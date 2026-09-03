Keluarga Pasti Suka, Begini Resep Pisang Goreng Madu ala Rumahan

JawaPos.com – Pisang goreng madu menjadi salah satu camilan favorit karena rasanya manis legit, renyah di luar, dan lembut di dalam.

Tak perlu repot membeli di luar, kamu bisa membuatnya sendiri di rumah dengan bahan sederhana.

Dilansir dari YouTube Ade Koerniawan, berikut resep pisang goreng madu ala rumahan yang mudah dibuat dan cocok jadi teman santai.

Bahan-bahan: 2 buah pisang tanduk

12 sdm tepung terigu

3 sdm tepung beras

½ sdm tepung maizena

Sejumput garam

1 sdm gula

½ sdm baking powder

1 sdm perisa vanilla

300 ml air

20 gram mentega/margarin cair