Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Sabtu, 5 September 2026 | 05.02 WIB

Resep Sayur Asem Tradisional, Kuah Gurih Asam dengan Sayuran yang Melimpah

Resep Sayur Asem Rumahan yang Segar (YouTube Devina Hermawan) - Image

Resep Sayur Asem Rumahan yang Segar (YouTube Devina Hermawan)

JawaPos.com – Sayur asem menjadi salah satu hidangan khas Indonesia yang cocok disajikan kapan saja. Kuahnya yang memiliki cita rasa asam, gurih, dan sedikit manis terasa menyegarkan, terutama ketika disantap bersama nasi putih hangat.

Hidangan ini juga semakin nikmat jika dipadukan dengan lauk sederhana seperti ikan asin, tempe goreng, sambal terasi, atau perkedel jagung. Menariknya, bahan untuk membuat sayur asem relatif mudah ditemukan sehingga bisa menjadi pilihan menu rumahan sehari-hari.

Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep sayur asem rumahan yang dapat dicoba dengan isian sayuran yang cukup lengkap.

Bahan Bumbu Halus

  • 2 siung bawang putih
  • 7 siung bawang merah
  • 3 buah cabai merah tanjung
  • 50 gram kacang tanah mentah
  • 100 ml air

Bahan Sayur Asem

  • 100 gram kacang endul
  • 100 gram kacang tanah
  • 125 gram jagung putren
  • 9 buah kacang panjang
  • 80 gram biji melinjo
  • 1 buah jagung manis
  • 35 gram daun melinjo
  • 2 buah labu siam
  • 100 gram asam jawa
  • 30 gram lengkuas, dimemarkan
  • 100 gram gula merah
  • 4 lembar daun salam
  • 2,5 liter air
  • 1 sdm garam
  • 1 sdm gula pasir

Pelengkap

  • Ikan asin
  • Sambal terasi
  • Nasi putih
  • Perkedel jagung

Cara Membuat

  1. Didihkan air dalam panci dengan api sedang.

  • Haluskan bawang putih, bawang merah, cabai merah, kacang tanah, dan air menggunakan blender.

  • Setelah air mendidih, masukkan bumbu yang telah dihaluskan ke dalam panci. Aduk hingga tercampur rata.

  • Tambahkan kacang tanah, kacang endul, biji melinjo, lengkuas, serta daun salam. Masak hingga bahan-bahan tersebut mulai melunak.

  • Larutkan asam jawa menggunakan air panas. Aduk, kemudian saring dan tuangkan airnya ke dalam kuah sayur asem.

  • Masukkan gula merah, gula pasir, dan garam. Masak selama sekitar 15-20 menit agar bumbu semakin meresap.

  • Sementara itu, potong labu siam, kacang panjang, jagung putren, dan jagung manis sesuai ukuran yang diinginkan.

  • Masukkan seluruh sayuran tersebut bersama daun melinjo ke dalam panci. Masak hingga semua bahan matang, tetapi tetap memiliki tekstur yang nikmat.

  • Untuk membuat pelengkap, potong ikan asin kemudian rendam sebentar menggunakan air panas. Tiriskan hingga cukup kering.

  • Panaskan minyak. Taburkan sedikit tepung terigu ke dalam minyak, lalu goreng ikan asin sampai matang dan renyah. Angkat dan tiriskan.

  • Sajikan sayur asem selagi hangat bersama nasi putih, ikan asin, sambal terasi, dan perkedel jagung.

    • Editor: Setyo Adi Nugroho
    Ikuti kami di Google
    Tags

    Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

    Jawa Pos

    Ikuti

    Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

    Artikel Terkait
    Tak Perlu Bahan Mahal, Begini Resep Oseng Peda Kecap Pete yang Lezat - Image
    Kuliner

    Tak Perlu Bahan Mahal, Begini Resep Oseng Peda Kecap Pete yang Lezat

    Sabtu, 5 September 2026 | 06.02 WIB

    Sekali Bikin Bisa Jadi Stok Bekal, Ini Resep Nugget Ayam Rumahan yang Praktis - Image
    Kuliner

    Sekali Bikin Bisa Jadi Stok Bekal, Ini Resep Nugget Ayam Rumahan yang Praktis

    Sabtu, 5 September 2026 | 05.32 WIB

    Tak Perlu Jajan, Ini Cara Membuat Cireng Krispi yang Montok dan Kenyal - Image
    Kuliner

    Tak Perlu Jajan, Ini Cara Membuat Cireng Krispi yang Montok dan Kenyal

    Sabtu, 5 September 2026 | 03.50 WIB

    Terpopuler

    Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai - Image
    1

    Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

    2

    Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!

    3

    Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera

    4

    Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor

    5

    Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

    6

    Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi

    7

    Obligasi Danantara: Dana Murah Pembangunan yang Rentan TPPU?

    8

    35 Santri Keracunan MBG Masih Dirawat di RS Siti Hajar Sidoarjo

    9

    Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!

    10

    Prediksi Sassuolo vs Frosinone di Coppa Italia 2026/2027: Jay Idzes Cs Menang Susah Payah

    Jawa Pos
    JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
    Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
    021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
    info@jawapos.com
    ©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
    Download Aplikasi JawaPos.com
    Download PlaystoreDownload Appstore