTube Ade Koerniawan
JawaPos.com – Bingung mencari ide lauk kering yang bisa disimpan untuk beberapa waktu? Kentang teri balado dapat menjadi pilihan yang praktis.
Perpaduan kentang yang renyah dengan ikan teri gurih serta bumbu balado bercita rasa pedas, manis, dan sedikit gurih membuat hidangan ini cocok disantap bersama nasi hangat.
Tak hanya nikmat sebagai menu makan sehari-hari, kentang teri balado juga bisa dijadikan bekal atau persediaan lauk di rumah. Dengan proses pengolahan dan penyimpanan yang tepat, lauk kering ini dapat tetap renyah dan nikmat.
Hidangan tersebut juga cukup populer sebagai pelengkap nasi kotak maupun menu rumahan. Sensasi kentang yang kriuk berpadu dengan bumbu balado yang meresap membuatnya sulit untuk ditolak.
Baca Juga:Wajib Coba di Rumah! Resep Cabe Gendot Sambal Rebon dengan Aroma Rebon yang Menggugah Selera
Dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut resep kentang teri balado yang bisa dicoba di rumah.
Bahan utama:
Bumbu halus:
Agar teksturnya tetap renyah saat dijadikan stok, pastikan kentang teri balado sudah benar-benar dingin sebelum disimpan. Gunakan wadah yang bersih dan kering serta tutup rapat setelah mengambil lauk.
Dengan bahan sederhana dan proses yang cukup mudah, kentang teri balado bisa menjadi solusi bagi yang ingin memiliki persediaan lauk kering di rumah. Rasa gurih, pedas, dan manisnya juga cocok untuk menemani sepiring nasi hangat.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera
Sidang Kasus Pemuda Dipukul Pengusaha Buah di Surabaya, Saksi Sebut Tak Melihat Kejadian Jelas
Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!
Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!
Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan
Prediksi Skor Toulouse vs Lille di Liga Prancis: Les Dogues Berpeluang Sikat Tuan Rumah!
Prediksi Susunan Pemain Bali United vs PSS Sleman: Dominikus Dion Harap Super Elja Main Pede
Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi