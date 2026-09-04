Resep Sayur Asem Tradisional, Kuah Gurih Asam dengan Sayuran yang Melimpah

JawaPos.com – Sayur asem menjadi salah satu hidangan khas Indonesia yang cocok disajikan kapan saja. Kuahnya yang memiliki cita rasa asam, gurih, dan sedikit manis terasa menyegarkan, terutama ketika disantap bersama nasi putih hangat.

Hidangan ini juga semakin nikmat jika dipadukan dengan lauk sederhana seperti ikan asin, tempe goreng, sambal terasi, atau perkedel jagung. Menariknya, bahan untuk membuat sayur asem relatif mudah ditemukan sehingga bisa menjadi pilihan menu rumahan sehari-hari.

Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep sayur asem rumahan yang dapat dicoba dengan isian sayuran yang cukup lengkap.

Bahan Bumbu Halus 2 siung bawang putih

7 siung bawang merah

3 buah cabai merah tanjung

50 gram kacang tanah mentah

100 ml air Bahan Sayur Asem 100 gram kacang endul

100 gram kacang tanah

125 gram jagung putren

9 buah kacang panjang

80 gram biji melinjo

1 buah jagung manis

35 gram daun melinjo

2 buah labu siam

100 gram asam jawa

30 gram lengkuas, dimemarkan

100 gram gula merah

4 lembar daun salam

2,5 liter air

1 sdm garam

1 sdm gula pasir Pelengkap Ikan asin

Sambal terasi

Nasi putih

Perkedel jagung Cara Membuat Didihkan air dalam panci dengan api sedang.

Haluskan bawang putih, bawang merah, cabai merah, kacang tanah, dan air menggunakan blender.

Setelah air mendidih, masukkan bumbu yang telah dihaluskan ke dalam panci. Aduk hingga tercampur rata.

Tambahkan kacang tanah, kacang endul, biji melinjo, lengkuas, serta daun salam. Masak hingga bahan-bahan tersebut mulai melunak.

Larutkan asam jawa menggunakan air panas. Aduk, kemudian saring dan tuangkan airnya ke dalam kuah sayur asem.

Masukkan gula merah, gula pasir, dan garam. Masak selama sekitar 15-20 menit agar bumbu semakin meresap.

Sementara itu, potong labu siam, kacang panjang, jagung putren, dan jagung manis sesuai ukuran yang diinginkan.

Masukkan seluruh sayuran tersebut bersama daun melinjo ke dalam panci. Masak hingga semua bahan matang, tetapi tetap memiliki tekstur yang nikmat.

Untuk membuat pelengkap, potong ikan asin kemudian rendam sebentar menggunakan air panas. Tiriskan hingga cukup kering.

Panaskan minyak. Taburkan sedikit tepung terigu ke dalam minyak, lalu goreng ikan asin sampai matang dan renyah. Angkat dan tiriskan.