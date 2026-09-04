Tak Perlu Jajan, Begini Cara Membuat Bihun Goreng Khas Surabaya yang Lezat

JawaPos.com – Bihun goreng merupakan salah satu sajian praktis yang cocok dinikmati kapan saja. Salah satu versi yang menarik untuk dicoba adalah bihun goreng khas Surabaya dengan cita rasa gurih dan aroma bumbu yang kuat.

Perpaduan bihun, ayam, sayuran, telur, serta bumbu yang menggunakan ebi dan terasi menghasilkan rasa yang lebih kaya. Menu ini bisa menjadi pilihan untuk sarapan, makan siang, maupun santapan keluarga pada malam hari.

Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep bihun goreng khas Surabaya yang dapat dibuat sendiri di rumah.