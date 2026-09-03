Resep Bumbu Rujak Buah Sederhana, Cocok Jadi Camilan Segar di Rumah

JawaPos.com – Menikmati rujak buah bisa menjadi pilihan camilan yang menyegarkan, terutama ketika cuaca sedang panas. Potongan buah dengan rasa segar berpadu dengan bumbu yang pedas, manis, asam, dan gurih sehingga menghasilkan cita rasa yang sulit ditolak.

Tidak harus membeli rujak di luar, bumbunya ternyata cukup mudah dibuat sendiri. Bahan-bahan yang diperlukan juga sederhana dan mudah ditemukan di dapur maupun pasar.

Kamu bisa menyesuaikan tingkat kepedasan sesuai selera. Semakin banyak cabai yang digunakan, semakin terasa sensasi pedas pada bumbu rujak.

Dilansir dari akun YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep bumbu rujak buah ala rumahan yang praktis dan cocok disantap bersama berbagai macam buah segar.

Bahan-Bahan Bumbu Rujak 150 gram kacang tanah goreng

6 buah cabai rawit merah

350 gram gula merah, sisir halus

4 sendok makan air asam jawa

50 ml air

1 sendok teh garam

1 sendok teh terasi udang yang sudah matang

2 sendok makan bawang putih goreng Aneka Buah Bengkuang, potong sesuai selera

Belimbing, potong-potong

Nanas, potong-potong

Timun, potong-potong

Tahu goreng, potong sesuai selera Cara Membuat Bumbu Rujak Siapkan cobek, kemudian masukkan kacang tanah goreng, terasi matang, bawang putih goreng, garam, dan cabai rawit merah.

Ulek seluruh bahan hingga teksturnya menjadi kasar. Tidak perlu terlalu halus agar bumbu masih memiliki tekstur kacang yang nikmat saat disantap.

Setelah itu, tambahkan gula merah yang telah disisir dan air asam jawa.

Tuangkan air sedikit demi sedikit sambil terus mengulek hingga seluruh bahan tercampur rata dan bumbu mencapai kekentalan yang diinginkan.

Cicipi bumbu. Jika dirasa kurang pedas, manis, atau asin, kamu dapat menyesuaikan rasanya sesuai selera.

Selanjutnya, siapkan bengkuang, belimbing, nanas, dan timun yang sudah dipotong. Tahu goreng juga dapat ditambahkan sebagai pelengkap.

Tata potongan buah di piring atau masukkan langsung ke dalam cobek bersama bumbu rujak.

Aduk secukupnya hingga bumbu melapisi potongan buah secara merata.

Rujak buah dengan bumbu kacang yang pedas, manis, asam, dan gurih pun siap disantap. Hidangan ini cocok menjadi camilan santai bersama keluarga atau teman.