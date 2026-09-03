Resep Bumbu Rujak Buah Sederhana, Cocok Jadi Camilan Segar di Rumah

Resep Bumbu Rujak Buah Ala Rumahan yang Enak dan Cocok Jadi Camilan. (Freepik.com)
JawaPos.com – Menikmati rujak buah bisa menjadi pilihan camilan yang menyegarkan, terutama ketika cuaca sedang panas. Potongan buah dengan rasa segar berpadu dengan bumbu yang pedas, manis, asam, dan gurih sehingga menghasilkan cita rasa yang sulit ditolak.
Tidak harus membeli rujak di luar, bumbunya ternyata cukup mudah dibuat sendiri. Bahan-bahan yang diperlukan juga sederhana dan mudah ditemukan di dapur maupun pasar.
Kamu bisa menyesuaikan tingkat kepedasan sesuai selera. Semakin banyak cabai yang digunakan, semakin terasa sensasi pedas pada bumbu rujak.
Dilansir dari akun YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep bumbu rujak buah ala rumahan yang praktis dan cocok disantap bersama berbagai macam buah segar.
Siapkan cobek, kemudian masukkan kacang tanah goreng, terasi matang, bawang putih goreng, garam, dan cabai rawit merah.
Ulek seluruh bahan hingga teksturnya menjadi kasar. Tidak perlu terlalu halus agar bumbu masih memiliki tekstur kacang yang nikmat saat disantap.
Setelah itu, tambahkan gula merah yang telah disisir dan air asam jawa.
Tuangkan air sedikit demi sedikit sambil terus mengulek hingga seluruh bahan tercampur rata dan bumbu mencapai kekentalan yang diinginkan.
Cicipi bumbu. Jika dirasa kurang pedas, manis, atau asin, kamu dapat menyesuaikan rasanya sesuai selera.
Selanjutnya, siapkan bengkuang, belimbing, nanas, dan timun yang sudah dipotong. Tahu goreng juga dapat ditambahkan sebagai pelengkap.
Tata potongan buah di piring atau masukkan langsung ke dalam cobek bersama bumbu rujak.
Aduk secukupnya hingga bumbu melapisi potongan buah secara merata.
Rujak buah dengan bumbu kacang yang pedas, manis, asam, dan gurih pun siap disantap. Hidangan ini cocok menjadi camilan santai bersama keluarga atau teman.
Untuk mendapatkan rasa yang lebih segar, gunakan buah yang masih renyah dan dinginkan terlebih dahulu sebelum disajikan. Jumlah cabai juga bisa disesuaikan bagi kamu yang tidak terlalu menyukai rasa pedas.
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Jawa Pos
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