Cuma Pakai Bahan Sederhana, Begini Cara Membuat Chili Oil yang Lezat

Resep Chili Oil yang Mudah Dibuat di Rumah. (YouTube Devina Hermawan)
JawaPos.com – Kehadiran chili oil bisa menjadi pelengkap sederhana yang membuat cita rasa makanan terasa lebih menggugah selera. Perpaduan rasa pedas, gurih, dan aroma rempah membuat minyak cabai ini cocok disantap bersama beragam hidangan.
Chili oil cukup populer sebagai pelengkap makanan khas Asia. Saus ini dapat digunakan untuk menemani mi, pangsit, nasi, lauk, hingga berbagai makanan lainnya.
Menariknya, membuat chili oil sendiri di rumah ternyata tidak sulit. Bahan yang dibutuhkan juga relatif mudah ditemukan sehingga kamu bisa menyiapkan stok sesuai selera.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep chili oil rumahan yang praktis dan bisa dicoba sendiri.
Pertama, haluskan cabai kering menggunakan blender atau food processor. Setelah teksturnya sesuai, sisihkan terlebih dahulu.
Masukkan bawang merah, bawang putih, dan minyak goreng ke dalam blender. Proses hingga bahan menjadi halus.
Tambahkan ebi yang sebelumnya sudah direndam. Blender sebentar agar seluruh bahan tercampur.
Tuangkan bumbu tersebut ke dalam wajan, kemudian masak hingga matang dan mengeluarkan aroma harum.
Saat proses memasak berlangsung, masukkan garam, gula, serta penyedap rasa sebelum kandungan air dari bawang benar-benar habis.
Berikutnya, masukkan cabai kering yang telah dihaluskan. Aduk dan masak sampai minyak berubah warna menjadi merah serta aromanya semakin harum.
Tambahkan kecap asin, kemudian masak sebentar sambil terus diaduk agar bumbu tercampur merata.
Setelah matang, matikan kompor. Pindahkan chili oil ke dalam wadah atau botol kaca yang sudah bersih dan disterilisasi.
Chili oil dapat langsung digunakan sebagai pelengkap makanan atau disimpan untuk digunakan pada hidangan berikutnya.
Dengan bahan yang sederhana dan proses pembuatan yang cukup mudah, chili oil rumahan bisa menjadi stok pelengkap makanan kapan saja. Tingkat kepedasannya pun dapat disesuaikan dengan selera masing-masing.
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Jawa Pos
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