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Diajeng Gentalia Rifani
Sabtu, 5 September 2026 | 06.49 WIB

Tak Perlu Jajan, Begini Cara Membuat Bihun Goreng Khas Surabaya yang Lezat

Resep Bihun Goreng Khas Surabaya yang Enak dan Praktis./Tangkap Layar YouTube Dapur Cantik Channel - Image

Resep Bihun Goreng Khas Surabaya yang Enak dan Praktis./Tangkap Layar YouTube Dapur Cantik Channel

JawaPos.com – Bihun goreng merupakan salah satu sajian praktis yang cocok dinikmati kapan saja. Salah satu versi yang menarik untuk dicoba adalah bihun goreng khas Surabaya dengan cita rasa gurih dan aroma bumbu yang kuat.

Perpaduan bihun, ayam, sayuran, telur, serta bumbu yang menggunakan ebi dan terasi menghasilkan rasa yang lebih kaya. Menu ini bisa menjadi pilihan untuk sarapan, makan siang, maupun santapan keluarga pada malam hari.

Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep bihun goreng khas Surabaya yang dapat dibuat sendiri di rumah.

Bahan-bahan

  • 1 bungkus bihun jagung
  • 1 buah wortel
  • 150 gram kubis
  • 150 gram dada ayam fillet
  • 2 butir telur ayam
  • 200 ml air
  • 2 sendok teh garam dekura
  • 2 sendok teh kaldu jamur
  • 1 batang bawang pre

Bumbu yang Dihaluskan

  • 100 gram bawang merah
  • 40 gram bawang putih
  • 1,5 sendok makan ebi
  • ½ sendok teh terasi udang
  • 1 sendok teh merica butiran
  • Air secukupnya untuk membantu proses penghalusan

Cara Membuat

  1. Cuci dan iris tipis wortel serta kubis. Sisihkan terlebih dahulu.
  2. Didihkan air, kemudian masukkan bihun jagung. Rebus kurang lebih selama dua menit hingga teksturnya cukup lunak.
  3. Angkat bihun, tiriskan, lalu sisihkan.
  4. Untuk bumbu, masukkan bawang merah, bawang putih, merica, ebi, terasi, dan sedikit air ke dalam chopper. Haluskan hingga seluruh bahan tercampur rata.
  5. Panaskan minyak dalam wajan, kemudian tumis bumbu halus. Tambahkan garam dan masak hingga bumbu matang serta mengeluarkan aroma harum.
  6. Masukkan irisan bawang pre dan kaldu jamur. Aduk rata, kemudian lanjutkan menumis sampai bumbu benar-benar matang.
  7. Tambahkan dada ayam yang telah dipotong kecil-kecil. Tumis hingga ayam berubah warna dan matang.
  8. Tuangkan 200 ml air, lalu aduk agar bumbu tercampur dengan bahan lainnya.
  9. Masukkan bihun yang telah direbus. Aduk perlahan hingga bihun terbalut bumbu secara merata.
  10. Tambahkan irisan kubis dan wortel. Masak sambil terus diaduk sampai sayuran matang sesuai tingkat kematangan yang diinginkan.
  11. Masukkan telur yang sudah dibuat orak-arik. Tambahkan irisan tomat jika digunakan, lalu aduk kembali sebentar.
  12. Setelah semua bahan matang dan bumbu meresap, matikan api.
  13. Pindahkan bihun goreng ke piring saji dan hidangkan selagi hangat.

Bihun goreng khas Surabaya pun siap dinikmati. Sajian ini semakin nikmat disantap hangat bersama pelengkap sesuai selera.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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