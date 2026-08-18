Cuma Pakai Bahan Sederhana, Resep Oseng Peda Kecap Pete Ini Rasanya Nendang

JawaPos.com - Oseng peda kecap pete bisa menjadi pilihan tepat bagi kamu yang ingin menyajikan lauk sederhana dengan rasa yang kuat. Perpaduan ikan peda yang gurih, kecap manis yang memberikan sentuhan manis, serta aroma khas pete menghasilkan hidangan yang menggugah selera.

Menu ini juga cocok disantap bersama nasi putih hangat. Proses memasaknya cukup sederhana dan bahan yang digunakan relatif mudah ditemukan, sehingga bisa menjadi inspirasi menu makan sehari-hari.

Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep dan cara membuat oseng peda kecap pete yang bisa kamu praktikkan di rumah.