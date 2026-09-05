Wajib Coba di Rumah! Resep Cabe Gendot Sambal Rebon dengan Aroma Rebon yang Menggugah Selera

JawaPos.com - Sambal menjadi salah satu pelengkap yang hampir selalu mampu membuat hidangan sederhana terasa lebih istimewa. Salah satu varian yang patut dicoba adalah cabe gendot sambal rebon.

Perpaduan cabai gendot yang pedas dengan gurihnya udang rebon menghasilkan cita rasa yang kuat dan menggugah selera. Aromanya pun semakin harum berkat tambahan bawang, kencur, daun jeruk, serta terasi.

Tidak hanya cocok disantap langsung bersama nasi putih hangat, sambal ini juga dapat dipadukan dengan berbagai lauk goreng seperti tahu dan terong. Proses pembuatannya pun cukup praktis sehingga bisa menjadi pilihan menu sambal rumahan.

Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep cabe gendot sambal rebon yang dapat dibuat sendiri di rumah.