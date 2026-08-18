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Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 19 Agustus 2026 | 01.06 WIB

Cuma Pakai Bahan Sederhana, Resep Oseng Peda Kecap Pete Ini Rasanya Nendang

Resep Oseng Peda Kecap Pete yang Bikin Nambah Nasi - Image

Resep Oseng Peda Kecap Pete yang Bikin Nambah Nasi

JawaPos.com - Oseng peda kecap pete bisa menjadi pilihan tepat bagi kamu yang ingin menyajikan lauk sederhana dengan rasa yang kuat. Perpaduan ikan peda yang gurih, kecap manis yang memberikan sentuhan manis, serta aroma khas pete menghasilkan hidangan yang menggugah selera.

Menu ini juga cocok disantap bersama nasi putih hangat. Proses memasaknya cukup sederhana dan bahan yang digunakan relatif mudah ditemukan, sehingga bisa menjadi inspirasi menu makan sehari-hari.

Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep dan cara membuat oseng peda kecap pete yang bisa kamu praktikkan di rumah.

Bahan-bahan

  • 4 ekor ikan peda
  • 100 gram pete
  • 350 ml air
  • 1 batang bawang pre
  • 15 gram lengkuas
  • 4 lembar daun salam
  • 6 lembar daun jeruk purut
  • 2 buah tomat merah
  • 1 sdt garam
  • 1 sdt gula pasir
  • 1,5 sdt kaldu jamur
  • 5 sdm kecap manis

Bumbu iris

  • 150 gram bawang merah
  • 50 gram bawang putih
  • 25 gram cabai merah besar
  • 50 gram cabai hijau besar
  • 25 gram cabai rawit merah

Cara membuat

  1. Panaskan minyak dalam wajan. Goreng ikan peda sampai permukaannya berubah kecokelatan dan matang. Setelah itu, angkat lalu tiriskan.
  2. Iris bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, cabai hijau, dan cabai rawit. Potong pula bawang pre serta tomat sesuai kebutuhan.
  3. Gunakan wajan untuk menumis bawang merah dan bawang putih sampai harum.
  4. Masukkan lengkuas yang sudah dimemarkan, daun salam, serta daun jeruk. Tumis beberapa saat agar aromanya keluar.
  5. Tambahkan bawang pre, cabai merah, cabai hijau, dan cabai rawit. Aduk sampai seluruh bumbu tercampur dan mulai layu.
  6. Masukkan pete, kemudian aduk kembali hingga tercampur dengan bumbu.
  7. Tambahkan potongan tomat dan masak sebentar.
  8. Tuangkan air, lalu beri kecap manis, gula, garam, dan kaldu jamur. Aduk hingga kuah dan bumbu menyatu.
  9. Masukkan ikan peda yang sebelumnya sudah digoreng. Masak dengan api sedang hingga bumbu meresap ke dalam ikan.
  10. Setelah kuah menyusut dan cita rasanya sudah pas, matikan api.
  11. Pindahkan oseng peda kecap pete ke piring saji dan nikmati bersama nasi putih hangat.
Editor: Setyo Adi Nugroho
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