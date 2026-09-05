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Diajeng Gentalia Rifani
Sabtu, 5 September 2026 | 23.17 WIB

Wajib Coba di Rumah! Resep Cabe Gendot Sambal Rebon dengan Aroma Rebon yang Menggugah Selera

Resep Cabe Gendot Sambal Rebon yang Enak dan Menggugah Selera Makan - Image

Resep Cabe Gendot Sambal Rebon yang Enak dan Menggugah Selera Makan

JawaPos.com - Sambal menjadi salah satu pelengkap yang hampir selalu mampu membuat hidangan sederhana terasa lebih istimewa. Salah satu varian yang patut dicoba adalah cabe gendot sambal rebon.

Perpaduan cabai gendot yang pedas dengan gurihnya udang rebon menghasilkan cita rasa yang kuat dan menggugah selera. Aromanya pun semakin harum berkat tambahan bawang, kencur, daun jeruk, serta terasi.

Tidak hanya cocok disantap langsung bersama nasi putih hangat, sambal ini juga dapat dipadukan dengan berbagai lauk goreng seperti tahu dan terong. Proses pembuatannya pun cukup praktis sehingga bisa menjadi pilihan menu sambal rumahan.

Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep cabe gendot sambal rebon yang dapat dibuat sendiri di rumah.

Bahan-bahan

Bahan yang Dirajang

  • 8 siung bawang putih
  • 6 siung bawang merah
  • 4 cm kencur
  • 4 buah cabai rawit merah
  • 4 buah cabai merah keriting

Bahan Lainnya

  • 12 buah cabai gendot
  • 5 lembar daun jeruk
  • 4 sdm udang rebon
  • 1 sdt kunyit bubuk, opsional
  • ½ sdm kecap manis
  • 4 gram terasi
  • 1 sdt garam
  • ½ sdm kaldu jamur
  • 1 sdm gula pasir
  • 150 ml air
  • 3 sdm minyak untuk menumis

Pelengkap

  • Nasi putih hangat
  • Terong ungu goreng
  • Tahu goreng

Cara Membuat

  1. Rebus udang rebon selama sekitar 1–2 menit. Setelah itu, angkat dan tiriskan.
  2. Masukkan bawang putih, bawang merah, kencur, cabai rawit merah, dan cabai merah keriting ke dalam chopper. Haluskan sesuai tekstur yang diinginkan.
  3. Belah cabai gendot menjadi dua bagian dan sisihkan.
  4. Panaskan minyak dalam wajan. Tumis bumbu yang sudah dihaluskan bersama udang rebon, daun jeruk, dan kunyit bubuk hingga aromanya harum.
  5. Tambahkan terasi, kemudian hancurkan dan aduk bersama bumbu sampai tercampur rata.
  6. Masukkan cabai gendot dan tumis sebentar agar tercampur dengan bumbu.
  7. Tuangkan air, kemudian tambahkan kecap manis, garam, gula pasir, dan kaldu jamur.
  8. Masak menggunakan api sedang cenderung kecil hingga bumbu meresap dan cabai matang.
  9. Oseng kembali sebentar hingga sambal memiliki tekstur dan tingkat kematangan yang sesuai.
  10. Matikan kompor, lalu pindahkan cabe gendot sambal rebon ke dalam wadah saji.

Cabe gendot sambal rebon kini siap dinikmati bersama nasi putih hangat dan lauk favorit. Perpaduan rasa pedas, gurih, dan aroma rebonnya dijamin membuat menu makan sederhana terasa semakin nikmat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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