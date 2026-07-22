Keju Mozarella nya Bikin Ngiler! 10 Gerai Pizza Halal Terenak di Jakarta dengan Topping yang Melimpah

Ilustrasi cheese boat Pizza/YouTube @10bestid
JawaPos.com-Pizza bisa menjadi menu paling favorit dan digemari banyak orang.
Selain cita rasanya yang lezat, pizza juga identik dengan ukuran besar sehingga cocok dinikmati bersama.
Sehingga tidak heran makanan khas Italia ini sering hadir dalam berbagai momen spesial, seperti pada saat perayaan, kumpul keluarga, hangout, ataupun acara ulang tahun.
Kini, anda juga tidak perlu khawatir karena semakin banyak gerai pizza halal yang mampu menghadirkan cita rasa otentik.
Berbagai inovasi, mulai dari topping, adonan, sampai pemanggangan membuat pizza menjadi kuliner yang tidak pernah sepi peminat.
Jika anda sedang mencari pizza terenak dan halal di Kota Jakarta untuk emnemani santap anda, ada banyak pilihan restoran yang patut untuk dicoba. Mengutip informasi dari kanal YouTube @10bestid pada (22/07), berikut tempat makan pizza halal yang wajib anda kunjungi di Jakarta.
Pizza Marzano
Pizza marzano menjadi salah satu restoran pizza halal yang telah memiliki banyak cabang. Restoran pizza ini dikenal menjadi pelopor pizza pertama bergaya Italia di Indonesia. Pizza marzano memiliki tekstur crust yang renyah dan adonan yang sangat tipis. Jika berkunjung ke Pizza Marzano jangan lewatkan kesempatan untuk memesan Romana Pizza dengan saus smokey BBQ atau Quattro carni. Selain itu, ada Toscana pizzanya yang wajib dicoba, karena cita rasanya tidak kalah lezat.
One Pizza
One Pizza di Jakarta ini menjadi viral karena menggunakan adonan sourdough sebagai bahan dasar pizzanya. Restoran yang berada di PIK dan Kelapa Gading ini juga menawarkan menu pizza all you can eat, mulai dari Rp 88.000. Pilihannya cukup beragam, mulai dari varian pizza reguler seperti margherita, pepperoni, dan cheese deluxe.
Popolamama
Popolamama menghadirkan beragam pilihan pizza dengan cita rasa khas. Jika bingung, kami merekomendasikan square beef pepperoni yang wajib dicoba. Restoran ini juga menawarkan pizza napoli artisan yang dibuat dengan gaya khas Napoli sehingga memberikan pengalaman menikmati pizza yang berbeda dibandingkan dengan restoran lainnya.
US Pizza
US pizza adalah salah satu restoran pizza halal terkenal di Jakarta. Bagi anda yang sedang mencari varian pizza klasik seperti aloha pizza, bolognese pizza, chicken classic pizza, new yorker, italian chicken pizza, serta tuna delight US pizza ini adalah pilihan yang tepat. Salah satu menu favorit yang paling viral adalah cheeseboat pizza dengan lelehan keju mozarella yang stretchy serta tambahan kuning telur omega. Selain itu, di sini anda juga bisa custom crust seperti garlic cheese crust, original, ataupun crunchy.
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