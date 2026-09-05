Camilan Gurih Favorit Keluarga, Ini Resep Perkedel Ayam Keju yang Mudah Dibuat

JawaPos.com - Perkedel identik dengan olahan kentang yang digoreng hingga bagian luarnya berwarna keemasan. Namun, hidangan sederhana ini bisa dibuat lebih istimewa dengan menambahkan ayam dan keju mozzarella.

Perpaduan kentang yang lembut, ayam yang gurih, serta keju yang lumer membuat perkedel ayam keju cocok disantap sebagai lauk maupun camilan. Tambahan wortel, paprika, dan parsley juga membuat rasanya semakin kaya.

Selain lezat, cara membuatnya pun cukup praktis sehingga bisa menjadi pilihan menu rumahan ketika ingin menyajikan olahan yang berbeda.

Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep perkedel ayam keju yang dapat dicoba di rumah.

Bahan-bahan 500 gram kentang, kupas

250 gram dada ayam fillet

150 gram keju mozzarella

½ buah wortel

¼ buah paprika merah

5 batang parsley

30 gram bawang merah

20 gram bawang putih

½ buah bawang bombay

1,5 sendok teh garam

1 sendok teh lada hitam bubuk

1 sendok teh kaldu jamur

Putih telur secukupnya untuk bahan pelapis

Minyak goreng secukupnya Cara Membuat Kupas kentang, kemudian potong menjadi beberapa bagian agar lebih cepat matang. Rebus dalam air selama kurang lebih 15 menit hingga empuk.

Setelah matang, angkat kentang dan tiriskan. Haluskan atau parut kentang, kemudian sisihkan dalam wadah.

Gunakan air rebusan yang sama untuk merebus dada ayam fillet hingga matang. Setelah matang, angkat dan tiriskan.

Suwir dada ayam, kemudian cincang kasar agar teksturnya mudah menyatu dengan adonan perkedel.

Cincang wortel, paprika merah, dan parsley. Sisihkan terlebih dahulu.

Masukkan ayam cincang, wortel, paprika, dan parsley ke dalam wadah berisi kentang yang sudah dihaluskan.

Iris bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Tumis hingga harum dan matang, kemudian masukkan ke dalam adonan kentang dan ayam.

Tambahkan garam, lada hitam, serta kaldu jamur. Masukkan pula keju mozzarella yang sudah diparut.

Aduk seluruh bahan sampai tercampur rata dan bumbu menyatu dengan adonan.