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Diajeng Gentalia Rifani
Jumat, 4 September 2026 | 05.15 WIB

Keluarga Pasti Suka, Begini Resep Pisang Goreng Madu ala Rumahan

Resep Pisang Goreng Madu Ala Rumahan yang Enak. (YouTube Devina Hermawan) - Image

Resep Pisang Goreng Madu Ala Rumahan yang Enak. (YouTube Devina Hermawan)

JawaPos.com – Pisang goreng madu menjadi salah satu camilan favorit karena rasanya manis legit, renyah di luar, dan lembut di dalam.

Tak perlu repot membeli di luar, kamu bisa membuatnya sendiri di rumah dengan bahan sederhana.

Dilansir dari YouTube Ade Koerniawan, berikut resep pisang goreng madu ala rumahan yang mudah dibuat dan cocok jadi teman santai.

Bahan-bahan:

  • 2 buah pisang tanduk

  • 12 sdm tepung terigu

  • 3 sdm tepung beras

  • ½ sdm tepung maizena

  • Sejumput garam

  • 1 sdm gula

  • ½ sdm baking powder

  • 1 sdm perisa vanilla

  • 300 ml air

  • 20 gram mentega/margarin cair

  • 2 sdm madu

    • Editor: Setyo Adi Nugroho
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