Tak Perlu Jajan, Ini Cara Membuat Cireng Krispi yang Montok dan Kenyal

JawaPos.com – Cireng atau aci goreng merupakan salah satu jajanan khas Jawa Barat yang hingga kini masih digemari berbagai kalangan.

Camilan berbahan dasar tepung tapioka ini punya tekstur yang menjadi daya tarik tersendiri. Bagian luarnya terasa garing ketika digigit, sementara bagian dalamnya kenyal dan cenderung kopong.

Cireng juga semakin nikmat jika disantap bersama saus pendamping. Kali ini, cireng bisa disajikan dengan dua pilihan sambal sekaligus, yakni sambal cuka dan sambal rujak.

Menariknya, cireng dengan tekstur krispi tersebut dapat dibuat sendiri di rumah menggunakan bahan yang cukup sederhana.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep cireng krispi yang bisa menjadi pilihan camilan sore bersama keluarga.

Bahan Adonan Biang 250 ml air

5 sdm tepung tapioka

2-3 siung bawang putih, haluskan

1-2 batang daun bawang, iris

2 sdt kaldu bubuk atau penyedap

½ sdt garam

¼ sdt merica Bahan Campuran Adonan 150 gram tepung tapioka Bahan Pelapis 100 gram tepung tapioka Bahan Sambal Cuka 250 ml air

8 cabai rawit merah, rebus

3 cabai merah, rebus

2-3 siung bawang putih

2 sdm cuka meja

3 sdm gula

¼ sdt garam

Penyedap secukupnya Bahan Sambal Rujak 1 siung bawang putih

8 cabai rawit

1 ruas kencur

1 sachet terasi, bakar

1 buah gula merah

4 sdm air asam jawa Cara Membuat Cireng 1. Buat adonan biang Siapkan wajan, kemudian masukkan air, tepung tapioka, bawang putih halus, daun bawang, garam, kaldu atau penyedap, serta merica.

Aduk seluruh bahan hingga tercampur. Masak dengan api sedang sambil terus diaduk sampai adonan berubah menjadi kental, lengket, dan menyerupai lem.

2. Campurkan dengan tepung tapioka Tuangkan adonan biang ke dalam wadah yang sudah berisi tepung tapioka kering.

Aduk dan uleni secukupnya sampai kedua bagian menyatu. Jangan terlalu lama menguleni agar tekstur cireng tidak menjadi terlalu padat.