Cuma Pakai 5 Bahan, Ini Resep Mie Homemade yang Kenyal dan Praktis

Resep Buat Mie yang Kenyal Tanpa Menggunakan Telur dan Tanpa Mesin
JawaPos.com – Mie menjadi salah satu hidangan yang mudah ditemukan dalam berbagai menu, mulai dari mie goreng, mie kuah, bakmi, hingga mie ayam.
Tekstur yang kenyal menjadi salah satu daya tarik utama makanan ini. Umumnya, pembuatan mie menggunakan telur atau alat khusus untuk mendapatkan bentuk dan tekstur yang diinginkan.
Namun, membuat mie sendiri di rumah ternyata tidak harus menggunakan telur maupun mesin. Dengan beberapa bahan sederhana dan sedikit kesabaran saat mengolah adonan, mie homemade bisa dibuat menggunakan peralatan dapur yang mudah ditemukan.
Selain lebih hemat, membuat mie sendiri juga memungkinkan Anda menentukan ketebalan dan bentuk mie sesuai selera. Setelah jadi, mie dapat langsung diolah menjadi berbagai hidangan favorit.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep mie kenyal yang bisa dibuat tanpa telur dan mesin.
1. Campurkan bahan
Masukkan tepung terigu protein sedang ke dalam wadah. Tambahkan air, garam, dan minyak.
Aduk seluruh bahan hingga tercampur dan membentuk adonan. Tidak perlu terburu-buru menguleni sampai benar-benar halus pada tahap awal.
2. Istirahatkan adonan
Tutup wadah menggunakan cling wrap atau kain bersih. Diamkan adonan selama kurang lebih dua jam.
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