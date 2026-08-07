Masakan Rumahan Paling Nikmat, Ini Resep Oseng Peda Kecap Pete yang Cocok untuk Lauk Harian

JawaPos.com – Oseng peda kecap pete menjadi salah satu sajian rumahan yang mampu menggugah selera hanya dengan bahan sederhana.

Perpaduan ikan peda yang memiliki cita rasa asin gurih, kecap manis dengan sentuhan rasa legit, serta aroma khas pete menciptakan hidangan yang cocok disantap bersama nasi hangat.

Menu ini sering hadir sebagai lauk sehari-hari karena proses pembuatannya cukup mudah dan bahan yang diperlukan juga mudah ditemukan dengan harga terjangkau.

Tak heran jika oseng peda kecap pete menjadi salah satu masakan favorit keluarga yang menghadirkan rasa nikmat tanpa perlu proses rumit.

Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep lengkap membuat oseng peda kecap pete yang lezat dan cocok untuk menu makan di rumah.