Tak Perlu Jajan, Ini Cara Membuat Cireng Krispi yang Montok dan Kenyal

Resep Cireng yang Krispi dan Cocok Jadi Camilan
JawaPos.com – Cireng atau aci goreng merupakan salah satu jajanan khas Jawa Barat yang hingga kini masih digemari berbagai kalangan.
Camilan berbahan dasar tepung tapioka ini punya tekstur yang menjadi daya tarik tersendiri. Bagian luarnya terasa garing ketika digigit, sementara bagian dalamnya kenyal dan cenderung kopong.
Cireng juga semakin nikmat jika disantap bersama saus pendamping. Kali ini, cireng bisa disajikan dengan dua pilihan sambal sekaligus, yakni sambal cuka dan sambal rujak.
Menariknya, cireng dengan tekstur krispi tersebut dapat dibuat sendiri di rumah menggunakan bahan yang cukup sederhana.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep cireng krispi yang bisa menjadi pilihan camilan sore bersama keluarga.
Siapkan wajan, kemudian masukkan air, tepung tapioka, bawang putih halus, daun bawang, garam, kaldu atau penyedap, serta merica.
Aduk seluruh bahan hingga tercampur. Masak dengan api sedang sambil terus diaduk sampai adonan berubah menjadi kental, lengket, dan menyerupai lem.
Tuangkan adonan biang ke dalam wadah yang sudah berisi tepung tapioka kering.
Aduk dan uleni secukupnya sampai kedua bagian menyatu. Jangan terlalu lama menguleni agar tekstur cireng tidak menjadi terlalu padat.
Setelah adonan tercampur, bagi menjadi sekitar 12 bagian dengan ukuran yang kurang lebih sama.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai
Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!
Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera
Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi
Obligasi Danantara: Dana Murah Pembangunan yang Rentan TPPU?
35 Santri Keracunan MBG Masih Dirawat di RS Siti Hajar Sidoarjo
Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!
Prediksi Sassuolo vs Frosinone di Coppa Italia 2026/2027: Jay Idzes Cs Menang Susah Payah