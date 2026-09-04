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Diajeng Gentalia Rifani
Sabtu, 5 September 2026 | 03.50 WIB

Tak Perlu Jajan, Ini Cara Membuat Cireng Krispi yang Montok dan Kenyal

Resep Cireng yang Krispi dan Cocok Jadi Camilan - Image

Resep Cireng yang Krispi dan Cocok Jadi Camilan

JawaPos.com – Cireng atau aci goreng merupakan salah satu jajanan khas Jawa Barat yang hingga kini masih digemari berbagai kalangan.

Camilan berbahan dasar tepung tapioka ini punya tekstur yang menjadi daya tarik tersendiri. Bagian luarnya terasa garing ketika digigit, sementara bagian dalamnya kenyal dan cenderung kopong.

Cireng juga semakin nikmat jika disantap bersama saus pendamping. Kali ini, cireng bisa disajikan dengan dua pilihan sambal sekaligus, yakni sambal cuka dan sambal rujak.

Menariknya, cireng dengan tekstur krispi tersebut dapat dibuat sendiri di rumah menggunakan bahan yang cukup sederhana.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep cireng krispi yang bisa menjadi pilihan camilan sore bersama keluarga.

Bahan Adonan Biang

  • 250 ml air
  • 5 sdm tepung tapioka
  • 2-3 siung bawang putih, haluskan
  • 1-2 batang daun bawang, iris
  • 2 sdt kaldu bubuk atau penyedap
  • ½ sdt garam
  • ¼ sdt merica

Bahan Campuran Adonan

  • 150 gram tepung tapioka

Bahan Pelapis

  • 100 gram tepung tapioka

Bahan Sambal Cuka

  • 250 ml air
  • 8 cabai rawit merah, rebus
  • 3 cabai merah, rebus
  • 2-3 siung bawang putih
  • 2 sdm cuka meja
  • 3 sdm gula
  • ¼ sdt garam
  • Penyedap secukupnya

Bahan Sambal Rujak

  • 1 siung bawang putih
  • 8 cabai rawit
  • 1 ruas kencur
  • 1 sachet terasi, bakar
  • 1 buah gula merah
  • 4 sdm air asam jawa

Cara Membuat Cireng

1. Buat adonan biang

Siapkan wajan, kemudian masukkan air, tepung tapioka, bawang putih halus, daun bawang, garam, kaldu atau penyedap, serta merica.

Aduk seluruh bahan hingga tercampur. Masak dengan api sedang sambil terus diaduk sampai adonan berubah menjadi kental, lengket, dan menyerupai lem.

2. Campurkan dengan tepung tapioka

Tuangkan adonan biang ke dalam wadah yang sudah berisi tepung tapioka kering.

Aduk dan uleni secukupnya sampai kedua bagian menyatu. Jangan terlalu lama menguleni agar tekstur cireng tidak menjadi terlalu padat.

Setelah adonan tercampur, bagi menjadi sekitar 12 bagian dengan ukuran yang kurang lebih sama.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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