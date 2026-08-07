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Diajeng Gentalia Rifani
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 03.07 WIB

Masakan Rumahan Paling Nikmat, Ini Resep Oseng Peda Kecap Pete yang Cocok untuk Lauk Harian

Resep Oseng Peda Kecap Pete yang Bikin Nambah Nasi - Image

Resep Oseng Peda Kecap Pete yang Bikin Nambah Nasi

JawaPos.com – Oseng peda kecap pete menjadi salah satu sajian rumahan yang mampu menggugah selera hanya dengan bahan sederhana.

Perpaduan ikan peda yang memiliki cita rasa asin gurih, kecap manis dengan sentuhan rasa legit, serta aroma khas pete menciptakan hidangan yang cocok disantap bersama nasi hangat.

Menu ini sering hadir sebagai lauk sehari-hari karena proses pembuatannya cukup mudah dan bahan yang diperlukan juga mudah ditemukan dengan harga terjangkau.

Tak heran jika oseng peda kecap pete menjadi salah satu masakan favorit keluarga yang menghadirkan rasa nikmat tanpa perlu proses rumit.

Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep lengkap membuat oseng peda kecap pete yang lezat dan cocok untuk menu makan di rumah.

Bahan Oseng Peda Kecap Pete

  • 4 ekor ikan peda
  • 100 gram pete
  • 350 ml air
  • 1 batang bawang prei
  • 15 gram lengkuas
  • 4 lembar daun salam
  • 6 lembar daun jeruk purut
  • 2 buah tomat merah
  • 1 sendok teh garam
  • 1 sendok teh gula pasir
  • 1,5 sendok teh kaldu jamur
  • 5 sendok makan kecap manis

Bumbu Iris

  • 150 gram bawang merah
  • 50 gram bawang putih
  • 25 gram cabai merah besar
  • 50 gram cabai hijau besar
  • 25 gram cabai rawit merah

Cara Membuat Oseng Peda Kecap Pete

  1. Panaskan minyak dalam wajan, lalu tambahkan sedikit tepung terigu agar ikan tidak terlalu meletup saat digoreng. Masukkan ikan peda dan goreng hingga berubah warna menjadi kecokelatan.
  2. Setelah ikan matang, angkat dan tiriskan terlebih dahulu.
  3. Iris semua bahan bumbu seperti bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, cabai hijau besar, dan cabai rawit. Sisihkan.
  4. Panaskan minyak kembali, kemudian tumis bawang merah dan bawang putih hingga mengeluarkan aroma harum.
  5. Masukkan lengkuas yang sudah dimemarkan, daun jeruk yang telah dibuang tulang daunnya, serta daun salam. Aduk hingga bumbu semakin wangi.
  6. Tambahkan potongan bawang prei, cabai hijau, cabai merah, dan cabai rawit. Tumis hingga seluruh bahan tercampur rata.
  7. Masukkan pete, lalu aduk kembali sampai semua bahan menyatu.
  8. Tambahkan tomat merah yang sudah dipotong-potong dan aduk hingga sedikit layu.
  9. Tuangkan air, kecap manis, kecap inggris, gula pasir, serta kaldu jamur. Aduk sampai bumbu tercampur sempurna.
  10. Masukkan ikan peda goreng ke dalam tumisan, lalu masak hingga bumbu meresap dan rasa semakin nikmat.
  11. Setelah matang, matikan api dan pindahkan oseng peda kecap pete ke dalam wadah saji.

Oseng peda kecap pete pun siap dinikmati bersama nasi hangat. Rasa gurih ikan peda berpadu dengan manisnya kecap dan aroma khas pete dijamin membuat hidangan sederhana ini semakin menggugah selera.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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