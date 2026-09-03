Cuma Pakai Bahan Sederhana, Begini Cara Membuat Chili Oil yang Lezat

JawaPos.com – Kehadiran chili oil bisa menjadi pelengkap sederhana yang membuat cita rasa makanan terasa lebih menggugah selera. Perpaduan rasa pedas, gurih, dan aroma rempah membuat minyak cabai ini cocok disantap bersama beragam hidangan.

Chili oil cukup populer sebagai pelengkap makanan khas Asia. Saus ini dapat digunakan untuk menemani mi, pangsit, nasi, lauk, hingga berbagai makanan lainnya.

Menariknya, membuat chili oil sendiri di rumah ternyata tidak sulit. Bahan yang dibutuhkan juga relatif mudah ditemukan sehingga kamu bisa menyiapkan stok sesuai selera.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep chili oil rumahan yang praktis dan bisa dicoba sendiri.

Bahan-bahan 250 gram minyak goreng

60 gram cabai kering

25 gram bawang putih

25 gram bawang merah

25 gram ebi

1 sendok teh garam

½ sendok teh gula

½ sendok teh penyedap rasa

2 sendok makan kecap asin Cara membuat chili oil Pertama, haluskan cabai kering menggunakan blender atau food processor. Setelah teksturnya sesuai, sisihkan terlebih dahulu.

Masukkan bawang merah, bawang putih, dan minyak goreng ke dalam blender. Proses hingga bahan menjadi halus.

Tambahkan ebi yang sebelumnya sudah direndam. Blender sebentar agar seluruh bahan tercampur.

Tuangkan bumbu tersebut ke dalam wajan, kemudian masak hingga matang dan mengeluarkan aroma harum.

Saat proses memasak berlangsung, masukkan garam, gula, serta penyedap rasa sebelum kandungan air dari bawang benar-benar habis.

Berikutnya, masukkan cabai kering yang telah dihaluskan. Aduk dan masak sampai minyak berubah warna menjadi merah serta aromanya semakin harum.

Tambahkan kecap asin, kemudian masak sebentar sambil terus diaduk agar bumbu tercampur merata.

Setelah matang, matikan kompor. Pindahkan chili oil ke dalam wadah atau botol kaca yang sudah bersih dan disterilisasi.

Chili oil dapat langsung digunakan sebagai pelengkap makanan atau disimpan untuk digunakan pada hidangan berikutnya.