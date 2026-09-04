Tak Perlu Bahan Mahal, Begini Resep Oseng Peda Kecap Pete yang Lezat

Resep Oseng Peda Kecap Pete yang Bikin Nambah Nasi

JawaPos.com - Oseng peda kecap pete bisa menjadi pilihan lauk sederhana untuk menemani nasi hangat. Perpaduan ikan peda yang gurih dan asin dengan manisnya kecap serta aroma khas pete menghasilkan cita rasa yang kuat dan menggugah selera.

Menu ini juga cukup praktis dibuat di rumah. Bahan-bahannya mudah ditemukan dan proses memasaknya tidak membutuhkan teknik yang rumit. Tak heran jika olahan seperti ini cocok dijadikan menu makan siang maupun makan malam bersama keluarga.

Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut bahan dan cara membuat oseng peda kecap pete yang bisa dicoba di rumah.

Bahan-bahan 4 ekor ikan peda

100 gram pete

350 ml air

1 batang bawang pre

15 gram lengkuas

4 lembar daun salam

6 lembar daun jeruk purut

2 buah tomat merah

1 sendok teh garam

1 sendok teh gula pasir

1,5 sendok teh kaldu jamur

5 sendok makan kecap manis Bumbu iris 150 gram bawang merah

50 gram bawang putih

25 gram cabai merah besar

50 gram cabai hijau besar

25 gram cabai rawit merah Cara membuat Pertama, panaskan minyak di dalam wajan. Untuk membantu mengurangi cipratan saat menggoreng ikan peda, tambahkan sedikit tepung terigu ke dalam minyak, lalu aduk.

Masukkan ikan peda dan goreng hingga permukaannya berubah menjadi kecokelatan. Setelah matang, angkat ikan kemudian tiriskan.

Selanjutnya, iris bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, cabai hijau besar, serta cabai rawit merah. Sisihkan seluruh bahan tersebut.

Panaskan kembali sedikit minyak. Tumis bawang merah dan bawang putih hingga harum. Setelah itu, masukkan lengkuas yang telah dimemarkan, daun salam, serta daun jeruk purut. Aduk hingga bumbu semakin wangi.

Tambahkan bawang pre, cabai hijau, cabai merah, dan cabai rawit. Tumis sambil terus diaduk hingga semua bahan tercampur.

Masukkan pete, kemudian aduk kembali. Setelah itu, tambahkan tomat yang telah dipotong-potong.

Tuangkan air ke dalam wajan, lalu masukkan kecap manis, gula pasir, dan kaldu jamur. Aduk hingga bumbu tercampur rata. Jika ingin mengikuti versi resep sumber, penambahan kecap dapat disesuaikan dengan cita rasa yang diinginkan.

Berikutnya, masukkan ikan peda yang sebelumnya sudah digoreng. Masak dengan api sedang hingga kuah menyusut dan bumbu meresap ke dalam ikan.

Setelah bumbu meresap dan rasanya sudah sesuai, matikan kompor. Pindahkan oseng peda kecap pete ke piring saji.