Tak Perlu Jajan, Begini Cara Membuat Bihun Goreng Khas Surabaya yang Lezat

Resep Bihun Goreng Khas Surabaya yang Enak dan Praktis./Tangkap Layar YouTube Dapur Cantik Channel
JawaPos.com – Bihun goreng merupakan salah satu sajian praktis yang cocok dinikmati kapan saja. Salah satu versi yang menarik untuk dicoba adalah bihun goreng khas Surabaya dengan cita rasa gurih dan aroma bumbu yang kuat.
Perpaduan bihun, ayam, sayuran, telur, serta bumbu yang menggunakan ebi dan terasi menghasilkan rasa yang lebih kaya. Menu ini bisa menjadi pilihan untuk sarapan, makan siang, maupun santapan keluarga pada malam hari.
Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep bihun goreng khas Surabaya yang dapat dibuat sendiri di rumah.
Bihun goreng khas Surabaya pun siap dinikmati. Sajian ini semakin nikmat disantap hangat bersama pelengkap sesuai selera.
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Jawa Pos
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