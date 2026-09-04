Resep Sayur Asem Tradisional, Kuah Gurih Asam dengan Sayuran yang Melimpah

Resep Sayur Asem Rumahan yang Segar (YouTube Devina Hermawan)
JawaPos.com – Sayur asem menjadi salah satu hidangan khas Indonesia yang cocok disajikan kapan saja. Kuahnya yang memiliki cita rasa asam, gurih, dan sedikit manis terasa menyegarkan, terutama ketika disantap bersama nasi putih hangat.
Hidangan ini juga semakin nikmat jika dipadukan dengan lauk sederhana seperti ikan asin, tempe goreng, sambal terasi, atau perkedel jagung. Menariknya, bahan untuk membuat sayur asem relatif mudah ditemukan sehingga bisa menjadi pilihan menu rumahan sehari-hari.
Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep sayur asem rumahan yang dapat dicoba dengan isian sayuran yang cukup lengkap.
Didihkan air dalam panci dengan api sedang.
Haluskan bawang putih, bawang merah, cabai merah, kacang tanah, dan air menggunakan blender.
Setelah air mendidih, masukkan bumbu yang telah dihaluskan ke dalam panci. Aduk hingga tercampur rata.
Tambahkan kacang tanah, kacang endul, biji melinjo, lengkuas, serta daun salam. Masak hingga bahan-bahan tersebut mulai melunak.
Larutkan asam jawa menggunakan air panas. Aduk, kemudian saring dan tuangkan airnya ke dalam kuah sayur asem.
Masukkan gula merah, gula pasir, dan garam. Masak selama sekitar 15-20 menit agar bumbu semakin meresap.
Sementara itu, potong labu siam, kacang panjang, jagung putren, dan jagung manis sesuai ukuran yang diinginkan.
Masukkan seluruh sayuran tersebut bersama daun melinjo ke dalam panci. Masak hingga semua bahan matang, tetapi tetap memiliki tekstur yang nikmat.
Untuk membuat pelengkap, potong ikan asin kemudian rendam sebentar menggunakan air panas. Tiriskan hingga cukup kering.
Panaskan minyak. Taburkan sedikit tepung terigu ke dalam minyak, lalu goreng ikan asin sampai matang dan renyah. Angkat dan tiriskan.
Sajikan sayur asem selagi hangat bersama nasi putih, ikan asin, sambal terasi, dan perkedel jagung.
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Jawa Pos
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